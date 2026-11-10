Nữ diễn viên nóng bỏng một thời của Vbiz ở nhà 3 tầng rộng 100m², chi hơn 1 tỷ đồng cải tạo, căn bếp đẹp như mơ

Mới đây, Phương Bella, tên thật là Nguyễn Vũ Nhã Phương, chia sẻ những hình ảnh về không gian sống mới trên trang cá nhân. Căn nhà của nữ diễn viên tọa lạc tại phường Khánh Hội, TP.HCM, có diện tích 100m² và được thiết kế theo phong cách cổ điển Pháp với những gam màu ấm áp, thanh lịch.

Phương Bella sinh năm 1989, từng được khán giả biết đến qua vai Lucy trong sitcom Tiệm bánh hoàng tử bé. Trước đó, cô còn hoạt động trong nhóm nhạc Lady Q cùng Hải Yến, Thanh Trúc, Thái Tuyết Trâm và tham gia bộ phim Bữa tối của diều hâu. Sở hữu ngoại hình nổi bật, phong cách quyến rũ, nữ diễn viên từng để lại ấn tượng với một bộ phận khán giả trẻ.

Ở tuổi 37, Phương Bella vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, cuốn hút. Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường, cô còn thường xuyên chia sẻ sở thích trang trí nhà cửa, lựa chọn nội thất và chăm chút không gian sống.

Căn nhà 3 tầng được bố mẹ để lại, chi hơn 1 tỷ đồng cải tạo trong 4 tháng

Theo chia sẻ của Phương Bella, căn nhà là tài sản cô được thừa hưởng từ bố mẹ. Thay vì phá bỏ công trình cũ để xây mới, nữ diễn viên quyết định giữ lại kết cấu ban đầu, tập trung cải tạo và thiết kế lại nội thất theo sở thích.

Quá trình hoàn thiện kéo dài khoảng 4 tháng, với tổng chi phí hơn 1 tỷ đồng dành cho thiết kế, thi công, vật tư và nội thất. Phương Bella trực tiếp tham gia nhiều công đoạn, từ lựa chọn chất liệu, màu sắc đến cách bố trí từng khu vực trong nhà.

Căn nhà gồm 3 tầng, có 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh cùng khu vực sinh hoạt chung. Phong cách cổ điển Pháp được thể hiện qua bảng màu kem, be và nâu gỗ, kết hợp hệ thống ánh sáng vàng tạo cảm giác ấm cúng. Những đường nét trang trí được tiết chế để không gian vừa có nét sang trọng, vừa phù hợp với sinh hoạt hằng ngày.

Nữ diễn viên cho biết quá trình cải tạo không hoàn toàn thuận lợi. Việc phối hợp với các đơn vị thi công, giám sát tiến độ và lựa chọn vật liệu khiến cô gặp không ít áp lực. Tuy nhiên, thành quả sau nhiều tháng hoàn thiện là một tổ ấm mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đối với Phương Bella, một căn nhà đẹp không chỉ nằm ở hình thức mà còn phải mang lại sự thoải mái cho người sử dụng. Vì vậy, cô đặc biệt chú trọng tính tiện nghi, cách bố trí đồ đạc và sự hài hòa giữa các khu vực.

Góc bếp đẹp như trên tạp chí, từng món đồ đều được lựa chọn kỹ lưỡng

Trong căn nhà mới, khu vực bếp là một trong những không gian được Phương Bella dành nhiều tâm huyết nhất. Nữ diễn viên hài hước chia sẻ rằng dù chưa chắc nấu ăn nhiều, cô vẫn muốn sở hữu một căn bếp thật đẹp để có thêm cảm hứng vào bếp mỗi ngày.

Không gian nấu nướng tiếp tục sử dụng tông màu kem và be chủ đạo, tạo cảm giác nhẹ nhàng, sạch sẽ. Các món đồ được bố trí gọn gàng, đồng bộ về màu sắc và chú trọng khả năng sử dụng thực tế.

Một trong những điểm nhấn là chậu cây olive nhân tạo cao khoảng 1,6m. Phương Bella cho biết ban đầu cô định mua cây thật nhưng lo không có đủ thời gian chăm sóc. Vì vậy, nữ diễn viên lựa chọn cây giả để giữ được vẻ xanh mát cho căn bếp mà không phải mất nhiều công sức bảo dưỡng.

Bên cạnh đó, cô đầu tư bộ nồi chảo màu be có tay cầm tháo rời. Thiết kế này giúp các món đồ dễ dàng xếp chồng, tiết kiệm diện tích cất giữ, đặc biệt phù hợp với những căn bếp cần tối ưu không gian.

Để bảo vệ dụng cụ nấu nướng, Phương Bella còn sử dụng các miếng lót chuyên dụng đặt giữa những chiếc nồi, chảo, hạn chế tình trạng trầy xước khi xếp chồng lên nhau. Những chi tiết nhỏ cho thấy cô không chỉ quan tâm đến vẻ ngoài mà còn chú trọng độ bền và sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Nữ diễn viên cũng sắm một chiếc nồi gang có thiết kế đặc biệt ở mặt trong nắp, cùng bộ dụng cụ nấu ăn bằng gỗ gồm 8 món. Các vật dụng mang màu sắc và kiểu dáng hài hòa với phong cách tổng thể, góp phần tạo nên góc bếp vừa hiện đại vừa có nét hoài cổ.

Sau khi hoàn thiện, căn bếp trở thành một trong những góc được Phương Bella yêu thích nhất. Từng chiếc nồi, bộ dụng cụ hay chậu cây trang trí đều được cô lựa chọn theo tiêu chí đẹp mắt, dễ sử dụng và phù hợp với không gian chung.

Từ căn nhà được bố mẹ để lại, Phương Bella đã dành thời gian và tâm huyết để tạo dựng tổ ấm theo phong cách riêng. Với nữ diễn viên, giá trị của không gian sống không chỉ nằm ở số tiền đầu tư hay vẻ sang trọng bên ngoài, mà còn ở cảm giác thoải mái, hạnh phúc mỗi khi trở về.