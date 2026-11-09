Nữ diễn viên nổi tiếng tố bị bạn thân lừa sạch tiền, rơi vào cảnh vô gia cư, tuyệt vọng cầu cứu: 'Tôi muốn về nhà!'

Kim Tử Hàm, cựu thí sinh chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 2, mới đây gây chú ý khi tiết lộ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không có nơi ở ổn định. Nữ diễn viên cho biết bị một người bạn lừa chiếm đoạt toàn bộ tiền tiết kiệm, lấy mất đồ dùng cá nhân và hộ chiếu, khiến cô không thể trở về nhà.

Theo ETtoday, Kim Tử Hàm từng tham gia chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2. Tháng 4 năm ngoái, cô bất ngờ tuyên bố rút khỏi làng giải trí. Kể từ đó, tình trạng sức khỏe và những chia sẻ cá nhân của nữ nghệ sĩ nhiều lần thu hút sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, một số người bắt gặp Kim Tử Hàm đi lang thang trong một trung tâm mua sắm. Sau đó, nữ diễn viên lên tiếng xác nhận bản thân đang gặp biến cố. Cô cho biết trong những năm gần đây, một người đã giả danh người quen để tiếp cận, tạo dựng quan hệ thân thiết rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền cô dành dụm.

Nữ diễn viên Kim Tử Hàm của chương trình “Thanh Xuân Có Bạn 2”. (Ảnh: Weibo)

Không chỉ mất tiền tiết kiệm, Kim Tử Hàm còn cho biết nhiều tài sản cá nhân bị lấy đi. Cô bị dụ đến một địa điểm xa lạ và hiện không thể trở về nhà do hộ chiếu đã bị đánh cắp. Trong lời cầu cứu, nữ diễn viên tuyệt vọng nói: “Tôi muốn về nhà!”.

Đáng chú ý, Kim Tử Hàm còn tố từng bị người khác chuốc thuốc, khiến cơ thể rơi vào tình trạng nhiễm độc nghiêm trọng. Cô cho biết trong 4 ngày liên tiếp chỉ có thể co ro ngủ trên ghế. Nữ diễn viên bày tỏ sự phẫn nộ với những người mà cô cho là đứng sau thao túng và dàn dựng sự việc.

Sau khi thông tin được chia sẻ, nhiều cư dân mạng khuyên Kim Tử Hàm sớm trình báo cảnh sát để được hỗ trợ. Tuy nhiên, một số ý kiến lại bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe tinh thần của cô.

Những người này nhắc lại các hình ảnh trước đây của nữ diễn viên với vẻ ngoài gầy gò, ánh mắt thiếu sức sống và mái tóc cắt ngắn sát đầu. Cô cũng từng có những phát ngôn gây tranh cãi, trong đó cho rằng bản thân bị tiêm chất không rõ nguồn gốc vào da và chịu sự giám sát, kiểm soát từ bên ngoài.

Từ những biểu hiện trên, một bộ phận cư dân mạng đặt câu hỏi về tình trạng tâm lý hiện tại của Kim Tử Hàm, đồng thời mong gia đình sớm liên hệ, ở bên hỗ trợ và đưa cô đi thăm khám.

Hiện những thông tin về việc nữ diễn viên bị lừa đảo, chuốc thuốc và mất hộ chiếu chủ yếu xuất phát từ chia sẻ cá nhân của cô. Chưa có thông tin độc lập xác nhận các cáo buộc này.