Nữ danh hài sinh năm 1976 rời Mỹ về Việt Nam: Cuộc sống thay đổi ra sao trong biệt thự trăm tỷ?

Việt Hương sinh năm 1976 tại TP.HCM, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ông ngoại là nhà ảo thuật xiếc Huỳnh Thế Sơn, cha là nghệ sĩ xiếc Lâm Bằng. Tuy nhiên, tuổi thơ của nữ nghệ sĩ không trải qua trong điều kiện đủ đầy. Cha mẹ chia tay khi cô mới vài tháng tuổi, Việt Hương lớn lên bên mẹ và bà ngoại.

Việt Hương bộc lộ niềm say mê với nghệ thuật ngay từ nhỏ và lựa chọn theo học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II. Đến năm 1995, nữ diễn viên bắt đầu nhận được sự chú ý khi xuất sắc mang về Huy chương Bạc tại Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc.

Việt Hương thời trẻ. Ảnh: FBNV

Những ngày đầu sự nghiệp của Việt Hương có sự dìu dắt của người thầy Minh Nhí.

Tên tuổi nữ nghệ sĩ phủ sóng rộng rãi vào đầu những năm 2000, đặc biệt qua chương trình Gala Cười. Cô cùng các đồng nghiệp tạo nên nhiều tiểu phẩm được khán giả yêu thích, liên tiếp được vinh danh ở hạng mục Nhóm hài được yêu thích trong giai đoạn 2003-2005. Từ sân khấu kịch, Việt Hương mở rộng hoạt động sang truyền hình, phim ảnh và các chương trình giải trí.

Năm 2003, Việt Hương quyết định định cư tại Mỹ. Suốt khoảng thời gian hoạt động ở môi trường hải ngoại, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì công việc nghệ thuật và đều đặn góp mặt trong các chương trình, dự án phù hợp. Đồng thời, nữ nghệ sĩ liên tục di chuyển giữa Việt Nam và Mỹ.

Trong những năm 2010, Việt Hương vừa tạo được tiếng vang với các tiểu phẩm hài, vừa mở rộng sự nghiệp trong các dự án điện ảnh như Nhà Có 5 Nàng Tiên, Quý Tử Bất Đắc Dĩ, Xóm Trọ 3D,... đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều gameshow, chương trình truyền hình. Sức hoạt động bền bỉ giúp Việt Hương duy trì sức hút trong thời gian dài, trở thành một trong những nghệ sĩ hài có độ nhận diện cao.

Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương đến nay đã đồng hành cùng nhau hơn 20 năm.

Việt Hương và ông xã luôn đồng hành và ủng hộ nhau trước những sóng gió. Ảnh: FBNV

Tại Mỹ, Việt Hương có cơ hội gặp gỡ nhạc sĩ Hoài Phương khi cùng tham gia một chương trình biểu diễn. Cả hai phát triển tình cảm và chính thức kết hôn vào năm 2006. Đến năm 2009, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng là bé Elyza Phương Vy. Việc Việt Hương liên tục di chuyển giữa hai quốc gia để làm việc khiến cuộc sống gia đình gắn liền với những chuyến đi. Phải tới năm 2021, nhạc sĩ Hoài Phương và con gái mới chính thức trở về Việt Nam sinh sống cùng nữ danh hài.

Chia sẻ về chồng, Việt Hương từng bộc bạch: "Sau nhiều năm gắn bó, vợ chồng tôi có sự tin tưởng và thấu hiểu tuyệt đối. Các dự án kinh doanh mỹ phẩm hay nhà hàng của tôi đều có anh đứng phía sau hỗ trợ, từ giấy tờ, thương lượng đối tác đến việc chọn mua nguyên liệu. Nhiều khi tôi vẫn đùa rằng, nếu thiếu anh, chắc tôi chẳng biết xoay sở thế nào".

Sau khi gia đình ổn định tại Việt Nam, Việt Hương tiếp tục hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc. Nữ nghệ sĩ xuất hiện trên sân khấu, tham gia các chương trình truyền hình và đặc biệt tích cực với lĩnh vực điện ảnh.

Bước sang năm 2024, Việt Hương trở thành tâm điểm chú ý khi đảm nhận nhân vật bà Hai Nhị trong tác phẩm điện ảnh Chị Dâu của đạo diễn Khương Ngọc. Đến năm 2025, cô tiếp tục tái hợp đạo diễn Khương Ngọc trong Cục Vàng Của Ngoại, đóng cùng Hồng Đào, Lê Khánh, Băng Di và Lâm Thanh Mỹ. Đây cũng là dự án giúp Việt Hương tiếp tục khẳng định khả năng đảm nhận những vai diễn giàu cảm xúc, có chiều sâu.

Vai diễn trong Chị Dâu giúp Việt Hương nhận "cơn mưa" lời khen của khán giả.

Bên cạnh công việc diễn xuất, Việt Hương vẫn duy trì hoạt động kinh doanh cho chuỗi cửa hàng bánh ngọt của mình tại TP.HCM. Trong các tài sản của nữ danh hài, căn nhà tại TP.HCM từng khiến dư luận chú ý khi được hé lộ có tổng giá trị lên đến xấp xỉ 300 tỷ đồng sau khi hoàn thiện toàn bộ nội thất.

Tọa lạc tại vị trí có không gian thoáng đãng, biệt thự của Việt Hương gây ấn tượng bởi quy mô bề thế và thiết kế hiện đại. Căn biệt thự có diện tích khoảng 1.500 m2, gồm 3 tầng cùng 1 tầng hầm để xe, sân thượng và nhiều không gian sinh hoạt, thư giãn.

View từ trên cao của biệt thự nơi vợ chồng Việt Hương sinh sống.

Giá trị căn nhà được tiết lộ lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Nội thất trang trí cầu kỳ, được chăm chút tỉ mỉ.