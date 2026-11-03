Nữ diễn viên cao vỏn vẹn 1,52 m gây sốt vì nhan sắc như thiếu nữ, sau 20 năm vẫn là mỹ nhân không tuổi của showbiz

Park Bo Young từ lâu đã được khán giả Hàn Quốc và nhiều nước châu Á ưu ái gọi là một trong những mỹ nhân không tuổi của màn ảnh xứ kim chi. Dù đã bước sang tuổi 36, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt một mí đặc trưng và làn da căng mịn. Đặc biệt, vóc dáng nhỏ nhắn với chiều cao 1,52 m càng khiến cô trông trẻ hơn tuổi thật, dễ dàng hóa thân thành những nhân vật có độ tuổi đôi mươi.

Mới đây, nhan sắc của Park Bo Young tiếp tục nhận được sự quan tâm khi cô xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Đây là dấu mốc đáng chú ý đối với nữ diễn viên đã có hai thập kỷ gắn bó với làng giải trí. Không sở hữu chiều cao nổi bật hay theo đuổi hình tượng quyến rũ, Park Bo Young chinh phục khán giả bằng vẻ đẹp trong trẻo, nụ cười tươi tắn và phong thái gần gũi.

Cao 1,52 m nhưng sở hữu nhan sắc trẻ trung hiếm có ở tuổi 36

Trong làng giải trí Hàn Quốc, nơi nhiều nữ diễn viên và thần tượng sở hữu vóc dáng cao ráo, Park Bo Young lại tạo được dấu ấn riêng với ngoại hình nhỏ nhắn. Chiều cao 1,52 m không trở thành trở ngại đối với sự nghiệp của cô mà ngược lại, góp phần tạo nên nét duyên đặc trưng, giúp nữ diễn viên được khán giả yêu mến qua nhiều vai diễn.

Một trong những điểm nổi bật ở Park Bo Young là gương mặt gần như không thay đổi quá nhiều so với thời mới bước chân vào showbiz. Sau 20 năm hoạt động, cô vẫn giữ được những đường nét mềm mại, đôi mắt giàu biểu cảm cùng vẻ ngoài ngọt ngào. Chính lợi thế này giúp nữ diễn viên có thể diện đồng phục học sinh trên màn ảnh dù đã ngoài 30 tuổi mà không tạo cảm giác gượng ép.

Park Bo Young khoe nhan sắc tươi tắn tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2026 - Ảnh: MK

Ngoại hình nhỏ nhắn cũng trở thành điểm nhấn khi Park Bo Young đóng cặp cùng các bạn diễn nam. Sự chênh lệch chiều cao trong nhiều cảnh quay tạo nên những khoảnh khắc dễ thương, góp phần tăng sức hút cho các bộ phim tình cảm mà cô tham gia. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Park Bo Young không chỉ đến từ nhan sắc mà còn nằm ở khả năng diễn xuất tự nhiên, đặc biệt là cách thể hiện cảm xúc qua ánh mắt và biểu cảm gương mặt.

Không chạy theo hình tượng sắc sảo hay gợi cảm, nữ diễn viên duy trì phong cách nữ tính, thanh lịch và phù hợp với ngoại hình. Từ những vai diễn trong sáng thời trẻ đến hình ảnh trưởng thành ở hiện tại, cô vẫn giữ được nét đặc trưng khiến khán giả dễ dàng nhận ra.

Ảnh: Instagram boyoung0212_official

Hoạt động nghệ thuật 20 năm, ghi dấu ấn với loạt phim đình đám

Park Bo Young sinh năm 1990, bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 khi mới 16 tuổi. Chỉ hai năm sau, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý trên màn ảnh rộng nhờ bộ phim điện ảnh Scandal Makers (Ông ngoại tuổi 30), ra mắt năm 2008.

Trong phim, Park Bo Young đảm nhận vai một bà mẹ đơn thân tuổi teen, đóng cùng nam diễn viên Cha Tae Hyun. Tác phẩm trở thành hiện tượng phòng vé tại Hàn Quốc với hơn 8 triệu lượt vé bán ra, đưa tên tuổi nữ diễn viên trẻ đến gần hơn với khán giả. Vai diễn này cũng giúp cô giành nhiều giải thưởng dành cho nữ diễn viên mới xuất sắc tại các lễ trao giải điện ảnh.

Ảnh: Instagram boyoung0212_official

Năm 2012, Park Bo Young tiếp tục khẳng định sức hút khi đóng chính cùng Song Joong Ki trong A Werewolf Boy (Cậu bé người sói). Bộ phim tình cảm giả tưởng thu hút hơn 7 triệu lượt khán giả tại Hàn Quốc, trở thành một trong những tác phẩm nổi bật trong sự nghiệp của cả hai diễn viên. Câu chuyện tình yêu xúc động cùng diễn xuất giàu cảm xúc của Park Bo Young để lại dấu ấn với người xem, góp phần củng cố vị trí của cô trên màn ảnh rộng.

Không chỉ thành công với điện ảnh, Park Bo Young còn được khán giả yêu thích qua nhiều bộ phim truyền hình, đặc biệt là thể loại hài lãng mạn. Cô ghi dấu ấn với Oh My Ghost (Ma nữ đáng yêu) và Strong Girl Bong-soon (Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon). Những vai diễn có tính cách đáng yêu, hài hước nhưng vẫn giàu cảm xúc giúp nữ diễn viên phát huy lợi thế ngoại hình trẻ trung cùng lối diễn xuất linh hoạt.

Dù gắn liền với hình tượng ngọt ngào, Park Bo Young không ngừng tìm kiếm những vai diễn có chiều sâu hơn. Trong Daily Dose of Sunshine (Chút nắng ấm mỗi ngày), cô thể hiện hình ảnh trưởng thành với những diễn biến tâm lý phức tạp. Đến Our Unwritten Seoul (Một Seoul chưa biết đến), nữ diễn viên tiếp tục cho thấy nỗ lực làm mới bản thân qua những nhân vật có nội tâm nhiều lớp.

Ảnh: Sports Kyunghang

Ảnh: Sports Kyunghang

Ở lĩnh vực điện ảnh, Park Bo Young còn góp mặt trong Concrete Utopia (Địa đàng sụp đổ), đóng cùng Lee Byung Hun và Park Seo Joon. Tác phẩm khai thác cuộc sống của những người sống sót sau thảm họa động đất, mang màu sắc khác biệt so với các bộ phim tình cảm từng làm nên tên tuổi của cô.

Sau hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Park Bo Young vẫn duy trì vị trí đáng chú ý trong làng giải trí Hàn Quốc. Từ những bộ phim điện ảnh ăn khách đến các tác phẩm truyền hình được yêu thích, nữ diễn viên cho thấy khả năng thích nghi với nhiều dạng nhân vật thay vì chỉ gắn bó với hình tượng đáng yêu thuở mới vào nghề.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nhan sắc trẻ trung ở tuổi 36 tiếp tục là một trong những yếu tố giúp Park Bo Young thu hút sự quan tâm của công chúng. Việc được TC Candler đề cử vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới càng khiến tên tuổi nữ diễn viên được chú ý, cho thấy sức hút của một mỹ nhân sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng sau 20 năm làm nghề.