Nữ diễn viên hành động 2 lần đoạt giải thưởng châu Á nay bán bún bò ở TP.HCM

Phi Ngọc Ánh sinh năm 1987, là diễn viên hành động kiêm cascadeur có nhiều năm kinh nghiệm. Từng được vinh danh là Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á vào các năm 2016 và 2018, nữ nghệ sĩ có sự nghiệp đáng chú ý trên màn ảnh. Tuy nhiên, khi công việc đang ổn định, cô liên tiếp đối mặt với những biến cố về gia đình, sức khỏe và kinh tế.

Từ cô gái rời quê năm 14 tuổi đến diễn viên hành động được vinh danh ở châu Á

Trước khi được khán giả biết đến qua những màn võ thuật trên màn ảnh, Phi Ngọc Ánh đã trải qua hành trình theo đuổi đam mê không ít gian nan. Cô rời quê lên TP.HCM từ năm 14 tuổi, sớm tự lập và tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân.

Phi Ngọc Ánh từng 2 lần được vinh danh là Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á.

Với sự nỗ lực và niềm đam mê diễn xuất, nữ nghệ sĩ dần có cơ hội tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Hương Cỏ Dại, Vườn Đời, Vật Chứng Mong Manh, Người Thầm Lặng... Bên cạnh diễn xuất, cô còn hoạt động trong lĩnh vực cascadeur, trực tiếp thực hiện những cảnh hành động đòi hỏi thể lực, kỹ thuật và sự gan dạ.

Năm 2016 và 2018, Phi Ngọc Ánh được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên hành động xuất sắc nhất châu Á. Đây là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ theo đuổi dòng phim vốn có nhiều yêu cầu khắt khe về thể chất và kỹ năng.

Năm 2022, cô tiếp tục thử sức ở lĩnh vực âm nhạc khi tham gia chương trình *Tình Bolero*. Việc góp mặt trong sân chơi này cho thấy Phi Ngọc Ánh mong muốn khám phá thêm những khả năng của bản thân, thay vì giới hạn mình trong hình ảnh diễn viên hành động.

Dù thử sức ở nhiều lĩnh vực, những vai diễn cùng các pha võ thuật mạnh mẽ vẫn là dấu ấn gắn liền với tên tuổi của nữ nghệ sĩ.

Liên tiếp đối mặt với biến cố khi sự nghiệp đang ổn định

Khi sự nghiệp đang có những bước tiến, Phi Ngọc Ánh liên tiếp trải qua những biến cố trong cuộc sống. Nữ diễn viên chịu nỗi đau mất mẹ, sau đó hôn nhân cũng đổ vỡ.

Cô trải qua nhiều biến cố từ sức khoẻ đến hôn nhân.

Tháng 3/2025, cô công khai thông tin mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn 2. Căn bệnh khiến cuộc sống của nữ nghệ sĩ thêm khó khăn, đặc biệt khi cô vốn đã phải đối diện với những tổn thương và áp lực riêng.

Theo chia sẻ, Phi Ngọc Ánh gặp các triệu chứng như run tay chân, mất thăng bằng và khàn tiếng. Đối với một người làm nghề diễn xuất, nhất là diễn viên hành động, những vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, khả năng vận động và việc đảm nhận các vai diễn.

Tình trạng sức khỏe khiến cô phải từ chối một số dự án phim, đồng thời gián đoạn công việc trong một khoảng thời gian. Nguồn thu nhập vốn không ổn định của diễn viên tự do vì thế càng trở nên bấp bênh.

Trong khi đó, nữ nghệ sĩ vẫn phải trang trải chi phí sinh hoạt, tiền thuê nhà và chăm sóc hai con nhỏ. Những khoản chi thường ngày cùng áp lực kinh tế khiến giai đoạn điều trị bệnh của cô càng thêm chật vật.

Mở quán bún bò mưu sinh, nỗ lực trở lại màn ảnh

Đối diện với nhiều khó khăn, Phi Ngọc Ánh không lựa chọn buông xuôi mà tìm cách duy trì cuộc sống bằng công việc kinh doanh nhỏ. Hiện cô mở một quán bún bò tại khu chợ phường Bảy Hiền, TP.HCM.

Phi Ngọc Ánh mở quán bún bò, kiếm tiền nuôi con và trang trải cuộc sống sau loạt biến cố.↵

Quán ăn trở thành nguồn thu nhập giúp nữ diễn viên trang trải chi phí sinh hoạt, nuôi con và từng bước giải quyết những khó khăn tài chính sau thời gian công việc nghệ thuật bị gián đoạn.

Từ phim trường với những cảnh hành động được dàn dựng công phu, Phi Ngọc Ánh chuyển sang công việc đời thường như chuẩn bị nguyên liệu, nấu ăn và phục vụ khách. Hình ảnh nữ diễn viên tất bật bên nồi bún bò tạo nên sự tương phản với hình tượng mạnh mẽ, quyết liệt mà khán giả từng quen thuộc trên màn ảnh.

Dù vậy, việc kinh doanh không đồng nghĩa với việc cô từ bỏ nghệ thuật. Sau thời gian tập trung điều trị, Phi Ngọc Ánh từng bước quay lại với phim ảnh.

Theo những thông tin được chia sẻ, thể lực của nữ diễn viên đã hồi phục khoảng 80%, song cô vẫn phải uống thuốc hằng ngày để duy trì sức khỏe. Dù chưa hoàn toàn trở lại trạng thái tốt nhất, cô vẫn cố gắng nhận những công việc phù hợp với khả năng hiện tại.

Phi Ngọc Ánh bắt đầu tái xuất qua các series phim ngắn cuối tuần, góp mặt trong những tác phẩm như Bài Học Của Con và Cơm Sôi Nhỏ Lửa.