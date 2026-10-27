Nữ diễn viên qua đời ở tuổi 39 chỉ 6 ngày sau khi phát hiện bệnh, diễn biến đau lòng

Sáng 27/11, tờ The Financial Express đưa tin nữ diễn viên, người mẫu kiêm MC truyền hình Bangladesh Tulona Al Harun vừa qua đời ở tuổi 39 sau thời gian ngắn điều trị ung thư. Cô trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện tư nhân ở Dhaka, Bangladesh, sau khi được các bác sĩ thông báo bệnh đã di căn khắp cơ thể.

Theo thông tin được đăng tải, Tulona Al Harun phát hiện một khối u ở ngực khoảng 6 tháng trước. Sau khi thực hiện các xét nghiệm y khoa, cô bắt đầu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa và Ung thư Ahsania Mission ở Dhaka, trước khi được chuyển đến một cơ sở y tế khác.

Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục điều trị tại một bệnh viện tư nhân ở khu vực Panthapath. Cô trải qua ca phẫu thuật cách đây 6 ngày. Tuy nhiên, kết quả sinh thiết sau phẫu thuật xác nhận Tulona mắc ung thư. Các bác sĩ cũng thông báo căn bệnh đã di căn đến nhiều nơi trong cơ thể.

Mẹ của Tulona chia sẻ về tình trạng sức khỏe của con gái trong những ngày cuối đời. Theo bà, nữ diễn viên có dấu hiệu hồi phục tích cực trong 2 ngày đầu sau phẫu thuật, vẫn vui vẻ trò chuyện với các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của cô bắt đầu xấu đi từ sáng thứ Sáu tuần trước và nhanh chóng chuyển biến nghiêm trọng. Trong đêm, Tulona lên cơn đau tim khi đang điều trị. Sau đó, các bác sĩ thông báo cô đã qua đời.

Chỉ vài ngày trước khi mất, nữ nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan trên giường bệnh. Sự ra đi đột ngột của cô khiến đồng nghiệp và người hâm mộ bàng hoàng, tiếc thương.

Tulona Al Harun là gương mặt hoạt động đa năng trong làng giải trí Bangladesh. Cô xây dựng sự nghiệp với vai trò người mẫu, diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình, đồng thời tham gia hỗ trợ tổ chức các buổi trình diễn thời trang và làm stylist.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Tulona góp mặt tại nhiều sự kiện thuộc lĩnh vực giải trí và thời trang. Dù trải qua những thăng trầm trong cuộc sống cá nhân, cô vẫn thường xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, tràn đầy năng lượng.

Sau khi thông tin nữ nghệ sĩ qua đời được công bố, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ niềm tiếc thương, đồng thời đăng tải những lời tưởng niệm dành cho cô.

Tulona Al Harun được an táng tại nghĩa trang Martyred Intellectuals ở Rayerbazar, Dhaka, Bangladesh.