Nữ diễn viên đình đám bỏ showbiz đi bán xôi cua, trổ tài cắm loài hoa khó

Kim Thư từng được biết đến là một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Việt. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim như Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Hello Cô Ba, Võ lâm truyền kỳ... và từng được truyền thông gọi là "bà hoàng phòng vé".

Cuộc sống của Kim Thư từng gắn với hình ảnh giàu có, sang trọng. Tuy nhiên, sau khi cuộc hôn nhân với ông bầu Phước Sang đổ vỡ, gia đình cô phải đối mặt với những biến cố tài chính nghiêm trọng. Năm 2012, Kim Thư xác nhận ly hôn. Sau đó, cô gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật và tập trung lo cho cuộc sống của bản thân cùng hai con trai.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là nữ diễn viên từng sống trong nhung lụa lại có giai đoạn phải bắt đầu lại gần như từ con số 0. Sau khi gia đình gặp biến cố, Kim Thư khởi nghiệp bằng một tiệm xôi nhỏ. Cô bán xôi, cơm và gà hấp để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chính công việc tưởng chừng rất bình dị này lại trở thành bước ngoặt đưa cô đến với lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Kim Thư từng phải thức dậy từ khoảng 4h sáng để chuẩn bị đồ ăn cho tiệm riêng. Không còn hình ảnh một nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ, cô khi ấy mặc trang phục giản dị, trực tiếp vào bếp, phục vụ khách và tự tay quán xuyến công việc. Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho hay.

Đáng chú ý, xôi cua sau này trở thành món ăn gắn liền với tên tuổi Kim Thư. Sau này, nhà hàng Kim Quán trên đường Nguyễn Lương Bằng, TP.HCM của Kim Thư nổi tiếng với món xôi cua đặc biệt. Món ăn có phần xôi được tạo hình, chiên giòn bên ngoài, kết hợp thịt cua và trang trí bằng mai cua cùng càng cua.

Nếu chuyện kinh doanh giúp Kim Thư đứng vững về kinh tế thì các con lại là lý do quan trọng để cô tiếp tục cố gắng. Sau khi ly hôn Phước Sang, Kim Thư gần như rời khỏi đời sống showbiz. Cô chia sẻ rằng mình muốn tập trung làm ăn, trang trải cuộc sống và chăm sóc hai con trai. Bên cạnh công việc kinh doanh, nữ diễn viên cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Những năm gần đây, Kim Thư cũng không còn xuất hiện trên màn ảnh. Cô chủ yếu dành thời gian cho gia đình, công việc kinh doanh và chăm sóc bản thân. Tuổi ngoài 40, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và hoạt động cá nhân. Thông tin trên Phụ nữ & Pháp luật.

Kim Thư từng chia sẻ những hình ảnh về nghệ thuật cắm hoa sen Super Lotus tại nhà hàng của cô. Bằng đôi tay khéo léo và tình yêu dành cho loài hoa này, cô đã mang lại vẻ xinh đẹp, thanh thoát cho không gian nhà hàng của mình.

Kim Thư mê mẩn cắm hoa sen Super Lotus. Loài hoa này không chỉ đẹp mà còn mang lại sự thanh tịnh cho không gian sống.

Hoa sen Super Lotus có cánh hoa dày và dai, mang lại hương thơm dễ chịu. Khi mới nở, hoa có màu hồng đậm, sau đó chuyển dần sang hồng nhạt.

"Bà trùm" nổi tiếng một thời cho thấy cô rất mê giống sen Super Lotus. Cô cũng khoe clip trợ hoa nở: "Nâng niu, xoa vỗ, trải nghiệm tuyệt vời".

Khi bạn bè hỏi hoa không tự nở được mà phải làm như vậy, Kim Thư chia sẻ: "Sen màu trắng thì tự nở em ạ, còn loại này thì em phải hỗ trợ xoa vỗ như chị quay clip. Chị được em gái chị tặng và hướng dẫn chị làm như vậy".

Với loại hoa này, từ giai đoạn chuẩn bị đến cắm hoa đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Từ lúc chớm nụ đến lúc sen tàn có thể được 3 tuần.

Không gian ngập đầy hoa sen. Kim Thư bày tỏ, cô chịu khó thay đổi cách bài trí liên tục để mọi người đến không bị nhàm chán.

Những bình hoa sen nổi bật trên nền đá cẩm thạch.

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên của hoa và bình cắm tạo nên vẻ đẹp độc đáo.

Mỹ nhân một thời lựa chọn bình khá phong phú.

Việc chọn lựa bình cắm phù hợp là một phần quan trọng để tôn lên vẻ đẹp của từng bông hoa sen.

Góc nhỏ yên bình với hoa sen.