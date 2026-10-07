Nữ diễn viên Constance Zimmer lần đầu tiết lộ hành trình chiến đấu với bệnh ung thư

Constance Zimmer mới đây đã lần đầu công khai hành trình bí mật đối mặt với ung thư vú hồi đầu năm, tiết lộ cô từng trải qua khoảng thời gian đầy “sốc và sợ hãi” nhưng may mắn hiện đã không còn tế bào ung thư.

Trong bài đăng xúc động trên Instagram hôm 5/10, nữ diễn viên Entourage cho biết tháng 10 là tháng nhận thức về ung thư vú và cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kỷ niệm dịp này bằng chính câu chuyện của bản thân.

Constance Zimmer mới đây đã lần đầu công khai hành trình bí mật đối mặt với ung thư vú hồi đầu năm.

“Ngày 13/3, khi đang ở xa nhà, tôi nghe bác sĩ nói những lời này qua Zoom: ‘Bạn mắc DCIS, còn được gọi là ung thư vú giai đoạn 0’. Sự im lặng lúc đó thật khủng khiếp”, Constance Zimmer nhớ lại.

Nữ diễn viên 55 tuổi cho biết hành trình điều trị ung thư là bí mật lớn nhất mà cô từng giữ kín. Zimmer chỉ chia sẻ tình trạng sức khỏe với những người thân thiết, trong đó có con gái Colette và chồng Russ Lamoureux. Ông cũng là người đầu tiên cô gọi điện sau khi nhận chẩn đoán.

“Gánh nặng tinh thần sau đó thực sự quá lớn khi tôi bắt đầu phải gặp nhiều bác sĩ hơn mức mình mong muốn”, Zimmer chia sẻ. Cô thừa nhận từng cảm thấy các lựa chọn của bản thân bị hạn chế.

Theo nữ diễn viên, phần lớn bác sĩ cô gặp đều đề xuất phương án nhanh nhất để loại bỏ khối tổn thương là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến vú. Tuy nhiên, Zimmer bắt đầu tự hỏi liệu đó có thực sự là điều mình muốn.

“Điều gì xảy ra nếu đó không phải điều tôi muốn? Nếu tôi muốn giữ lại ngực của mình thì sao?”, cô kể lại suy nghĩ khi ấy.

Theo nữ diễn viên, phần lớn bác sĩ cô gặp đều đề xuất phương án nhanh nhất để loại bỏ khối tổn thương là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ tuyến vú.

Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, Zimmer quyết định lựa chọn phẫu thuật cắt bỏ khối u - phương pháp bảo tồn tuyến vú, trong đó bác sĩ loại bỏ khối u cùng một phần nhỏ mô khỏe mạnh xung quanh nhưng giữ lại phần lớn tuyến vú.

Zimmer cho biết cô phải trải qua 3 ca phẫu thuật trong 3 tuần liên tiếp. “Bác sĩ của tôi đã làm được. Cô ấy đã cứu được bên ngực của tôi và nó cũng trông rất ổn!”, nữ diễn viên hào hứng chia sẻ.

Đáng chú ý, trong thời gian âm thầm điều trị, Zimmer vẫn phải duy trì lịch trình công việc trước công chúng. Đầu năm nay, cô đóng vai Ann Marie Messina, mẹ của Carolyn Bessette, trong series Love Story của FX. Nữ diễn viên cho biết cô đang quảng bá bộ phim trong khi cố gắng giữ kín chẩn đoán và quá trình điều trị.

“Trong tất cả chuyện này, tôi vẫn tham gia một chuyến quảng bá công khai cho Love Story nhưng giữ kín việc chẩn đoán và điều trị. Sau các ca phẫu thuật, tôi tiếp tục xạ trị, đồng thời đón nhận tin mình được đề cử giải Emmy”, cô viết.

Trong thời gian âm thầm điều trị, Zimmer vẫn phải duy trì lịch trình công việc trước công chúng.

Hiện tại, Constance Zimmer cho biết cô đã khỏi ung thư. Nữ diễn viên đồng thời gửi lời nhắn đến những phụ nữ khác, khuyến khích họ đừng chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi kiểm tra sức khỏe.

Sau 7 tháng trải qua những biến cố, Zimmer cho biết cô đang nhìn lại hành trình với sốc và sợ hãi tột độ, nhưng đồng thời cũng tràn ngập niềm vui và lòng biết ơn.

“Đây là một hành trình thực sự dữ dội, từ những bộ đồ bệnh viện cho đến vẻ lộng lẫy trên thảm đỏ Emmy”, cô viết.

Nữ diễn viên Constance Zimmer được khán giả biết đến nhiều nhất qua vai Dana Gordon trong Entourage. Ngoài ra, cô từng góp mặt trong Boston Legal và House of Cards.

Constance Zimmer được khán giả biết đến nhiều nhất qua vai Dana Gordon trong Entourage.