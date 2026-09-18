Nữ diễn viên đang gây tranh cãi trong 'Mùa hè năm ấy', từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống an yên và giàu có

Trong phim "Mùa hè năm ấy", Vân Dung gây chú ý với vai bà Ngọc - mẹ của Phương (Minh Thu), người phụ nữ tần tảo lo cho gia đình, nhất là sau biến cố chồng mất, phải đi vay mượn tiền lo cho con gái đi du học. Tuy nhiên, vai diễn của Vân Dung đang vấp phải phản ứng của khán giả. Cụ thể, trong tập 18 đã được phát sóng, bà Ngọc gặp Khánh (Tô Dũng) để nói về việc Phương từ bỏ ý định mua căn chung cư, lấy tiền cho anh vay.

Bà Ngọc chỉ vì không muốn Khánh gặp con gái để níu kéo tình cảm trước đây mà đưa ra những câu nói lạnh lùng, quên hết ân tình trước đây giữa hai gia đình. Bà Ngọc cho rằng trước đây có vay tiền của nhà Khánh nhưng đã trả đầy đủ, giờ không còn nợ nần gì nên Khánh đừng vin vào quá khứ để gặp Phương. Đồng thời nhắc lại chuyện từng bắt Khánh phải hứa không gặp lại Phương cách đây 8 năm.

Phương đã đi theo bà Ngọc và nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa mẹ và Khánh. Phương đã hỏi thẳng mẹ lý do tại sao lại ngăn cản Khánh. Bà Ngọc giải thích là lo cho con gái, nhưng trước câu nói muốn tự tìm hạnh phúc và rằng gia đình cũng chỉ là bình thường sao lại kỳ thị Khánh, bà Ngọc đã cho con gái một cái tát đau điếng.

Hành động hiện tại và quá khứ của bà Ngọc với con gái và Khánh nhận nhiều phản ứng từ khán giả. Trong quá khứ, khi chồng bà điều trị ung thư, gia đình Khánh từng nhiều lần hỗ trợ. Dù vậy, bà Ngọc vẫn nhiều lần yêu cầu Khánh tránh xa con gái. Bà cho rằng hai gia đình giờ đã có khoảng cách và mối quan hệ trong quá khứ có thể ảnh hưởng đến tương lai của Phương.

Trái lại, bà khá cởi mở với Tùng (Trọng Lân) - người có tiền và địa vị. Sự đối lập này khiến bộ phận khán giả cho rằng nhân vật quá thực dụng, thậm chí phủ nhận những ân tình mà gia đình Khánh từng dành cho mình.Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến chỉ trích bà Ngọc: "Bà Ngọc thật tráo trở", "Bà Ngọc là người vô ơn", "Sao giờ bà Ngọc nói câu nào lại thấy ghét câu ấy vậy"... Tuy nhiên, khán giả vẫn đánh giá cao diễn xuất của Vân Dung.

Trước những tranh luận, chỉ trích từ khán giả, nghệ sĩ Vân Dung lên tiếng trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cho rằng khán giả chưa nên vội trách bà Ngọc, bởi đằng sau cách hành xử cực đoan vẫn là tâm lý của một người mẹ luôn lo cho con. Vân Dung cũng thừa nhận ngay cả cô khi xem lại những phân cảnh mình thể hiện cũng thấy ‘’gai người’’, có lúc “vừa giận, vừa thương” nhân vật.

Từ góc nhìn của Vân Dung, bà Ngọc là nhân vật có nhiều mâu thuẫn: Thương con nhưng áp đặt, muốn bảo vệ nhưng lại khiến con tổn thương, lo cho tương lai của Phương nhưng đôi khi lựa chọn cách cực đoan. Chính những điểm đối lập này khiến nhân vật trở thành một trong những vai diễn gây tranh luận trong "Mùa hè năm ấy".

Danh hài Vân Dung sinh năm 1975 tại Thái Nguyên, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ là diễn viên, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc (sau này cả bố mẹ chị đều chuyển về Quân khu I). Vào lớp 2, gia đình Vân Dung chuyển từ Thái Nguyên về Hà Nội sinh sống. Bắt đầu sự nghiệp từ khi còn trẻ, Vân Dung nhanh chóng gặt hái được thành công với vai trò diễn viên hài. Nữ nghệ sĩ được khán giả yêu mến với lối diễn tự nhiên, hài hước và hóm hỉnh.

Điều ít ai biết là nữ nghệ sĩ hài Vân Dung từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1992. Ở sân chơi này, cô lọt top 15 chung cuộc. Thi nhan sắc chỉ là cuộc dạo chơi tuổi trẻ của Vân Dung nên Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên và duy nhất mà cô tham gia.

Vân Dung bắt đầu được đông đảo khán giả Việt Nam biết đến từ khi tham gia chương trình "Đời cười" của Nhà hát Tuổi trẻ, tiếp đó là "Gặp nhau cuối năm" (Táo Quân), "Gặp nhau cuối tuần" và "Gala cười" của Đài Truyền hình Việt Nam.

Vân Dung là gương mặt thân quen của "vũ trụ" VFC, nữ diễn viên sinh năm 1975 nổi tiếng qua các phim: "Ghét thì yêu thôi", "Người Phán Xử" (tiền truyện), "Yêu thì ghét thôi", "Những nhân viên gương mẫu", "Những ngày không quên", "Hướng dương ngược nắng", "11 tháng 5 ngày", "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ"...

Có một sự nghiệp vững vàng và độ phủ sóng cao nhưng đời tư của Vân Dung lại khá kín tiếng. Vân Dung đang có cuộc sống bình yên bên con trai Long Vũ và nhiều lần bày tỏ niềm hạnh phúc khi con nối nghiệp diễn xuất. Song song đó, chị vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật, đều đặn góp mặt trong các dự án phim truyền hình.

Hiện tại, nghệ sĩ Vân Dung sống bình yên bên những người thân yêu. Ở tuổi 51, chị vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ và vóc dáng thon gọn. Vân Dung cũng khiến phụ nữ đáng nể vì có cuộc sống giàu sang. Với sức làm việc bền bỉ, Vân Dung hiện tại sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

(Ảnh: VTV, Tư liệu, Internet)