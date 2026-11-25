Tạ Lâm (sinh năm 2000) từng theo học tại trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Nữ diễn viên lọt top 6 Gương mặt điện ảnh 2022. Dù là diễn viên trẻ nhưng “gia tài” phim ảnh của Tạ Lâm khiến nhiều người “trầm trồ”, gồm series phim Lật mặt, Báu vật trời cho, Hẹn em ngày nhật thực. Mới nhất, Tạ Lâm góp mặt trong phim Trại giam hạnh phúc, với vai nữ tù nhân Ngọc.

Theo Box office Vietnam, hiện tại phim đang giữ vị trí top 1 phòng vé Việt, với doanh thu gần 170 tỷ đồng và vẫn tiếp tục trên đà tăng. Với thành công này, Tạ Lâm tiếp tục nối dài chuỗi phim với doanh thu trên 100 tỷ đồng. Đây là một thành tích đáng nể với một tài năng trẻ như cô. Tạ Lâm đã dành cho Sinh Viên Việt Nam một cuộc trò chuyện về vai diễn thú vị trong Trại giam hạnh phúc, cũng như tâm thế đón nhận những thành công hiện tại.

Trong Trại giam hạnh phúc, vào vai phạm nhân có gì khác lạ với Tạ Lâm?

Với vai diễn nữ tù nhân Ngọc, tôi cũng khá khó khăn vì dạng vai này rất mới. Và nó liên quan đến nhiều vấn đề xã hội khác khá nhạy cảm. Tôi cũng đã dành nhiều thời gian cũng như tìm kiếm thông tin để tìm hiểu nhân vật. Tôi xem phim, xem thời sự, hỏi các anh em đồng nghiệp để có thêm thông tin cho vai diễn đặc biệt này.

Khi nhận vai diễn mới, làm cách nào để Tạ Lâm xây dựng phong cách, tính cách nhân vật theo cách diễn của mình mà vẫn dung hòa yêu cầu của đạo diễn?

Khi đã nhận vai, tôi thường sẽ cố gắng đáp ứng được tất cả những yêu cầu của đạo diễn về phong cách, tính cách hay cách truyền đạt nhân vật. Cái tôi của diễn viên nếu quá cao, sẽ quên mất mình đang giúp người muốn kể chuyện kể lại câu chuyện họ muốn.

Lần này làm việc với đạo diễn Trung Lùn, vốn nổi tiếng khó tính, Tạ Lâm áp lực như thế nào?

Đây là lần đầu tiên, tôi được làm việc cùng đạo diễn Trung Lùn. Anh Trung là một người rất cầu toàn. Anh luôn là người đầu tiên lăn xả trước cả diễn viên và sự nhiệt huyết đó kéo cả ê kíp theo. Tôi cũng rất áp lực khi lần đầu làm việc với anh, nhưng tôi biết ơn sự áp lực đó để mình ngày một tốt hơn. Trong quá trình quay phim, có một kỷ niệm đáng nhớ. Đó là tôi được đóng chung với anh Duy Mạnh phân cảnh tập văn nghệ. Cả anh Trung và anh Mạnh đều là những người tôi luôn quý mến và ngưỡng mộ từ lúc còn nhỏ. Nên khi được đóng một bộ phim mà có cả hai anh, tôi thật sự rất phấn khích.

Các vai diễn của Tạ Lâm đều có sự độc đáo về ngoại hình lẫn tính cách khiến khán giả có ấn tượng mạnh. Với Tạ Lâm, đây là một may mắn hay khó khăn, bởi dễ “đóng khung” cách diễn của mình?

Tôi chưa bao giờ sợ mình bị “đóng khung” phong cách diễn xuất. Tôi chỉ sợ khán giả sẽ quên mình, sợ mình làm chưa tốt. Đó là lý do tôi luôn nắm bắt từng cơ hội đến với mình, dù lớn hay nhỏ. Ở thời điểm hiện tại, tìm kiếm cơ hội cho một vai diễn thật sự rất khó, vì độ cạnh tranh cao. Chưa kể, sự đào thải khắc nghiệt của nghề diễn. Tôi cảm thấy may mắn vì vẫn còn được khán giả nhớ đến, vẫn còn được “máu lửa” với nghề.

Những danh xưng như “mỹ nhân bị phong ấn nhan sắc”, “mỹ nhân không ngại xấu”, “mỹ nhân trị vai lạ” khiến Tạ Lâm có suy nghĩ gì?

Nếu may mắn được khán giả nhớ tới với rất nhiều danh xưng dễ thương như thế thì tôi thích lắm. Và tôi rất vui khi khán giả cho mình những cái tên độc lạ đó. Nó nhắc rằng, tôi vẫn còn được nhớ tới và phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng mọi người.

Bây giờ, Tạ Lâm có cảm nhận được rằng mình đã là người nổi tiếng chưa?

Tôi cũng không biết nữa. Tôi nghĩ rằng, mỗi vai diễn đến với mình thì phải nỗ lực nhiều hơn. Còn lại, sự yêu thương của khán giả là một món quà, là động lực quý giá để tôi có thêm “lửa nghề”. Sau mỗi vai diễn, nhận về phản hồi của khán giả sẽ giúp tôi có thêm kinh nghiệm, tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình. Sau Trại giam hạnh phúc, tôi sẽ còn nhiều vai diễn khác, mong rằng tới lúc đó, khán giả vẫn còn yêu thương và ủng hộ Tạ Lâm.

Cảm ơn diễn viên Tạ Lâm!