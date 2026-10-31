Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc bị tố bạo lực học đường, công ty quản lý lên tiếng

Theo MyDaily, ngày 30/10, nữ diễn viên Cha Ye Ryun trở thành tâm điểm bàn luận sau khi xuất hiện những cáo buộc liên quan đến hành vi bạo lực học đường trong quá khứ. Sự việc bắt nguồn từ bài đăng trên một diễn đàn trực tuyến hôm 29/10, với tiêu đề mang nội dung yêu cầu một nữ diễn viên sinh năm 1985 bị cáo buộc từng bắt nạt bạn học ngừng hoạt động nghệ thuật.

Nữ diễn viên Cha Ye Ryun trở thành tâm điểm bàn luận sau khi xuất hiện những cáo buộc liên quan đến hành vi bạo lực học đường trong quá khứ.

Người đăng bài, được gọi là A, tự nhận từng là nạn nhân của một nữ sinh có tên viết tắt C khi theo học tại trường trung học cơ sở Junggye ở Seoul. Để tăng tính thuyết phục cho lời kể, người này còn công bố hình ảnh từ kỷ yếu tốt nghiệp.

Trong bài viết, A cáo buộc bản thân thường xuyên bị đánh đập và bắt nạt tại nhiều địa điểm như phía cuối lớp học, nhà vệ sinh, sân chơi và hành lang các tòa nhà gần trường. Người này kể rằng mỗi khi bị yêu cầu ở lại sau giờ học, A sẽ phải đi cùng một nhóm học sinh đến tòa nhà gần trường và chịu những hành vi bạo lực.

"Cô ta khi ấy chẳng khác nào ác quỷ. Cô ta chủ yếu đánh vào mặt tôi, khiến màng nhĩ bị rách và hai má sưng tấy", A viết trong bài tố cáo.

Người đăng bài còn cho biết những trải nghiệm thời đi học đã để lại ảnh hưởng tâm lý kéo dài. Theo lời A, đến hiện tại, người này vẫn phải điều trị tâm thần, sử dụng thuốc và đối diện các triệu chứng trầm cảm, lo âu.

A yêu cầu người bị tố cáo rút khỏi các hoạt động truyền hình, YouTube và công khai xin lỗi. Đồng thời, tài khoản này tuyên bố sẽ cung cấp lời khai từ những người bạn học cũ nếu phía nữ diễn viên phủ nhận sự việc.

Từ những thông tin về năm sinh, trường học và chữ cái viết tắt được đề cập, một bộ phận cư dân mạng bắt đầu suy đoán nhân vật trong bài đăng chính là Cha Ye Ryun. Trước những đồn đoán lan rộng, ngày 30/10, công ty quản lý HB Entertainment đã chính thức lên tiếng.

Đại diện công ty khẳng định: "Sau khi xác minh, chúng tôi xác nhận những cáo buộc này hoàn toàn không đúng sự thật". Dù phía Cha Ye Ryun đã phủ nhận, tranh cãi vẫn tiếp tục xuất hiện trên các diễn đàn và phần bình luận của những bài báo liên quan.

Dù phía Cha Ye Ryun đã phủ nhận, tranh cãi vẫn tiếp tục xuất hiện trên các diễn đàn và phần bình luận của những bài báo liên quan.

Một số tài khoản cho rằng từng có những lời tố cáo tương tự trong quá khứ. Ngoài ra, còn xuất hiện thông tin về việc bình luận yêu cầu nữ diễn viên giải thích đã bị xóa khỏi kênh YouTube cá nhân của cô.

Tuy nhiên, những thông tin này hiện chưa được xác minh độc lập. Một bộ phận cư dân mạng cũng kêu gọi công chúng thận trọng, tránh đưa ra kết luận khi chưa có bằng chứng rõ ràng.

Hiện tại, các cáo buộc liên quan đến Cha Ye Ryun vẫn chưa có kết luận xác thực từ cơ quan có thẩm quyền.

Cha Ye Ryun sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc. Cô kết hôn với nam diễn viên Joo Sang Wook vào năm 2017 và hiện có một con gái. Thời gian gần đây, nữ diễn viên duy trì hoạt động thông qua kênh YouTube cá nhân mang tên Cha Jang Geum Cha Ye Ryun, chủ yếu chia sẻ nội dung nấu ăn và những khoảnh khắc đời thường bên gia đình.

Cha Ye Ryun kết hôn với nam diễn viên Joo Sang Wook vào năm 2017 và hiện có một con gái.

Giữa lúc tranh cãi tiếp tục lan rộng, phản hồi phủ nhận từ công ty quản lý cùng những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội đang tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều. Diễn biến tiếp theo của sự việc vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng Hàn Quốc.