Nữ diễn viên Sarah Paulson lên tiếng trước tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ ở tuổi 51

Theo Page Six, trong tập podcast Dear Chelsea của Chelsea Handler phát sóng ngày 12/11, nữ diễn viên Sarah Paulson đã thẳng thắn đề cập đến những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ xuất hiện trên mạng xã hội. Ngôi sao 51 tuổi khẳng định bản thân chưa từng sử dụng các phương pháp tiêm chất làm đầy hay thực hiện những can thiệp thẩm mỹ trên gương mặt.

"Tôi không đưa bất cứ thứ gì vào mặt mình. Không có chất làm đầy nào ở đó cả. Mọi người trên mạng đều nghĩ tôi đã chỉnh sửa môi, trán và đủ thứ khác. Nhưng tôi chưa làm gì với gương mặt mình", Sarah Paulson chia sẻ.

Nữ diễn viên Sarah Paulson đã thẳng thắn đề cập đến những tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ xuất hiện trên mạng xã hội.

Câu chuyện bắt đầu khi Chelsea Handler nhận thấy Sarah Paulson lựa chọn ngồi ở phía khác so với vị trí thường thấy trên ghế sofa. Trước sự tò mò của người dẫn chương trình, nữ diễn viên tiết lộ cô có một góc mặt mà bản thân cảm thấy đẹp hơn.

Sarah Paulson thừa nhận thường cố gắng lựa chọn góc quay này nhiều nhất có thể khi tham gia các dự án phim ảnh. Khi được hỏi vì sao không thích góc mặt còn lại, ngôi sao American Horror Story giải thích rằng những đường nét ở phía đó không sắc sảo bằng, trông có phần mềm mại hơn.

Nghe lời giải thích, Chelsea Handler lập tức bày tỏ sự đồng tình với tuyên bố không phẫu thuật thẩm mỹ của đồng nghiệp. "Tôi có thể thấy cô chưa làm gì cả. Tôi không có ý tiêu cực đâu. Cô vẫn trông đúng là mình và chẳng cần phải chỉnh sửa thêm điều gì", Chelsea Handler nhận xét.

Thực tế, đây không phải lần đầu Sarah Paulson công khai quan điểm về việc can thiệp thẩm mỹ. Trong cuộc trò chuyện với người bạn lâu năm Pedro Pascal trên tạp chí Interview vào tháng 4/2024, nữ diễn viên từng khẳng định không tiêm bất cứ chất gì lên gương mặt.

Đây không phải lần đầu Sarah Paulson công khai quan điểm về việc can thiệp thẩm mỹ.

Khi ấy, Sarah Paulson chia sẻ về những thay đổi trên làn da trong quá trình tham gia vở kịch Appropriate. Do phải liên tục thể hiện những biểu cảm mạnh trên sân khấu trong nhiều tháng, nữ diễn viên nhận thấy các nếp nhăn giữa hai chân mày bắt đầu xuất hiện. Cô hài hước cho rằng sau khi hoàn thành vở diễn, những nếp nhăn này có thể sẽ tồn tại vĩnh viễn.

Bên cạnh những chia sẻ về ngoại hình, Sarah Paulson cũng đề cập đến chuyện tình cảm với nữ diễn viên Holland Taylor - 83 tuổi. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2015 và đã đồng hành cùng nhau hơn một thập kỷ.

Trong cuộc trò chuyện mới nhất, Sarah Paulson tiết lộ cô và Holland Taylor hiện không có kế hoạch kết hôn. Dù vậy, mối quan hệ kéo dài nhiều năm của hai nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Sarah Paulson tiết lộ cô và Holland Taylor hiện không có kế hoạch kết hôn.

Ở tuổi 51, Sarah Paulson tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đồng thời thể hiện quan điểm rõ ràng về việc đón nhận những thay đổi tự nhiên của ngoại hình theo thời gian.