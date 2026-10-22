Nữ diễn viên phim 18+ lại khiến khán giả nín thở

Nữ diễn viên Sydney Sweeney mở đầu quảng cáo với cảnh ngồi trên chiếc ghế bọc nệm, thưởng thức một bát kem và bật TV theo phong cách của bộ phim kinh điển Home Alone (Ở nhà một mình).

Xuất hiện trên màn hình TV là hình ảnh của chính cô trong kiểu tóc tết hai bên uốn ngược lên đỉnh đầu, gợi nhớ đến nhân vật Cindy Lou Who trong bộ phim How the Grinch Stole Christmas (Kẻ cắp Giáng sinh).

Sydney Sweeney trong lần kín đáo hiếm hoi.

Khoác lên mình hai bộ đồ ngủ họa tiết kẻ caro cùng chiếc áo cape viền lông lấy cảm hứng từ thế giới Whoville, Sweeney vừa giữ thăng bằng trên tay những món quà Giáng sinh, vừa hoàn tất việc giăng đèn trang trí trong khung cảnh lễ hội.

Khi bóng đèn cuối cùng được vặn vào vị trí, chiến dịch quảng cáo lập tức chuyển hướng táo bạo sang hình tượng cô dâu ma với nụ cười khâu vệt dài trên má có phần rùng rợn. Đi kèm với đó là hai bộ nội y ren đỏ - đen vô cùng quyến rũ và gợi cảm.

Nữ diễn viên trong thiết kế đồ ngủ cổ điển.

Ở tạo hình thứ ba, cô tái hiện không khí của tác phẩm White Christmas (Giáng sinh trắng) trong bộ nội y ren màu xanh băng giá, quỳ trên nền tuyết trắng với hai chiếc quạt lông vũ màu trắng trên tay. Tiếp sau đó là một bộ nội y sắc trắng kết hợp cùng găng tay viền lông đồng màu.

4 bộ trang phục trong chiến dịch quảng cáo lần này đại diện cho 4 bộ sưu tập nhỏ của Syrn. Các thiết kế thuộc 3 phong cách: Quyến rũ, nhí nhảnh và lãng mạn sẽ lần lượt được trình làng sau đó.

Dù một số tạo hình trong chiến dịch này của Sydney Sweeney khá táo bạo, chúng vẫn được đánh giá là kín đáo hơn nhiều so với chiến dịch quảng cáo gần đây nhất của cô khi nữ diễn viên xuất hiện trong trạng thái hoàn toàn khoả thân dẫn đến làn sóng chỉ trích của dư luận.

Sydney Sweeney gợi cảm như vốn có.

Sydney Sweeney sinh năm 1997, từng gây sốc với những cảnh phim 18+ gây bão trong Euphoria mùa 3. Ngoài Euphoria 3, series The White Lotus, nữ diễn viên còn góp mặt trong một số dự án phim điện ảnh đình đám như: The Handmaid’s Tale, Once Upon a Time in Hollywood...

Không chỉ nóng bỏng trên phim, ngoài đời Sydney Sweeney cũng có phong cách vô cùng sexy và táo bạo. Cô thường xuyên góp mặt trong các quảng cáo nội y của Syrn.

Ảnh, video: IGNV, Syrn