Nữ Đảng viên trẻ 'thắp lửa' phong trào thanh thiếu niên từ những điều giản dị

Để đánh giá năng lực của một thủ lĩnh Đoàn, không gì chân thực hơn những kết quả mang lại cho cộng đồng. Dưới sự dẫn dắt của đồng chí Nguyễn Lê Ngân, thời gian qua, Đoàn phường Bạch Mai đã triển khai hàng loạt phần việc thanh niên có giá trị thực tiễn cao. Các hoạt động này bao phủ toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ an sinh xã hội, bảo vệ môi trường đến giáo dục thiếu nhi và chuyển đổi số.

Phường Bạch Mai là địa bàn đông dân cư với lực lượng thanh niên rất đa dạng về môi trường học tập và điều kiện sinh hoạt. Đồng chí Nguyễn Lê Ngân nhận định thanh niên hiện nay có nhiều áp lực và sự lựa chọn về thời gian. Do đó, phong trào Đoàn không thể duy trì theo cách làm hành chính hay vận động chung chung. Thay vào đó, tổ chức Đoàn cần khơi gợi nhu cầu và tạo động lực để thanh niên tự nguyện tham gia.

Từ tư duy này, người thủ lĩnh Đoàn quyết định thiết kế hoạt động dựa trên thế mạnh của từng nhóm đoàn viên. Những đoàn viên am hiểu công nghệ được giao nhiệm vụ hỗ trợ người dân chuyển đổi số. Các sinh viên ngoại ngữ được tạo điều kiện đứng lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho thiếu nhi. Những bạn trẻ yêu môi trường trở thành nòng cốt trong chương trình đổi phế liệu lấy cây xanh. Nhờ sự phân công linh hoạt, các đoàn viên cảm thấy năng lực của bản thân được trân trọng và phát huy đúng chỗ.

Không chỉ đổi mới trong tư duy, đồng chí Nguyễn Lê Ngân còn thể hiện rõ sự xông xáo khi trực tiếp bám sát các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Điển hình là mô hình “Bình dân học vụ số”. Nhận thấy cán bộ cơ sở gặp khó khăn về công nghệ thông tin, nữ Bí thư lập tức kết nối Đoàn phường với bốn trường đại học trên địa bàn (Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và Trường Đại học Mở Hà Nội). Đồng chí trực tiếp điều phối sinh viên về tận 51 tổ dân phố để cầm tay chỉ việc, hướng dẫn các cán bộ cơ sở cách sử dụng máy tính và dịch vụ công.

Bên cạnh đó, nhằm thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, đồng chí Ngân không ngại thử nghiệm phương thức truyền thông mới. Đoàn phường đã tổ chức chương trình phát trực tiếp trên mạng xã hội mang tên “Bạch Mai, Hương vị từ những góc phố”. Các đoàn viên trực tiếp xuống phố Võ Thị Sáu trải nghiệm không gian văn hóa và hướng dẫn người dân quét mã thanh toán tại các cửa hàng. Sự chủ động của nữ Bí thư đã biến những nhiệm vụ khô khan trở nên gần gũi, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân.

Vừa đảm nhiệm công tác chuyên môn tại Ủy ban MTTQ Việt Nam, vừa làm "thủ lĩnh" phong trào Đoàn cơ sở, khối lượng công việc của đồng chí Nguyễn Lê Ngân luôn rất lớn. Quỹ thời gian hạn hẹp trong khi luôn mong muốn mỗi hoạt động phải thực sự chỉn chu, chất lượng đã đặt lên vai người nữ Bí thư trẻ những trọng trách lớn lao.

Khi được hỏi về động lực cốt lõi giúp bản thân luôn giữ được nhiệt huyết, đồng chí Nguyễn Lê Ngân khẳng định đó chính là ý thức trách nhiệm của một Đảng viên trẻ: "Tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên phải được chứng minh bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần sẵn sàng nhận việc khó. Muốn truyền cảm hứng cho người trẻ thì trước hết chính mình phải là người dấn thân".

Vượt qua những áp lực kiêm nhiệm, động lực lớn nhất giúp đồng chí Nguyễn Lê Ngân gắn bó với công tác Đoàn lại đến từ những điều rất giản dị. Đó là niềm vui của các em nhỏ trong lớp học miễn phí, là sự hài lòng của người dân khi sử dụng thành thạo công nghệ, hay sự tự tin, trưởng thành hơn của các đoàn viên qua từng phong trào.

Đồng chí Nguyễn Lê Ngân nhắn gửi đến các bạn Đoàn viên trẻ.

Hành trình cống hiến của Bí thư Đoàn phường Nguyễn Lê Ngân là minh chứng sinh động cho thế hệ cán bộ Đoàn thời kỳ mới: bản lĩnh, trí tuệ, sát thực tiễn và không ngừng đổi mới. Những đóng góp thầm lặng nhưng thiết thực ấy đang từng ngày góp phần xây dựng một cộng đồng văn minh, hiện đại, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang 70 năm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.