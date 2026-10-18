Nữ điều dưỡng trưởng tận tâm ở Bệnh viện Quân y 87

Năm 2003, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, chị Phan Thị Hải Lý về công tác tại Bệnh viện Quân y 87. Năm 2011, chị được chuyển QNCN; đến năm 2021, được bổ nhiệm điều dưỡng trưởng, Khoa Ngoại tổng hợp. Thời gian gắn bó với bệnh viện cũng là chừng ấy năm chị bền bỉ với công việc chăm sóc người bệnh.

Với người điều dưỡng, công việc không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ mà còn cần sự kiên trì, tỉ mỉ và tinh thần trách nhiệm cao. Mỗi người bệnh có hoàn cảnh, tình trạng sức khỏe khác nhau, đặt ra yêu cầu người điều dưỡng phải biết lắng nghe, thấu hiểu, phối hợp chặt chẽ với bác sĩ và đồng nghiệp để chăm sóc, hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị.

Trung tá QNCN Phan Thị Hải Lý chia sẻ, chỉ khi trực tiếp trải qua mới thấu hiểu hết những khó khăn, vất vả của nghề điều dưỡng. Song, niềm vui lớn nhất của người làm nghề y là nhìn thấy bệnh nhân hồi phục sức khỏe, được xuất viện trong niềm vui và sự hài lòng. Bởi vậy, chị luôn tự nhắc mình phải học hỏi, thay đổi từng ngày, cố gắng thấu hiểu nỗi đau về thể chất và tinh thần của người bệnh, từ đó chăm sóc tận tình, giúp họ an tâm điều trị.

Trung tá QNCN Phan Thị Hải Lý, điều dưỡng trưởng, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Quân y 87 trò chuyện với bệnh nhân.

Theo chị Lý, có ý kiến cho rằng điều dưỡng chủ yếu làm công việc chăm sóc, đứng sau bác sĩ nên chỉ cần chăm chỉ, nhiệt tình. Tuy nhiên, thực tế công việc đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng với bác sĩ điều trị, đồng thời người điều dưỡng phải thực hiện nhiều nhiệm vụ chuyên môn độc lập, cần đầu tư thời gian, công sức và không ngừng tìm tòi phương pháp mới để nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Trên cương vị điều dưỡng trưởng, chị luôn chú trọng tự học, tự rèn, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn và đổi mới tác phong công tác. Trong phân công nhiệm vụ, chị căn cứ vào hoàn cảnh, năng lực, trình độ của từng điều dưỡng viên để bố trí công việc phù hợp; đồng thời quan tâm hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, giúp các điều dưỡng trẻ từng bước vững vàng hơn trong công việc. Với người bệnh, chị đề cao sự ân cần, gần gũi, động viên và thực hiện phương châm: “Bệnh nhân đến tiếp đón niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”.

Nhiều năm gắn bó với nghề điều dưỡng, Trung tá QNCN Phan Thị Hải Lý đã chứng kiến niềm vui của người bệnh khi sức khỏe dần hồi phục, cũng như sự tin tưởng, biết ơn mà người bệnh dành cho đội ngũ thầy thuốc sau những ngày điều trị. Gần đây, Khoa Ngoại tổng hợp tiếp nhận một bệnh nhân quân đội bị áp xe gan vỡ, tình trạng bệnh nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán, xử trí kịp thời và chăm sóc chu đáo sau phẫu thuật. Trong quá trình điều trị, chị Lý cùng đội ngũ điều dưỡng hướng dẫn cách chăm sóc, thay băng, theo dõi vết thương và thường xuyên quan tâm, động viên người bệnh. Sau gần một tháng, tình trạng bệnh nhân tiến triển tốt và xuất viện trở về đơn vị công tác. Sự tận tình từ giao tiếp đến chăm sóc hằng ngày giúp người bệnh thêm an tâm, tin tưởng vào đội ngũ thầy thuốc, điều dưỡng của bệnh viện.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, Trung tá QNCN Phan Thị Hải Lý còn tích cực tham gia các hội thi và hoạt động phong trào. Năm 2016, chị đạt giải ba tại Hội thi Điều dưỡng giỏi, thanh lịch toàn quân. Nhiều năm liền, chị đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến và Hội viên phụ nữ xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Trung tá QNCN Phan Thị Hải Lý cùng đồng nghiệp duyên dáng trong tà áo dài.

Thượng tá, bác sĩ Phạm Thị Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 87 nhận xét: “Trung tá QNCN Phan Thị Hải Lý là điều dưỡng trưởng năng động và trách nhiệm, biết vận dụng tốt những kiến thức đã học từ nhà trường để áp dụng vào thực tiễn và công việc chuyên môn. Ngoài ra, chị cũng là người năng nổ, tích cực tham gia các hoạt động phong trào, đoàn, hội”.

Chị Lý cho biết, bản thân luôn cảm nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy bệnh viện đối với đời sống cán bộ, nhân viên và đội ngũ điều dưỡng. Điều kiện làm việc, trang thiết bị, thuốc men ngày càng được quan tâm; việc đánh giá, phân phối thu nhập gắn với khối lượng và hiệu quả công việc cũng tạo thêm động lực để mỗi người nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Phía sau những ca trực và công việc chăm sóc người bệnh là sự sẻ chia, đồng hành của gia đình. Chồng chị là giảng viên Khoa Cơ điện, Học viện Hải quân; con gái, vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân lực, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh đã có công việc riêng. Sự động viên của gia đình là điểm tựa để chị tiếp tục gắn bó với nghề.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của Trung tá QNCN Phan Thị Hải Lý góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, xây dựng hình ảnh người điều dưỡng quân y tận tụy, trách nhiệm, xứng đáng với lời dạy “Lương y như từ mẫu”.