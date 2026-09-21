Nữ diễn viên bị chồng cũ đánh nhập viện, phải báo cảnh sát là ai?

Theo HK01, Lý Phái Lăng vào tối 20/9 tụ họp với nhóm bạn học. Chồng cũ đã lái xe đến đón cô và con gái. Tuy nhiên anh chỉ đứng ngoài chờ, không vào chào hỏi bạn bè khiến nữ diễn viên phàn nàn về phép lịch sự.

“Cả 2 chúng tôi xảy ra cự cãi trên đường về. Anh ấy đã đánh, tát mạnh vào mặt khiến tai trái của tôi tạm thời bị mất thính giác, kèm theo nhiều vết bầm tím trên mặt, cổ và tay ngay trước mặt con gái nhỏ”, diễn viên kể lại.

Trưa 21/9, Lý Phái Lăng đã đến đồn cảnh sát Đài Trung nộp đơn kiện chồng cũ bạo hành, xin lệnh bảo hộ. Do quá kích động, diễn viên bị tức ngực, khó thở nên phải nhập viện cấp cứu ngay tại đồn cảnh sát.

Khi được truyền thông liên hệ, nữ diễn viên khóc nức nở phản hồi: “Rất tệ”. Cô cho biết đã nhờ luật sư gửi đơn kiện lên tòa để đòi lại công bằng cho mình.

Diễn viên kể từng bị chồng cũ bạo hành nhiều lần trong quá khứ.

Lý Phái Lăng cho biết đây không phải lần đầu tiên bị chồng cũ bạo hành. Lần gần nhất cô bị đánh là hồi tháng 7.

“Tôi quyết định không im lặng nữa và muốn để tất cả mọi người đều biết về những gì bản thân đã phải chịu đựng trong quá khứ”, cô bày tỏ.

Năm 2005, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lý Phái Lăng bất ngờ thông báo kết hôn với một đại gia bất động sản tại Đài Trung. Sau lễ cưới, cô dần rút lui khỏi màn ảnh để chăm sóc gia đình và sinh được 1 trai, 1 gái.

Năm 2023, Lý Phái Lăng chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm với chồng cũ. Diễn viên tiết lộ chồng cô lén lút đầu tư bên ngoài, nợ đến hàng trăm triệu Đài tệ.

Thậm chí chồng cũ còn lấy cả tiền học phí của các con đem đi xoay xở nợ nần và cắt tiền sinh hoạt gia đình, ép cô phải tự dùng tiền bảo hiểm tiết kiệm để chi tiêu.

Những khác biệt về quan điểm sống và áp lực nợ nần khiến cô quyết định chấm dứt hôn nhân. Sau khi ly hôn, diễn viên vẫn giữ liên lạc bình thường với chồng cũ với mục tiêu cùng chăm sóc các con.

Diễn viên chuyên trị các vai phản diện của màn ảnh Đài Loan.

Lý Phái Lăng sinh năm 1976, gia nhập làng giải trí từ năm 1995. Cô là 1 trong những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình dài tập Đài Loan. Diễn viên nổi tiếng với danh xưng "Ác nữ đời thực" hay "Nhất tỷ phim truyền hình bản địa". Một số phim nổi bật của cô như: Phi Long tại thiên, Đời sống chợ đêm, Nhà mẹ đẻ, Tình đầu khó phai…

Clip truyền thông đưa tin Lý Phái Lăng nhập viện cấp cứu

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu