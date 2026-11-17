Theo MyDaily, ngày 16/11, nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế Because I'm Solo 2 của SBS Plus và E Channel thông báo hai nữ diễn viên Kim Ji Soo và UEE sẽ góp mặt trong mùa phát sóng mới.

Đây là chương trình ghi lại cuộc sống thường ngày của những người độc thân, khai thác cả niềm vui lẫn những khó khăn khi sống một mình. Mùa thứ hai dự kiến lên sóng ngày 7/12, với sự dẫn dắt của Shin Dong Yup và Jo Yoon Hee. Đáng chú ý, Kim Ji Soo sẽ lần đầu hé lộ cuộc sống di chuyển giữa Seoul (Hàn Quốc) và Prague (Cộng hòa Czech).

Kim Ji Soo sẽ lần đầu hé lộ cuộc sống di chuyển giữa Seoul (Hàn Quốc) và Prague (Cộng hòa Czech).

Trước đó, vào tháng 3, nữ diễn viên gây chú ý khi thành lập một công ty du lịch tại Prague sau những trải nghiệm và mối quan hệ có được trong các chuyến đi một mình.

Trong chương trình, Kim Ji Soo sẽ xuất hiện với vai trò giám đốc công ty du lịch, trực tiếp tham gia xây dựng lịch trình, chuẩn bị các tour và hướng dẫn khách hàng.

Việc Kim Ji Soo trở lại truyền hình nhận được sự quan tâm bởi nữ diễn viên từng trải qua nhiều biến cố ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Ra mắt năm 1992, cô ghi dấu ấn qua các tác phẩm như See and See Again, Women of the Sun, This Charming Girl và Intimate Strangers. Tuy nhiên, năm 2000, Kim Ji Soo bị phạt tiền vì lái xe khi say rượu trong tình trạng không có giấy phép lái xe. Đến năm 2010, nữ diễn viên tiếp tục bị xử phạt sau vụ tai nạn liên quan đến hành vi lái xe khi say rượu và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Năm 2018, Kim Ji Soo một lần nữa gây tranh cãi khi đến muộn khoảng 40 phút trong tình trạng say xỉn tại buổi phỏng vấn quảng bá phim Intimate Strangers khiến lịch trình phải hủy bỏ. Sau những ồn ào, cô hạn chế xuất hiện trước công chúng, chỉ thỉnh thoảng tham gia các bộ phim như 365: Repeat the Year, High Class và Romance in the House.

Kim Ji Soo từng vướng những ồn ào khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng.

Về sau, Kim Ji Soo rời Hàn Quốc và thường xuyên chia sẻ cuộc sống tại châu Âu. Điều này từng làm dấy lên tin đồn nữ diễn viên quyết định giải nghệ. Trước những đồn đoán, Kim Ji Soo đã lên tiếng phủ nhận trên trang cá nhân.

"Tôi hoàn toàn không giải nghệ. Tôi chỉ đang thực hiện thử thách mới tại Prague để tận hưởng khoảng thời gian tự do và quý giá của mình", nữ diễn viên khẳng định.

Bên cạnh Kim Ji Soo, UEE cũng sẽ mang đến những câu chuyện về cuộc sống độc thân và quá trình tập luyện thể thao. Nữ diễn viên từng gây chú ý khi công bố tỷ lệ mỡ cơ thể 19% và khối lượng cơ xương 23,9 kg sau 4 tháng tập luyện.

Với Kim Ji Soo, lần tái xuất này được xem là cơ hội để cô giới thiệu một hình ảnh khác của bản thân sau nhiều năm vướng tranh cãi. Tuy nhiên, việc nữ diễn viên có thể lấy lại thiện cảm từ công chúng hay không vẫn cần thời gian trả lời.