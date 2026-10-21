Nữ diễn viên Lee Min Jung tiết lộ bí quyết giữ dáng dù đã trải qua hai lần sinh nở

Theo MyDaily, ngày 20/10, nữ diễn viên Lee Min Jung đã đăng tải một video mới trên kênh YouTube cá nhân Lee Min Jung MJ, chia sẻ về những phương pháp chăm sóc bản thân phù hợp với từng độ tuổi, cũng như các liệu trình làm đẹp đang được giới diễn viên Hàn Quốc quan tâm.

Trong cuộc trò chuyện, Lee Min Jung bất ngờ tiết lộ thói quen ăn uống giúp cô duy trì vóc dáng cân đối suốt nhiều năm qua.

Lee Min Jung đã tiết lộ thói quen ăn uống giúp cô duy trì vóc dáng cân đối suốt nhiều năm qua.

Khi một thành viên ê-kíp nhận xét rằng dường như nữ diễn viên không ăn quá nhiều trong mỗi bữa, Lee Min Jung đã đưa ra câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ.

"Điều tôi ghét nhất trên đời là ăn đến mức no căng bụng, khiến mình không thể ăn bữa tiếp theo hoặc ăn thêm món gì đó", nữ diễn viên chia sẻ.

Đáng chú ý, bà xã Lee Byung Hun tiết lộ bản thân thường ăn đến 5 bữa mỗi ngày, thay vì chỉ duy trì ba bữa chính như nhiều người. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh số lượng bữa ăn không đồng nghĩa với việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm.

"Tôi ăn 5 bữa mỗi ngày, nhưng mỗi lần không ăn quá nhiều. Cuối cùng, tổng lượng thức ăn của tôi cũng tương đương với những người ăn ba bữa", Lee Min Jung giải thích.

Theo nữ diễn viên, bí quyết quan trọng nhất nằm ở việc kiểm soát khẩu phần và không để bản thân rơi vào trạng thái ăn quá no. Cô lấy ví dụ rằng ngay cả khi đang thưởng thức một chiếc bánh sandwich ngon miệng, bản thân vẫn chủ động ăn với lượng vừa phải nếu biết buổi tối sẽ có món thịt yêu thích.

"Nếu bây giờ tôi ăn một chiếc sandwich ngon, tôi cũng chỉ ăn vừa đủ để tối còn có thể ăn thịt", nữ diễn viên cho biết.

Lee Min Jung đồng thời khẳng định bản thân không hoàn toàn kiêng ăn vào buổi tối muộn. "Tôi vẫn ăn khuya, nhưng không bao giờ ăn uống vô độ", cô chia sẻ.

Bà xã Lee Byung Hun khẳng định bản thân không hoàn toàn kiêng ăn vào buổi tối muộn.

Những tiết lộ này cho thấy nữ diễn viên không lựa chọn cách ăn kiêng quá khắt khe hay ép bản thân phải từ bỏ những món ăn yêu thích. Thay vào đó, cô ưu tiên việc phân chia khẩu phần hợp lý, duy trì cảm giác thoải mái khi ăn uống và tránh tiêu thụ quá nhiều thức ăn trong một lần.

Tuy nhiên, đây là thói quen cá nhân của Lee Min Jung, không phải phương pháp bảo đảm hiệu quả kiểm soát cân nặng cho tất cả mọi người. Việc duy trì vóc dáng còn phụ thuộc vào tổng năng lượng tiêu thụ, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe của từng người.

Lee Min Jung là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc, được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, đời sống hôn nhân của cô với tài tử Lee Byung Hun cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2013 và hiện có hai người con, gồm một trai và một gái. Sau khi lập gia đình và trở thành mẹ của hai con, Lee Min Jung vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời tích cực chia sẻ những câu chuyện đời thường trên kênh YouTube cá nhân.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2013 và hiện có hai người con, gồm một trai và một gái.

Ở tuổi 44, nữ diễn viên tiếp tục gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung cùng phong cách sống gần gũi. Những chia sẻ về thói quen ăn 5 bữa mỗi ngày của cô cũng mang đến góc nhìn thú vị về cách duy trì vóc dáng mà không nhất thiết phải nhịn ăn hay áp dụng chế độ kiêng khem quá nghiêm ngặt.