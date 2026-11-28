Sau khi ra mắt dự án điện ảnh Một Thời Ta Đã Yêu với vai trò nhà sản xuất và diễn viên chính, được khán giả nhớ đến với phân cảnh viral "Bông đẹp quá kìa", Quỳnh Thy mới đây trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí thời trang Numéro Switzerland - thuộc hệ sinh thái Numéro của Pháp.

Quỳnh Thy bước vào thế giới xa hoa Haute Couture khi diện thiết kế của Iris van Herpen, thương hiệu từng được nhiều tên tuổi hàng đầu như Lisa (BLACKPINK), Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Anne Hathaway hay Mai Davika lựa chọn. Nổi bật là tại Met Gala 2026, thiết kế váy bong bóng của nhà mốt này từng tạo "cơn sốt", thu hút truyền thông quốc tế khi được vận động viên Cốc Ái Lăng "chọn mặt gửi vàng".

Một điểm nhấn khác của bộ ảnh là khoảnh khắc Quỳnh Thy diện thiết kế của nhà mốt Stéphane Rolland, trang phục từng được ca sĩ/diễn viên Jennifer Lopez lựa chọn.

Quỳnh Thy diện thiết kế từng được Jennifer Lopez lăng-xê.

Bên cạnh thời trang, bộ ảnh còn gây chú ý khi người mẫu Việt mang những bộ trang sức đến từ các thương hiệu xa xỉ như Cartier, Chopard và Van Cleef & Arpels, có tổng giá trị ước tính gần 2 triệu USD.

Xuyên suốt bộ ảnh, cô thể hiện trọn vẹn mọi kỹ năng cần có: Từ cách tạo dáng đa dạng, kiểm soát hình thể, chọn góc mặt cho đến làm chủ ống kính.

Trước đó, Quỳnh Thy từng xuất hiện trên nhiều tạp chí lớn như Harper's Bazaar Serbia, Harper's Bazaar Vietnam, Đẹp... Cô cũng là nghệ sĩ Việt đầu tiên tham dự Liên hoan phim Venice 2026. Ngoài ra, Quỳnh Thy còn góp mặt tại amfAR Charity Gala 2026, sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao với mục đích quyên góp cho bệnh nhân nhiễm HIV.