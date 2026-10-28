Nữ diễn viên gây sốc với cảnh khoả thân 100% trong phim 18+ đang gây sốt

Clayface - bộ phim mới nhất của DC ra rạp hôm 23/10 và ngay lập tức đã chiếm vị trí số 1 trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ và 1 số quốc gia. Tại Việt Nam, phim dán nhãn cấm khán giả dưới 18 tuổi và gây chú ý ngay sau suất chiếu ra mắt đầu tiên với những phân đoạn kinh dị và cảnh nóng gây sốc.

Tạo hình quyến rũ của Joana Ribeiro trong "Clayface".

Trong phim, Joana Ribeiro vào vai Mia Torrez - một nữ diễn viên hạng bét nhưng vô cùng quyền lực vì cặp kè với ông trùm khét tiếng nhất thành phố. Mia Torrez gặp Matt Hagen - nam diễn viên đang nổi - trong một quán bar và ngay lập tức hai người quấn lấy nhau bất chấp lời cảnh báo. Cũng từ đây Matt Hagen đối mặt với muôn vàn bão tố cuộc đời.

Joana Ribeiro gây sốc cho khán giả ngay những phân cảnh đầu tiên khi cô xuất hiện trong chiếc đầm quyến rũ hở bạo và sau đó là cảnh khoả thân 100% trước ống kính. Gần như lúc nào nhân vật của Joana Ribeiro xuất hiện cũng đều vô cùng sexy.

Joana Ribeiro tại sự kiện ra mắt phim.

Joana Ribeiro sinh năm 1992 tại Bồ Đào Nha. Cha cô là kỹ sư còn mẹ là bác sĩ thú y. Cô từng theo học ngành kiến trúc trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Vai diễn bứt phá của Joana Ribeiro là Mariana Côrte-Real trong bộ phim truyền hình Dancin' Days phát sóng trên kênh SIC.

Trước khi tham gia Clayface, Joana Ribeiro từng góp mặt trong các tác phẩm như The Man Who Killed Don Quixote (2018), Fatima (2020), Infinite (2021) và The Man Who Fell to Earth (2022). Joana Ribeiro từng là 1 trong 10 gương mặt nhận giải thưởng "Ngôi sao hứa hẹn" tại Liên hoan phim Berlin 2020.

Nhan sắc quyến rũ của Joana Ribeiro

Clayface là phim kinh dị đầu tiên của vũ trụ điện ảnh DC và cũng là tác phẩm kinh phí lớn nhất mà Joana Ribeiro từng tham gia. Đây là phần phim độc lập về Clayface, nhân vật phản diện khét tiếng tại thành phố Gotham, cũng là một trong những kẻ thù của Batman. Phim lột tả hành trình tha hóa của Matt Hagen, một tài tử điện ảnh với một tương lai đầy hứa hẹn đang mở ra trước mắt. Sau khi bị những kẻ thuộc thế giới ngầm tại Gotham hãm hại, từ đỉnh cao danh vọng, Hagen trượt dài và trở thành một con quái vật ngập tràn hận thù.

Phim ra mắt tại Việt Nam vào 30/10.

Joana Ribeiro trong "Clayface":

Ảnh: IGNV