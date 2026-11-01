Nữ diễn viên Hollywood Selma Blair bật khóc xin lỗi sau khi bị bắt vì gây rối trên máy bay

Theo MyDaily, mới đây, nữ diễn viên Hollywood - Selma Blair đăng tải một đoạn video trên trang mạng xã hội cá nhân, chính thức lên tiếng về vụ việc gây tranh cãi trên chuyến bay hồi đầu tháng.

Mở đầu video, Selma Blair gửi lời xin lỗi vì đã giữ im lặng trong thời gian dài. "Tôi đã không đăng video trong một khoảng thời gian. Tôi xin lỗi vì phải mất quá lâu mới có thể lên tiếng. Mọi người xứng đáng được nghe câu chuyện trực tiếp từ tôi", nữ diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên Hollywood - Selma Blair xin lỗi sau ồn ào gây rối trên máy bay.

Selma Blair giải thích rằng do vụ việc vẫn đang trong quá trình tố tụng, cô được luật sư khuyên hạn chế phát ngôn về những tình tiết liên quan. Nữ diễn viên khẳng định đang tuân thủ hướng dẫn pháp lý và nhìn nhận sự việc một cách nghiêm túc.

"Tôi biết rõ mình là người như thế nào. Trong suốt cuộc đời, tôi chưa từng có ý định làm tổn thương hay khiến bất kỳ ai phải sợ hãi", cô nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Selma Blair không giấu được sự xúc động khi gửi lời xin lỗi đến những người có thể đã bị ảnh hưởng bởi hành động của mình. "Tôi chân thành xin lỗi tất cả những ai đã thất vọng, tổn thương, cảm thấy sợ hãi hoặc bất an vì tôi. Tôi thực sự rất xin lỗi", nữ diễn viên nói và cúi đầu trước ống kính.

Cô cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã động viên, ủng hộ mình trong thời gian qua. Trong video, Selma Blair nhắc đến con trai Arthur Saint Bleick và cho biết cậu bé hiện vẫn ổn. "Arthur là cả thế giới của tôi. Con trai tôi hiện rất khỏe mạnh. Từ bây giờ, tôi sẽ tập trung hồi phục sức khỏe và chăm sóc con", cô chia sẻ.

Trước đó, ngày 11/10, Selma Blair bị bắt giữ sau một vụ việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu 938 của hãng Delta Air Lines, khởi hành từ Los Angeles đến New York, Mỹ. Theo thông tin từ cơ quan điều tra được MyDaily dẫn lại, nữ diễn viên bị cáo buộc gây rối và có hành vi bạo lực đối với các tiếp viên hàng không.

Cụ thể, nhà chức trách nghi ngờ Selma Blair đã cắn một tiếp viên và khiến một người khác bị thương, dẫn đến vết rách trên cơ thể. Sau khi bị bắt, cô còn bị cáo buộc có hành vi bạo lực đối với cảnh sát và nhân viên y tế. Tuy nhiên, phía Selma Blair phủ nhận việc nữ diễn viên cố ý hành hung người khác.

Luật sư giải thích rằng cô vừa trải qua lịch trình quay phim kéo dài trước khi lên máy bay. Trong chuyến bay, nữ diễn viên được cho là đã bị ngã, va đập đầu và chưa kịp sử dụng loại thuốc thường dùng.

Đại diện pháp lý cho rằng những yếu tố này cần được xem xét khi đánh giá diễn biến vụ việc. Hiện tại, Selma Blair đã được tại ngoại và đang tiếp tục tham gia quá trình tố tụng.

Hiện tại, Selma Blair đã được tại ngoại và đang tiếp tục tham gia quá trình tố tụng.

Theo MyDaily, nữ diễn viên phải đối diện với hai cáo buộc hành hung cấp độ hai. Nếu bị kết tội, cô có thể phải chịu mức án tù từ 2 đến 7 năm, tùy theo phán quyết của tòa án.

Dù đã công khai xin lỗi, nữ diễn viên Hollywood Selma Blair chưa đưa ra lời giải thích chi tiết về các hành vi bị cáo buộc do vụ án vẫn đang được giải quyết. Những chia sẻ mới nhất của nữ diễn viên cho thấy cô muốn gửi lời xin lỗi đến những người bị ảnh hưởng, đồng thời dành thời gian cho sức khỏe và gia đình trong lúc chờ đợi kết quả pháp lý.