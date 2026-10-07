Nữ diễn viên phim giờ vàng VTV trở lại màn ảnh sau biến cố

Thu Hà Ceri sinh năm 2002 tại Lạng Sơn. Trước khi được biết đến rộng rãi với vai Pu trong Đi giữa trời rực rỡ (phát sóng năm 2024), nữ diễn viên từng gây chú ý trong một số phim truyền hình VFC như Món quà của cha, Thương ngày nắng về. Cô từng được khán giả gọi bằng biệt danh "hot girl người Tày", dù bản thân cho biết không quá xem mình phù hợp với danh xưng này.

Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, sau thành công với Đi giữa trời rực rỡ, Thu Hà Ceri không lập tức xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như nhiều khán giả kỳ vọng. Cô có khoảng thời gian tạm nghỉ vì chấn thương ở chân và cột sống.

Nữ diễn viên cho biết, cô phải nằm viện trong thời gian dài. Ba tháng đầu, cô gần như không thể đứng lâu hoặc di chuyển nhiều vì cột sống vẫn đau.

Cô thừa nhận sự cố khá bất ngờ đến mức chính mình cũng không nghĩ một tai nạn như vậy lại khiến cô phải nghỉ tới 6 tháng. Tuy nhiên, thay vì buồn vì bỏ lỡ thời điểm thuận lợi sau Đi giữa trời rực rỡ, cô nhìn sự cố theo hướng tích cực.

"Thật ra tôi thấy đấy như một cơ hội. Vì khi Đi giữa trời rực rỡ phát sóng và nổi tiếng quá nhanh, các dự án, cơ hội đến với tôi rất nhiều và tôi lại không muốn bỏ lỡ cơ hội nào. Thế nên tôi cứ làm, dẫn tới bào mòn sức khỏe", nữ diễn viên nói với Znews.

Thu Hà Ceri coi 6 tháng nghỉ ngơi như một khoảng thời gian để nhìn lại bản thân. "Khoảng thời gian đấy như một đợt nghỉ dưỡng của tôi. Tôi được ở nhà nghỉ ngơi, tập trung vào bản thân hơn để nghĩ lại những gì đã làm tốt hay chưa, thiếu ở điểm nào để học tập, trau dồi thêm, cũng như cho cơ thể nghỉ ngơi", cô chia sẻ.

Thu Hà Ceri trong phim mới.

Sắp tới, Thu Hà Ceri sẽ trở lại với bộ phim Căn nhà không mái che trên sóng VTV3, có sự tham gia của các diễn viên có tiếng như Huyền Lizzie và Duy Hưng. Đây được xem là bước tiếp theo của cô sau thành công của Đi giữa trời rực rỡ.

Vai diễn lần này của Thu Hà Ceri là cô bé Thơ thông minh, vô tư, nhiệt tình và quyết đoán. Thơ rất thương mẹ và em. Vì hoàn cảnh nên Thơ sớm trở nên cứng cỏi để cùng mẹ gánh vác mọi biến cố trong cuộc sống. Khi cần, Thơ có thể trở nên ghê gớm, thậm chí hơi "bất chấp" để bảo vệ người thân, thấy cơ hội kiếm tiền là không bỏ qua.

Chia sẻ về quá trình quay phim, Thu Hà Ceri cho biết bản thân bị lấn át trước năng lượng diễn xuất của nam diễn viên Duy Hưng, nhiều khi khiến cô quên cả thoại. "Không phải vì anh ấy khó tính, mà năng lượng diễn xuất của anh Hưng rất lớn nên đôi khi tôi hơi bị át vía. Ở nhà, tôi đã học lời thoại, kịch bản rất kỹ nhưng khi tới phim trường, gặp anh ấy, nhìn mặt anh, tôi lại run quá không dám thoại hoặc quên mất kịch bản", nữ diễn viên chia sẻ.

Sau đó, nhờ sự chia sẻ và động viên của các diễn viên trong ê-kíp, Thu Hà Ceri dần bắt nhịp được với công việc. Diễn viên cho biết đạo diễn đánh giá cô làm tốt những phân cảnh cảm xúc nhưng vẫn cần học hỏi thêm ở những cảnh đời thường. Nhận xét này khiến nữ diễn viên có phần tủi thân.

"Tôi cảm thấy tủi thân khi nghe nhận xét của đạo diễn. Vì con người tôi ngoài đời không quá năng động. Tôi khá lười, chỉ ở nhà xem tivi, trồng cây, có thể quanh quẩn trong nhà cả tuần không ra khỏi nhà", cô nói.

Thu Hà Ceri tại họp báo ra mắt phim Căn nhà không mái che. Ảnh: FBNV

Thu Hà Ceri cho rằng chính lối sống đó khiến kỹ năng giao tiếp và kỹ năng xã hội của cô không quá tốt, từ đó ảnh hưởng đến việc thể hiện những tình huống sinh hoạt thường ngày trên phim. "Tôi vẫn đang cố gắng khắc phục dần dần, mong khán giả xem phim "giơ cao đánh khẽ", góp ý nhẹ nhàng cho tôi", cô chia sẻ.

Thu Hà Ceri cho biết, cô vẫn đọc bình luận của khán giả sau mỗi dự án phim để rút kinh nghiệm. Nếu nhận thấy góp ý phù hợp, cô sẽ cân nhắc thay đổi. Với những bình luận mang tính độc hại, cô chỉ tiếp nhận thay vì để chúng ảnh hưởng đến bản thân.

So với thời Đi giữa trời rực rỡ, cách cô tiếp nhận phản ứng, nhận xét của khán giả ở hiện tại đã thay đổi. "Hồi đấy tôi thư thái lắm, chắc vì khi đó còn trẻ nên không nghĩ nhiều lắm. Tôi đọc các bình luận và biết khán giả góp ý thì sẽ cố gắng cải thiện nhân vật từng ngày. Còn bây giờ tôi vẫn tiếp thu các góp ý nhưng sẽ suy nghĩ nhiều hơn", cô nói.

Hiện tại, Thu Hà Ceri thường tự đặt câu hỏi liệu một nhận xét có thực sự mang tính xây dựng hay không, từ đó tìm cách thay đổi nhưng vẫn giữ được bản chất nhân vật.

Ảnh: FBNV

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Thu Hà thừa nhận vừa chia tay người yêu vài tháng trước sau gần 4 năm yêu nhau. "Tôi với bạn ấy hết duyên thôi chứ không có vấn đề gì cả. Chúng tôi yêu thương nhau nhiều nhưng hết duyên rồi. Cả hai chỉ đồng hành được đến thế nên dừng lại", cô chia sẻ.

Theo Thu Hà Ceri, lịch trình bận rộn không phải nguyên nhân khiến cô và bạn trai cũ chia tay. Hai người chỉ cần yêu thương nhau thì vẫn có thể dành thời gian nhắn tin hoặc gọi điện mỗi ngày. "Nguyên do chính là tôi và bạn trai cũ không còn hợp nhau mà thôi", cô khẳng định.

Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt. Thu Hà Ceri cho biết họ vẫn quan tâm tới nhau và gia đình của nhau, chỉ là cả hai không còn đồng hành với tư cách người yêu.

Sau mối tình kéo dài gần 4 năm với bạn trai cũ hơn 9 tuổi, Thu Hà Ceri cho biết cô muốn thử hẹn hò với người trẻ hơn. Cô cũng không đặt nặng việc bạn trai phải hoạt động trong hay ngoài ngành giải trí hay không, miễn cả 2 phù hợp về tính cách.

Sau cuộc chia tay, bài học lớn nhất cô rút ra là hạn chế công khai chuyện tình cảm. "Tôi nghĩ không nên công khai. Nếu công khai xong, anh ấy bị mắng, tôi thấy khổ thân anh ấy lắm", cô nói.

Theo Thu Hà Ceri, việc khán giả "đẩy thuyền" các cặp đôi trên phim đôi khi có thể ảnh hưởng đến người yêu ngoài đời. Vì vậy, nếu bước vào mối quan hệ mới, cô muốn giữ chuyện tình cảm kín đáo hơn.