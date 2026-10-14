Nữ diễn viên 54 tuổi vừa bị bắt là ai?

Theo Page Six và TMZ, nữ diễn viên Selma Blair bị bắt ngày 11/10 sau khi bị cáo buộc đấm một tiếp viên và cắn một tiếp viên khác trên chuyến bay của hãng Delta Airlines đến sân bay John F. Kennedy, Mỹ.

Các nguồn tin chia sẻ với TMZ cho biết, Selma Blair xảy ra xô xát với các thành viên phi hành đoàn khi máy bay đang trên đường đến sân bay. Vụ việc khiến hai tiếp viên bị thương, trong đó một người phải nhập viện để điều trị.

Nữ diễn viên được cho là đã bị khống chế ngay trên máy bay và bị bắt sau khi chuyến bay hạ cánh. Theo cáo buộc, trong lúc được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, Selma Blair liên tục đá vào đầu một cảnh sát. Khi đến bệnh viện, cô tiếp tục bị cáo buộc tấn công một y tá. Người này sau đó đã nộp đơn tố cáo nữ diễn viên.

Selma Blair, 54 tuổi, đang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến vụ việc trên máy bay và hành vi bị cho là tấn công cảnh sát, nhân viên y tế.

Đại diện của nữ diễn viên chia sẻ với Page Six rằng cô đã được chăm sóc y tế ngay sau khi hạ cánh và hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo Page Six, Selma Blair được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Xuất hiện tại tòa vào tối 12/10, ngôi sao phim Legally Blonde tuyên bố không nhận tội trước các cáo buộc tấn công cấp độ 2.

Tại phiên tòa, luật sư Shawn Barnes cho biết thân chủ đã bỏ lỡ liều thuốc điều trị bệnh đa xơ cứng và bị ngã đập đầu trước khi xảy ra sự việc.

Luật sư lập luận rằng việc làm việc nhiều ngày trong tình trạng mệt mỏi, kết hợp với những yếu tố trên và độ cao khi di chuyển bằng máy bay, có thể khiến nữ diễn viên rơi vào trạng thái nhầm lẫn, mất phương hướng nghiêm trọng.

Vụ án được hoãn đến ngày 19/1 để phục vụ điều tra bổ sung. Nếu bị kết án, Selma Blair có thể đối mặt với mức án từ 2 đến 7 năm tù.

Đây không phải lần đầu nữ diễn viên gặp sự cố trên máy bay. Tháng 6/2016, cô từng gây náo loạn trên một chuyến bay đến Los Angeles sau khi sử dụng thuốc cùng rượu. Khi đó, Selma Blair được đưa khỏi máy bay bằng cáng và chuyển đến bệnh viện.

Trong cuốn hồi ký Mean Baby: A Memoir of Growing Up, xuất bản năm 2022, Selma Blair cũng từng kể về những lần cô cắn các diễn viên Kate Moss, Sienna Miller và Seth MacFarlane.

Sinh năm 1972, Selma Blair được khán giả biết đến qua các bộ phim như Cruel Intentions, The Sweetest Thing, Hellboy và Legally Blonde.