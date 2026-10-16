Nữ diễn viên Hàn Quốc từng 4 lần cắt mí, sửa mũi nhưng kiên quyết phủ nhận một tin đồn dao kéo

Theo MyDaily, ngày 14/10, kênh YouTube cá nhân của nữ diễn viên Hwang Jung Eum đã đăng tải video ghi lại buổi gặp gỡ giữa cô và hai đồng nghiệp thân thiết là Shim Yi Young, Jo Yoon Hee.

Trong video, ba nữ diễn viên cùng thưởng thức món tôm nướng và trò chuyện về cuộc sống hiện tại. Được biết, họ duy trì mối quan hệ thân thiết sau khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Cuộc Chiến Sinh Tồn (The Escape of the Seven) của đài SBS.

Hwang Jung Eum đã đăng tải video ghi lại buổi gặp gỡ giữa cô và hai đồng nghiệp thân thiết.

Đáng chú ý, trong lúc trò chuyện, Hwang Jung Eum bất ngờ tiết lộ bản thân vừa thực hiện một liệu trình nâng cơ mặt.

Nữ diễn viên hài hước chia sẻ: "Thật ra tôi vừa nâng cơ nên trông hơi thiếu tự nhiên. Mỗi lần cười, tôi lại giống Joker. Tôi chỉ muốn mình trông đẹp hơn thôi".

Nghe vậy, Jo Yoon Hee lập tức động viên: "Cậu đã đủ đẹp rồi, Jung Eum à", khiến không khí buổi trò chuyện trở nên vui vẻ.

Sau đó, câu chuyện chuyển sang những lần phẫu thuật thẩm mỹ mà Hwang Jung Eum từng công khai trước đây.

Khi Jo Yoon Hee nhận xét nữ diễn viên rất thẳng thắn trên YouTube, ê-kíp sản xuất cho biết nhiều khán giả đã để lại bình luận thắc mắc liệu Hwang Jung Eum có từng thực hiện phẫu thuật chỉnh hình xương mặt hay không. Trước những nghi vấn này, nữ diễn viên lập tức lên tiếng phủ nhận.

"Tôi suýt nữa đã vào bình luận để giải thích. Tôi không dám thực hiện những ca phẫu thuật đáng sợ như vậy. Những ca phẫu thuật lớn nhất mà tôi có thể làm chỉ là mắt và mũi", Hwang Jung Eum nói.

Hwang Jung Eum phủ nhận việc thực hiện phẫu thuật chỉnh hình xương mặt.

Cô tiếp tục nhấn mạnh: "Nếu từng làm, tôi sẽ thừa nhận. Tôi đã công khai chuyện phẫu thuật mắt và mũi rồi còn gì. Nhưng tôi chưa từng phẫu thuật chỉnh hình xương mặt. Điều gì không đúng thì tôi nghĩ cần phải nói rõ".

Không chỉ giải đáp những thắc mắc hiện tại, Hwang Jung Eum còn tiết lộ bản thân từng đối mặt với nhiều tin đồn liên quan đến ngoại hình từ khi còn đi học.

Theo nữ diễn viên, ngay khi cô nhập học tại Trường Trung học Nghệ thuật Sunhwa, những lời đồn về việc cô đã cắt mí, nâng mũi và gọt hàm bắt đầu lan truyền trong trường.

"Tôi không quá bận tâm đến những chuyện khác, nhưng những lời đồn về việc phẫu thuật hàm thực sự khiến tôi để ý", Hwang Jung Eum chia sẻ.

Đặc biệt, nữ diễn viên còn thẳng thắn nhắc đến một số phương pháp thẩm mỹ từng trải nghiệm trong quá khứ. "Nếu có điều gì tôi chưa kể thì có lẽ chỉ vì tôi quên mất. Chẳng hạn, tôi từng thực hiện một thủ thuật làm đầy vùng cạnh mũi, nhưng sau đó đã tháo bỏ", cô tiết lộ.

Cuối cuộc trò chuyện, Hwang Jung Eum một lần nữa khẳng định: "Tôi không phẫu thuật chỉnh hình xương mặt. Phần đó hoàn toàn tự nhiên".

Trước đó, trong video đăng tải ngày 30/9, Hwang Jung Eum từng khiến khán giả bất ngờ khi công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình. Nữ diễn viên thừa nhận đã thực hiện phẫu thuật tạo mí mắt khoảng 4 lần. Ngoài ra, cô cũng từng phẫu thuật mũi nhưng sau đó quyết định tháo bỏ vật liệu độn.

Hwang Jung Eum từng khiến khán giả bất ngờ khi công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ của mình.

Những chia sẻ thẳng thắn của Hwang Jung Eum nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm. Thay vì né tránh những câu hỏi về ngoại hình, nữ diễn viên lựa chọn công khai các phương pháp thẩm mỹ từng thực hiện, đồng thời lên tiếng khi xuất hiện những thông tin không đúng sự thật về bản thân.