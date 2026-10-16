Nữ diễn viên phim giờ vàng đón tin vui ở tuổi 36

Bảo Thanh từng ghi dấu ấn qua loạt phim đình đám như: Sống chung với mẹ chồng, Về nhà đi con... Năm 2020, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn thăng hoa, nữ diễn viên quyết định tạm dừng đóng phim truyền hình để chăm sóc gia đình.

Hiện cô tập trung hoạt động tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân, tham gia các vở chính kịch và từng giành Huy chương Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Ngoài nghệ thuật, nữ diễn viên còn có nguồn thu từ quảng cáo và đầu tư. Theo những chia sẻ trên mạng xã hội, cô cùng ông xã Đức Thắng tham gia lĩnh vực bất động sản. Chồng cô cũng chuyển hướng kinh doanh, đồng hành cùng vợ trong việc quản lý tài chính và đầu tư.

Mới đây, diễn viên Bảo Thanh liên tiếp đón nhận hai danh hiệu ý nghĩa, ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động nghệ thuật cũng như các đóng góp cho cộng đồng. Đó là bằng khen "Gương thanh niên sống đẹp" năm 2026 và danh hiệu "Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu" năm 2026.

Hai danh hiệu liên tiếp trở thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của Bảo Thanh ở tuổi 36. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền hình, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và chủ động tìm kiếm những cơ hội phù hợp để phát triển sự nghiệp.

Bảo Thanh nhận 2 bằng khen liên tiếp. Ảnh: Báo Vietnamnet.

Chia sẻ về niềm vui này, Bảo Thanh bày tỏ sự biết ơn và trân trọng trước những tình cảm, sự ghi nhận mà cô nhận được. Với nữ diễn viên, các danh hiệu không đơn thuần là thành quả đáng tự hào mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của bản thân trong hoạt động nghề nghiệp, cách ứng xử và những giá trị tích cực cần lan tỏa đến cộng đồng.

Theo Bảo Thanh, sống đẹp không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, giá trị ấy được thể hiện qua việc sống có trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia và nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình. Chính những hành động thiết thực trong cuộc sống thường ngày có thể góp phần tạo nên những ảnh hưởng tích cực đối với những người xung quanh.

Gia đình nữ diễn viên Bảo Thanh.

Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh, câu chuyện Bảo Thanh khi nào trở lại phim truyền hình vẫn nhận được sự quan tâm. Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng cô chưa khép lại cánh cửa với phim ảnh, song không muốn trở lại chỉ vì đã vắng mặt quá lâu.

Điều Bảo Thanh mong đợi là một kịch bản thực sự hấp dẫn, một nhân vật có chiều sâu và đủ sức tạo ra thử thách mới cho bản thân. Với cô, sự trở lại chỉ có ý nghĩa khi dự án mang đến lý do thuyết phục để cả người diễn lẫn khán giả cùng chờ đợi.

Với nữ diễn viên, hành trình làm nghề không nhất thiết phải được đo bằng tần suất xuất hiện, mà còn nằm ở sự nghiêm túc, bền bỉ và giá trị mà mỗi vai diễn hay công việc mang lại.