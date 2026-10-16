Nữ diễn viên Han Da Gam xúc động chia sẻ sau khi làm mẹ ở tuổi U50

Theo MyDaily, ngày 16/10, nữ diễn viên Han Da Gam đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh mới, đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả sau khi câu chuyện sinh con của cô được chia sẻ trên truyền hình.

Nữ diễn viên viết: "Sau chương trình phát sóng tuần trước, tôi đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng và tin nhắn hỏi thăm từ mọi người".

Nữ diễn viên Han Da Gam đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân loạt hình ảnh mới.

Trong những hình ảnh được công bố, Han Da Gam xuất hiện với trang phục mặc ở nhà thoải mái, để mặt mộc và nở nụ cười rạng rỡ. Dù vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau sinh, nữ diễn viên cho thấy tinh thần vui vẻ và hạnh phúc.

Đáng chú ý, cô còn chia sẻ khoảnh khắc ôm con trai mới chào đời trong vòng tay. Hình ảnh giản dị nhưng ấm áp nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Han Da Gam cho biết bản thân vô cùng xúc động khi biết nhiều khán giả đã rơi nước mắt sau khi theo dõi câu chuyện của cô trên truyền hình. "Tôi nghe nói rất nhiều người đã khóc khi xem chương trình. Bản thân tôi cũng không thể kìm được nước mắt khi xem lại", nữ diễn viên chia sẻ.

Do vẫn đang trong thời gian hồi phục sau sinh, Han Da Gam thừa nhận bản thân có phần mệt mỏi và chưa thực sự tỉnh táo khi gửi lời chào đến khán giả. Dù vậy, cô vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn trước những tình cảm nhận được.

Do vẫn đang trong thời gian hồi phục sau sinh, Han Da Gam thừa nhận bản thân có phần mệt mỏi và chưa thực sự tỉnh táo.

Đặc biệt, nữ diễn viên cũng chính thức nhắc đến tên thật của con trai sau khi em bé được giới thiệu trong chương trình The Return of Superman. "Trước đây, chúng tôi gọi con bằng tên thân mật là Chaltteok. Nhưng giờ đây, tên của con đã được tiết lộ trong chương trình The Return of Superman, nên có lẽ tôi nên gọi con là Joo Won rồi", cô viết.

Han Da Gam tiếp tục gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã chúc mừng sự ra đời của bé Joo Won, đồng thời dành những lời động viên và món quà ý nghĩa cho gia đình. Đáng chú ý, nữ diễn viên không giấu được cảm xúc khi nhắc đến việc lần đầu làm mẹ ở tuổi 46.

"Dù gặp được Joo Won khi tuổi đã không còn trẻ, tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con thật khỏe mạnh và đáng yêu", Han Da Gam bày tỏ.

Cô cũng hài hước cho biết sẽ cố gắng trở thành một người mẹ mạnh mẽ trong mắt khán giả, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ trên hành trình chăm sóc và nuôi dạy con trai. Cuối bài đăng, nữ diễn viên không quên gửi lời động viên đến những người phụ nữ đang chuẩn bị làm mẹ: "Các mẹ bầu tương lai, hãy cố lên nhé!".

Cô cũng hài hước cho biết sẽ cố gắng trở thành một người mẹ mạnh mẽ trong mắt khán giả.

Được biết, Han Da Gam kết hôn với một doanh nhân hơn cô một tuổi vào năm 2020. Sau 6 năm chung sống, nữ diễn viên thông báo mang thai vào tháng 4/2026, nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Đến tháng 9 vừa qua, cô chính thức hạ sinh con trai đầu lòng ở tuổi 46, đánh dấu bước ngoặt đặc biệt trong cuộc sống cá nhân. Việc Han Da Gam lần đầu làm mẹ ở độ tuổi ngoài 40 khiến câu chuyện của cô nhận được sự quan tâm từ công chúng. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên hiện đang dành thời gian hồi phục sức khỏe và chăm sóc thành viên mới trong gia đình.

Tháng 9 vừa qua, Han Da Gam chính thức hạ sinh con trai đầu lòng ở tuổi 46.

Những chia sẻ chân thành cùng hình ảnh ôm con trai mới sinh của Han Da Gam tiếp tục mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả, đặc biệt là những người đã theo dõi hành trình tìm kiếm hạnh phúc và xây dựng tổ ấm của nữ diễn viên.