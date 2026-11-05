Nữ diễn viên truyền hình nổi tiếng bị bắt, hé lộ lời thú nhận gây chú ý

Nữ diễn viên truyền hình thực tế người Mỹ Melissa Rycroft tiếp tục vướng rắc rối pháp lý khi bị bắt vì nghi lái xe trong tình trạng say xỉn. Đáng chú ý, cô bị cáo buộc tông vào xe cứu thương rồi rời khỏi hiện trường, dù trước đó đang trong thời gian chấp hành án quản chế vì hành vi tương tự.

Theo TMZ, hồ sơ tại Nhà tù hạt Tarrant cho thấy Melissa Rycroft bị bắt và làm thủ tục tạm giữ vào Chủ nhật. Cô phải đối mặt với nhiều cáo buộc, gồm lái xe khi say rượu, điều khiển phương tiện khi giấy phép lái xe hết hạn, có tiền án hoặc từng bị đình chỉ giấy phép, cùng hành vi gây thiệt hại cho phương tiện khác với mức tổn thất dưới 200 USD.

Cảnh sát còn cáo buộc nữ diễn viên đã lái xe trong tình trạng có cồn, đâm vào một xe cứu thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ và các cáo buộc chưa phải là kết luận cuối cùng của cơ quan tư pháp.

Đây không phải lần đầu Melissa Rycroft vướng bê bối liên quan đến việc lái xe sau khi sử dụng đồ uống có cồn. Năm 2025, cô từng bị bắt vì hành vi tương tự. Đến tháng 8 năm nay, nữ diễn viên bị tuyên án 20 tháng quản chế.

Ngoài thời gian quản chế, cô còn phải nộp khoản tiền phạt khoảng 2.000 USD cùng chi phí pháp lý và hoàn thành 36 giờ lao động công ích.

Theo thỏa thuận nhận tội, Melissa cũng phải tham gia khóa học giáo dục về tác hại của việc lái xe khi say rượu, trải qua đánh giá về tình trạng lạm dụng chất gây nghiện. Đặc biệt, cô không được sử dụng rượu bia hoặc ma túy trong suốt thời gian chấp hành án.

Việc tiếp tục bị bắt khi đang trong thời gian quản chế khiến vụ việc thu hút sự chú ý. Cơ quan tư pháp sẽ xem xét liệu hành vi mới có vi phạm các điều kiện quản chế hay không và có ảnh hưởng đến bản án trước đó hay không.

Sau khi thông tin về vụ bắt giữ lần hai được công bố, Melissa Rycroft lần đầu lên tiếng trên Instagram vào hôm thứ Ba. Trong bài đăng dài, cô thẳng thắn đề cập đến những tranh cãi đang bủa vây mình, đồng thời mô tả sự việc là “thời điểm tồi tệ nhất” trong cuộc đời.

Melissa Rycroft một lần nữa bị phát hiện lái xe khi say rượu và đã lên tiếng xin lỗi. (Ảnh: Instagram/melrystrick)

Nữ diễn viên thừa nhận, cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận về những gì đã xảy ra. Cô cũng tiết lộ, bản thân đã phải đối mặt với các vấn đề sức khỏe tinh thần trong thời gian dài nhưng luôn cố gắng tự giải quyết.

“Tôi đã chiến đấu với những vấn đề này một mình suốt thời gian qua. Giờ là lúc tôi phải thừa nhận rằng mình không thể tiếp tục như vậy nữa”, Melissa chia sẻ.

Melissa Rycroft khẳng định sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn, đồng thời nỗ lực khắc phục những vấn đề đang gặp phải. Cô cho rằng, gia đình xứng đáng được nhìn thấy phiên bản tốt nhất của mình và đây cũng là một trong những động lực để cô thay đổi.

Melissa Rycroft (tên đầy đủ là Melissa Katherine Rycroft-Strickland, sinh ngày 11 tháng 3 năm 1983) là một ngôi sao truyền hình thực tế, người dẫn chương trình và vũ công người Mỹ. Cô nổi tiếng trên truyền hình Mỹ qua nhiều chương trình giải trí ăn khách.