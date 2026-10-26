Nữ điều dưỡng hiến máu cứu người phụ nữ có khối u tử cung 13cm

Ngày 26/10, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại VI vừa phẫu thuật cắt tử cung bán phần kèm khối u kích thước khoảng 13cm cho bệnh nhân N.T.N. (44 tuổi, trú tại phường Cửa Lò, Nghệ An).

ThS.BS Nguyễn Khắc Tiến, Phó Trưởng khoa Ngoại VI, trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cắt tử cung bán phần kèm khối u kích thước khoảng 13cm cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt, da và niêm mạc nhợt nhạt do rong kinh, cường kinh kéo dài. Qua chụp cắt lớp vi tính (CT) tiểu khung, các bác sĩ phát hiện khối u cơ trơn khiến tử cung biến dạng, có kích thước 115 x 130 x 130mm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy huyết sắc tố của bệnh nhân chỉ còn 35 g/L, số lượng hồng cầu 2,2 T/L. Theo đánh giá của bệnh viện, lượng máu mất qua đường sinh dục ước tính gần 3 lít. Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp điều trị đã tích cực hồi sức, truyền máu và các chế phẩm máu, sau đó tiến hành phẫu thuật cắt tử cung bán phần kèm khối u.

Hình ảnh chụp CT ghi nhận khối u tử cung kích thước 115 x 130 x 130mm, chèn ép các cơ quan lân cận; khối u được ê-kíp phẫu thuật Khoa Ngoại VI, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An bóc tách. Ảnh: BVCC.

Đáng chú ý, trước nhu cầu máu cấp thiết phục vụ điều trị, điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại VI, Điều dưỡng T.T.T., đã tình nguyện hiến 500ml máu để hỗ trợ người bệnh. Nghĩa cử này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của người điều dưỡng, đặc biệt ý nghĩa khi được chia sẻ đúng dịp Ngày Điều dưỡng Việt Nam 26/10.

Theo bệnh viện, ca phẫu thuật thành công, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, các chỉ số xét nghiệm ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ không nên chủ quan khi bị rong kinh, cường kinh kéo dài hoặc ra máu bất thường. Nếu có biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, da xanh xao, cần đến cơ sở y tế thăm khám để xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.