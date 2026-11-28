Theo Page Six, nữ diễn viên Justine Lupe được biết đến qua hai bộ phim truyền hình Succession và Nobody Wants This chính thức xác nhận đang mang thai con thứ hai với ông xã Tyson Mason.

Nhân dịp Lễ Tạ ơn, nữ diễn viên 37 tuổi đã chia sẻ hai bức ảnh trên trang Instagram cá nhân kèm dòng trạng thái đầy hạnh phúc: "Biết ơn tất cả những điều đang được vun đắp và đã trọn vẹn trong ngày hôm nay".

Nữ diễn viên Justine Lupe xác nhận đang mang thai con thứ hai với ông xã Tyson Mason.

Trong bức ảnh đầu tiên, Justine Lupe xuất hiện bên cạnh ông xã Tyson Mason - một họa sĩ minh họa. Nữ diễn viên diện áo phông đỏ rộng rãi, chủ động vén áo để khoe bụng bầu. Đặc biệt, trên bụng của cô còn được vẽ hình một chú gà tây đáng yêu - biểu tượng quen thuộc của Lễ Tạ ơn.

Justine Lupe bế trên tay con gái Ellis (2 tuổi), trong khi ông xã ôm chú chó cưng của gia đình. Cả hai nở nụ cười rạng rỡ, tận hưởng không khí ấm cúng của ngày lễ tại nhà.

Ngay sau khi được đăng tải, thông tin Justine Lupe mang thai lần hai đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp. Jackie Tohn - bạn diễn của Justine Lupe trong bộ phim Nobody Wants This, cũng để lại bình luận đầy tình cảm: "Một gia đình thiên thần tuyệt đẹp".

Trước đó, Justine Lupe và Tyson Mason đón con gái đầu lòng Ellis vào tháng 8/2024. Đáng chú ý, nữ diễn viên từng tham gia ghi hình mùa đầu tiên của bộ phim hài lãng mạn Nobody Wants This trên Netflix trong thời gian mang thai.

Tháng 1/2025, khi xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Quả cầu vàng, Justine Lupe từng có những chia sẻ chân thật về cuộc sống sau khi trở thành mẹ. Nữ diễn viên hài hước thừa nhận bản thân gần như không có thời gian chuẩn bị cho sự kiện vì bận rộn chăm sóc con nhỏ.

Nữ diễn viên từng hài hước thừa nhận bản thân gần như không có thời gian chuẩn bị cho sự kiện vì bận rộn chăm sóc con nhỏ.

"Tôi có những người bạn nói rằng: 'Bạn thực sự cần đi chăm sóc da mặt, cần đi massage'. Nhưng tôi chẳng làm gì cả. Tôi có một đứa con 5 tháng tuổi, nên thực sự, thiếu ngủ là tất cả những gì tôi đã làm để chuẩn bị. Đêm qua tôi chỉ ngủ được ba tiếng, vì vậy tôi đã nạp rất nhiều caffeine, nếu điều đó được xem là một phương pháp làm đẹp", Justine Lupe chia sẻ với Page Six.

Dù phải trải qua nhiều đêm thiếu ngủ, nữ diễn viên cho biết cuộc sống sau sinh của cô vẫn diễn ra khá thuận lợi. Justine Lupe cũng cảm thấy may mắn khi quá trình sinh con đầu lòng tương đối dễ dàng.

Đến tháng 2/2025, nữ diễn viên Justine Lupe và Tyson Mason chính thức kết hôn trong một buổi lễ giản dị tại tòa án. Sau gần hai năm kết hôn, việc chuẩn bị đón con thứ hai tiếp tục đánh dấu một cột mốc hạnh phúc trong cuộc sống của nữ diễn viên. Hiện Justine Lupe chưa tiết lộ giới tính cũng như thời điểm dự sinh của em bé.

Justine Lupe và Tyson Mason.