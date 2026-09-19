Nữ diễn viên Hollywood Millie Bobby Brown thông báo đã nhận con nuôi thứ hai ở tuổi 22

Millie Bobby Brown - nữ diễn viên nổi tiếng với vai Eleven trong Stranger Things đã trở thành mẹ của hai con sau khi cùng chồng Jake Bongiovi nhận nuôi thêm một em bé.

Theo People ngày 17/9 (giờ địa phương), Millie Bobby Brown và chồng Jake Bongiovi đã đón thành viên mới vào gia đình thông qua hình thức nhận con nuôi. Cặp đôi không công khai gương mặt của em bé thứ hai nhằm bảo vệ sự riêng tư.

Millie Bobby Brown và chồng Jake Bongiovi đã đón thành viên mới vào gia đình thông qua hình thức nhận con nuôi.

Trước đó, ngày 7/9, Millie Bobby Brown từng khiến người hâm mộ chú ý khi đăng tải một video trên Instagram hé lộ gia đình đang có thêm thành viên. Trong đoạn video được ghi lại tại dãy núi Dolomites ở Italy, nữ diễn viên xuất hiện bên chồng khi cả hai đi dạo. Millie bế một bé gái trên tay, trong khi Jake Bongiovi đeo địu em bé và đi bên cạnh. Tuy nhiên, danh tính cũng như gương mặt của em bé mới được nhận nuôi không được tiết lộ.

Đây không phải lần đầu tiên Millie Bobby Brown và Jake Bongiovi lựa chọn nhận con nuôi. Khoảng một năm trước, cặp đôi từng công bố đã nhận nuôi con gái đầu lòng.

Millie Bobby Brown từng khiến người hâm mộ chú ý khi đăng tải một video trên Instagram hé lộ gia đình đang có thêm thành viên.

Tháng 8/2025, Millie Bobby Brown chia sẻ trên Instagram: “Mùa hè này, chúng tôi đã chào đón một bé gái đáng yêu vào gia đình thông qua việc nhận con nuôi. Chúng tôi vô cùng háo hức bắt đầu hành trình tuyệt vời của mình với tư cách cha mẹ trong một không gian bình yên, riêng tư và được bảo vệ”.

Quyết định liên tiếp nhận con nuôi của Millie Bobby Brown xuất phát từ mong muốn cô đã ấp ủ từ khi còn nhỏ. Hồi tháng 6, xuất hiện trong podcast Not Gonna Lie do Kylie Kelce dẫn dắt, nữ diễn viên tiết lộ nhận con nuôi luôn là một ước mơ của cô từ thuở bé.

“Nhận con nuôi luôn là một giấc mơ mà tôi ấp ủ từ khi còn nhỏ”, Millie nói. Nữ diễn viên nhớ lại khi khoảng 5 hoặc 6 tuổi, bố mẹ từng nhận xét rằng tất cả những con búp bê cô chơi đều được xây dựng theo hình tượng những đứa trẻ được nhận nuôi. “Tôi chưa bao giờ chơi trò giả vờ mang thai hay có một con búp bê được thiết lập là đứa trẻ do mình sinh ra”, cô chia sẻ. Dù vậy, Millie Bobby Brown cũng từng cho biết cô vẫn có kế hoạch sinh con trong tương lai.

Quyết định liên tiếp nhận con nuôi của Millie Bobby Brown xuất phát từ mong muốn cô đã ấp ủ từ khi còn nhỏ.

Millie Bobby Brown sinh năm 2004, nổi tiếng toàn cầu sau khi đảm nhận vai cô bé Eleven sở hữu năng lực siêu nhiên trong mùa đầu tiên của series Netflix Stranger Things năm 2016. Vai diễn này đưa nữ diễn viên trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý tại Hollywood.