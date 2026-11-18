Theo tờ Up Media, Dương Siêu Việt đang gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Hôm nay trời đổ mưa bóng mây. Phim đạt điểm trung bình là 8 với hơn 38.000 đánh giá trên trang Douban. Phim được chiếu trên đài Hồ Nam và đang tạm dẫn đầu về tỷ suất người xem trong số các chương trình phát sóng cùng khung giờ trên đài truyền hình vệ tinh cấp tỉnh. Không được đầu tư quá nhiều nhưng phim nhanh chóng gây sốt nhờ nội dung hấp dẫn, ngoại hình đẹp và sự kết hợp ăn ý của các diễn viên. Trong phim, Dương Siêu Việt đảm nhận vai nữ chính Trịnh Vũ. Cô được đánh giá diễn xuất tiến bộ so với những vai diễn trước. Ảnh: MangoTV.

Trịnh Vũ là sinh viên đại học nhưng có cuộc sống khó khăn, phải làm thêm nhiều nghề để trang trải cuộc sống. Cô mồ côi cha, còn mẹ nằm viện sau khi bị tai nạn giao thông. Hoàn cảnh khó khăn, bươn chải khiến Trịnh Vũ sống lầm lũi, ít nói và chỉ tập trung vào việc kiếm tiền. Từ khi Trần Nghiễn Châu (Đổng Tư Thành đảm nhận) xuất hiện, cuộc sống của Trịnh Vũ dần tươi sáng, nhiều màu sắc hơn. Dương Siêu Việt được đánh giá thể hiện tự nhiên, đầy cảm xúc một nhân vật gai góc, nội tâm phức tạp như Trịnh Vũ. Ảnh: MangoTV.

Nhân vật Trịnh Vũ trải qua quá trình trưởng thành, từ những áp lực gia đình đến hành trình vượt qua nghịch cảnh cùng nam chính. Vai diễn tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả dành cho nữ diễn viên. “Diễn xuất của Dương Siêu Việt với vai cô gái nghèo trong Hôm nay trời đổ mưa bóng mây đã gây ấn tượng mạnh, giúp cô trở thành hiện tượng”, Up Media đánh giá. Theo tin tức của Up Media vào hôm 16/11, phim đã vượt qua 800 triệu lượt xem trên Mango TV và đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình nổi tiếng của Maoyan Trung Quốc. Ảnh: Mango TV.

Trước khi gia nhập ngành giải trí, Dương Siêu Việt cũng có hoàn cảnh nghèo khó. Từ nhỏ, cô đã phải tự lập và làm rất nhiều công việc chân tay, kể cả công nhân để kiếm tiền. Sau đó, cô quyết định tham gia chương trình thực tế Produce 101 năm 2018 cũng chỉ vì show này nuôi ăn ở, lại còn có trợ cấp hàng tháng. Thông qua chương trình này, cô cũng trở nên nổi tiếng nhờ tính cách chân thật. Tuy nhiên, Dương Siêu Việt luôn tranh cãi về kỹ năng. Cả trong âm nhạc lẫn khi lấn sân phim ảnh, cô đều bị chê bai diễn xuất cứng nhắc và biểu cảm khuôn mặt thiếu tự nhiên. Ảnh: ELLE, QQ.

Dương Siêu Việt có thói quen tập luyện từ lâu. Cô thường chia sẻ hình ảnh không trang điểm sau khi tập thể dục trên mạng xã hội. Trong chương trình Supernova Games, nữ diễn viên từng giành chiến thắng ở nội dung tiếp sức 4x150 m nữ. Ảnh: SKM.

Những thói quen như tập luyện, giãn cơ, ngâm chân và uống đủ nước được cô duy trì nhằm chăm sóc sức khỏe, cân bằng trạng thái cơ thể. Ảnh: Weibo.

Về ăn uống, Dương Siêu Việt yêu thích các món giàu tinh bột như cơm, mì, đồng thời khá thoải mái với nhiều loại thực phẩm, từ hải sản, cá sông đến tôm càng và đậu phụ thối. Khi lịch quay bận rộn, cô thường chọn những món đơn giản như trứng luộc, dưa chuột. Thói quen ăn uống của Dương Siêu Việt không quá khắt khe hay cố định mà thay đổi theo lịch trình công việc. Cô vẫn dành chỗ cho những món yêu thích, thay vì duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Ảnh: Weibo.