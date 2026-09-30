Nữ diễn viên nổi tiếng phải xin lỗi gấp vì quảng cáo thực phẩm chức năng

Han Ga In vừa lên tiếng xin lỗi sau tranh cãi liên quan đến video giới thiệu sản phẩm albumin dạng uống được cô đăng tải khoảng 2 năm trước. Nữ diễn viên khẳng định đây là sản phẩm cô tự bỏ tiền mua và sử dụng, không nhận quảng cáo hay tài trợ, nhưng thừa nhận đã thiếu thận trọng khi chia sẻ sản phẩm liên quan đến sức khỏe chỉ dựa trên trải nghiệm cá nhân.

Cụ thể, Han Ga In đăng tâm thư trên bảng thông báo của kênh YouTube Quý Cô Tự Do Han Ga In. Nữ diễn viên cho biết cô đã đọc những ý kiến lo ngại gần đây liên quan đến sản phẩm albumin từng giới thiệu và muốn giải thích rõ vấn đề.

Han Ga In đăng tâm thư trên bảng thông báo của kênh YouTube.

Han Ga In nhấn mạnh video này là nội dung tự mua tự dùng, không có bất kỳ khoản thù lao hay tài trợ nào. Cô khẳng định thông tin về việc video không phải quảng cáo là hoàn toàn chính xác. Nữ diễn viên cũng cho biết nếu kênh có nội dung quảng cáo trả phí, cô luôn áp dụng nguyên tắc gắn nhãn “Có quảng cáo trả phí” để khán giả nhận biết rõ.

Tuy nhiên, Han Ga In thừa nhận bản thân đã không đủ thận trọng khi giới thiệu một sản phẩm liên quan đến sức khỏe chỉ dựa trên trải nghiệm cá nhân. Cô cho biết sau khi sinh con, thời điểm cảm thấy thể lực suy giảm, cô bắt đầu tự mua sản phẩm này để sử dụng thường xuyên. Sau khi cảm nhận tình trạng của bản thân được cải thiện, cô đã chia sẻ và giới thiệu sản phẩm đến khán giả.

“Tôi nhận ra thông qua sự việc lần này rằng việc truyền đạt thông tin dựa trên cảm nhận chủ quan mà không kiểm chứng nghiêm ngặt là điều cần phải hết sức thận trọng”, Han Ga In viết, đồng thời gửi lời xin lỗi vì phán đoán thiếu kỹ lưỡng của mình đã gây ra những hoang mang và lo ngại.

Lời xin lỗi của Han Ga In được đưa ra sau khi một kênh YouTube đăng video có tiêu đề “Công bố thủ phạm thực sự” hôm 28/9, đặt vấn đề về cách quảng cáo sản phẩm albumin dạng uống, đồng thời nêu nghi vấn liên quan đến việc sản phẩm được quảng bá gắn với các chương trình bán hàng trên truyền hình.

Trong video, kênh này cũng nhắc đến Han Ga In khi phân tích lượng tìm kiếm trực tuyến của sản phẩm. Tháng 11/2024, nữ diễn viên từng đăng video có tiêu đề “Thực phẩm bổ sung Han Ga In duy trì sử dụng suốt 25 năm - không phải PPL”, trong đó giới thiệu sản phẩm albumin dạng uống.

Khi đó, Han Ga In từng chia sẻ theo trải nghiệm cá nhân rằng sản phẩm “chắc chắn có hiệu quả khi không thể truyền dịch” và “tốt cho nam giới”. Tuy nhiên, kênh YouTune này cho rằng những tác dụng này khó được chứng minh dựa trên bảng thành phần của sản phẩm, đồng thời chỉ ra sản phẩm được phân loại là đồ uống hỗn hợp.

Lời xin lỗi của Han Ga In được đưa ra sau khi một kênh YouTube đăng video có tiêu đề “Công bố thủ phạm thực sự” hôm 28/9.

Dù vậy, kênh này cũng khẳng định không cho rằng video của Han Ga In là nguyên nhân trực tiếp khiến sản phẩm trở nên phổ biến. Theo phân tích của kênh YouTube này, thời điểm có phần trùng hợp nhưng Han Ga In chỉ giới thiệu sản phẩm một lần nên khó xem đây là yếu tố trực tiếp thúc đẩy độ phổ biến của albumin, đồng thời video của cô dường như không liên quan đến nghi vấn sắp xếp chương trình bán hàng trên truyền hình.

Sau sự việc, Han Ga In cam kết trong tương lai sẽ kiểm chứng nghiêm ngặt các thông tin khách quan trước khi chia sẻ, ngay cả với những sản phẩm cô tự mua và trực tiếp trải nghiệm, đồng thời cho biết sẽ lắng nghe ý kiến của khán giả để thận trọng hơn trong quá trình sản xuất nội dung.