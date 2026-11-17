Tối 16/11, Yahoo News đưa tin nữ diễn viên Nhật Bản Noa Nakada đã qua đời ở tuổi 23. Thông tin khiến công chúng xứ sở hoa anh đào bất ngờ, bởi trước đó nữ nghệ sĩ vẫn hoạt động trên mạng xã hội và quảng bá các dự án nghệ thuật như bình thường.

Theo thông báo trên trang web chính thức của công ty quản lý, Noa Nakada đã qua đời cách đây ít ngày. Lễ viếng và tang lễ của cô được tổ chức riêng tư, chỉ có sự tham dự của những người thân trong gia đình.

Đại diện công ty quản lý gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã luôn đồng hành, ủng hộ nữ diễn viên trong suốt những năm hoạt động nghệ thuật, đồng thời tri ân các đối tác và đồng nghiệp từng giúp đỡ cô trong sự nghiệp.

Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của Noa Nakada vẫn chưa được gia đình công bố.

Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên càng khiến người hâm mộ tiếc nuối khi bộ phim truyền hình giờ vàng Ultraman Teo có sự góp mặt của cô vẫn đang được phát sóng trên kênh TV Tokyo.

Đáng chú ý, chỉ khoảng 10 ngày trước khi qua đời, Noa Nakada vẫn đăng tải nội dung quảng bá bộ phim. Trong bài viết cuối cùng trên trang cá nhân vào ngày 6/11, cô bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm của khán giả dành cho tập 16, đồng thời khuyến khích người hâm mộ tiếp tục theo dõi tập tiếp theo.

Những tương tác gần đây của nữ diễn viên khiến thông tin cô qua đời càng trở nên khó tin đối với khán giả.

Ngoài Ultraman Teo, Noa Nakada còn tham gia bộ phim điện ảnh Kanojo ni Attara, Yoroshiku to, dự kiến ra rạp vào đầu tháng 12/2026.

Sau khi nhận tin nữ diễn viên qua đời, ê-kíp bộ phim đã đăng tải thông báo tưởng niệm, gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và những người thân của cô.

Đáng chú ý, sau khi trao đổi và nhận được sự đồng thuận từ phía gia đình Noa Nakada, đoàn phim quyết định vẫn phát hành tác phẩm theo đúng lịch trình ban đầu. Ê-kíp cho biết muốn thông qua bộ phim lưu giữ hình ảnh và những đóng góp nhiệt huyết của nữ diễn viên đối với dự án.

Noa Nakada sinh năm 2003 tại tỉnh Ishikawa, Nhật Bản. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới 16 tuổi, với vai diễn trong bộ phim điện ảnh We Are Little Zombies.

Tên tuổi của nữ diễn viên dần được chú ý sau khi cô đảm nhận vai con gái của nhân vật chính do nam diễn viên Tsuyoshi Muro thủ vai trong bộ phim My Daddy.

Trong năm 2026, Noa Nakada tiếp tục hoạt động nghệ thuật và góp mặt trong các dự án phim ảnh. Sự ra đi ở tuổi 23 khi sự nghiệp đang có những bước tiến mới khiến nhiều khán giả và đồng nghiệp không khỏi tiếc thương.