Nữ điều dưỡng hết lòng vì người bệnh

Điều dưỡng Trần Vân Anh tận tình chăm sóc, theo dõi sức khỏe người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị tại Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại Khoa Lão khoa, phần lớn người bệnh là người cao tuổi, sức khỏe suy giảm, thường mắc nhiều bệnh lý và gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, điều dưỡng còn phải thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe, hỗ trợ người bệnh ăn uống, đi lại, thay đổi tư thế và động viên tinh thần. Công việc đòi hỏi sự cẩn trọng, kiên trì, nhất là khi người bệnh cần được chăm sóc trong thời gian dài.

Từ khi bắt đầu công tác, chị Vân Anh từng bước tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng chuyên môn và tác phong làm việc. Từ hỗ trợ người bệnh trong sinh hoạt, nhắc nhở dùng thuốc theo chỉ định đến theo dõi những thay đổi về sức khỏe, chị luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Với chị, đôi khi chỉ một lời hỏi han, động viên đúng lúc cũng giúp người bệnh vơi bớt lo lắng, có thêm tinh thần trong quá trình điều trị.

Ông Bế Ích Đại, người từng điều trị tại Khoa Lão khoa, chia sẻ: Trong thời gian điều trị tại khoa, tôi được điều dưỡng Vân Anh chăm sóc rất chu đáo, tận tình. Cô luôn hỏi han, hướng dẫn cẩn thận, quan tâm đến sức khỏe và sinh hoạt của người bệnh. Những lúc chúng tôi mệt mỏi, cô đều nhẹ nhàng động viên, giúp người bệnh cảm thấy yên tâm hơn. Sự quan tâm ấy khiến chúng tôi rất cảm động.

Sự ghi nhận của người bệnh là động lực để chị Vân Anh tiếp tục nỗ lực trong công việc. Chị luôn chú trọng thực hiện đúng quy trình chuyên môn, phối hợp với đồng nghiệp và đặt sự an toàn của người bệnh lên hàng đầu. Đặc biệt, với người cao tuổi, chị quan tâm đến cách giao tiếp, ứng xử, kiên nhẫn giải thích và hỗ trợ phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người.

Điều dưỡng Vân Anh cập nhật thông tin, theo dõi hồ sơ người bệnh, góp phần bảo đảm công tác chăm sóc và điều trị được thực hiện chu đáo, kịp thời.

Chị Vân Anh cho biết: Bản thân tôi luôn xác định, làm nghề điều dưỡng không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải có sự kiên nhẫn, tận tâm và trách nhiệm với người bệnh. Đặc biệt, người cao tuổi thường có sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, cần được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn. Vì vậy, tôi luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ, nhẹ nhàng, chu đáo trong từng việc làm, coi người bệnh như người thân của mình. Khi thấy người bệnh khỏe hơn, vui vẻ và được trở về với gia đình, tôi cảm thấy rất vui và có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với nghề.

Công việc điều dưỡng có những vất vả riêng, nhất là khi phải làm việc theo ca, thường xuyên túc trực và chăm sóc người bệnh trong thời gian dài. Có những ngày công việc bận rộn, đòi hỏi người điều dưỡng phải tập trung cao độ, xử lý nhiều nhiệm vụ liên tiếp. Tuy nhiên, niềm vui khi sức khỏe người bệnh từng bước cải thiện, tinh thần tốt hơn và có thể trở về sum họp cùng gia đình luôn là động lực để chị Vân Anh vượt qua khó khăn, tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Bác sĩ Lê Thị Phương Hoa, phụ trách Khoa Lão khoa, chia sẻ: Điều dưỡng Vân Anh có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc và luôn quan tâm, chăm sóc người bệnh chu đáo. Trong quá trình công tác, chị có ý thức trau dồi chuyên môn, phối hợp tốt với đồng nghiệp, giữ thái độ nhẹ nhàng, ân cần với người bệnh, nhất là người cao tuổi. Chị là tấm gương sáng về tinh thần tận tụy, lòng yêu nghề và y đức, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người điều dưỡng.

Không chỉ chu toàn với công việc tại bệnh viện, chị Vân Anh còn đảm nhiệm vai trò người vợ, người mẹ của hai con. Sau những giờ làm việc, chị trở về với gia đình, tiếp tục vun vén cuộc sống, chăm sóc các con. Việc cân bằng giữa trách nhiệm nghề nghiệp và gia đình đòi hỏi sự chủ động, sắp xếp hợp lý, song chị luôn cố gắng hoàn thành tốt cả hai vai trò.

Từ những việc làm bình dị mỗi ngày, điều dưỡng Vân Anh đang góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh tại Khoa Lão khoa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sự tận tâm trong chuyên môn, thái độ ân cần trong giao tiếp và tinh thần trách nhiệm với từng người bệnh góp phần xây dựng hình ảnh người điều dưỡng gần gũi, tận tụy, giàu lòng nhân ái.

Không ồn ào hay phô trương, chị lặng lẽ làm tốt công việc của mình bằng sự tận tâm và tình yêu nghề. Bàn tay chăm sóc, lời hỏi han ân cần cùng sự sẻ chia dành cho người bệnh chính là những việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa y đức và những giá trị nhân văn trong môi trường bệnh viện.