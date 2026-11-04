Nữ đảng viên trẻ giành nhiều học bổng, ghi dấu ấn trong nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp

Chủ động học tập, đưa kiến thức vào thực tiễn

Yêu thích sáng tạo, marketing và truyền thông, Quỳnh lựa chọn ngành Quản trị Kinh doanh, với mong muốn tìm hiểu về nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng và phát triển thương hiệu. Nữ sinh cũng muốn xây dựng nền tảng kiến thức kinh doanh, quản lý để theo đuổi lĩnh vực marketing trong tương lai.

Theo Quỳnh, ngành học này đòi hỏi kiến thức tổng hợp, tư duy linh hoạt và khả năng thích nghi. Vì vậy, cô chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi khởi nghiệp để vận dụng kiến thức vào thực tế.

Đậu Thị Diễm Quỳnh (năm thứ tư, ngành Quản trị Kinh doanh, Phân hiệu trường ĐH Thủy lợi).

Với GPA 3.48/4.0, Quỳnh nhận học bổng Khuyến khích học tập cả 5 học kỳ và học bổng “Lê Văn Kiểm và gia đình” dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. “Mình thường xác định mục tiêu cho từng học kỳ, lập kế hoạch học tập theo tuần và ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn”, Quỳnh chia sẻ.

Trong học tập, cô chú trọng hiểu bản chất vấn đề, chủ động trao đổi với giảng viên, tìm kiếm tài liệu bổ sung và vận dụng kiến thức vào thực tế. Sự động viên của gia đình cũng giúp Quỳnh rèn luyện tính tự lập, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó.

Dấu ấn nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp

Nhờ sự định hướng, hướng dẫn của giảng viên, Quỳnh bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học, với đề tài về chiến lược bản địa hóa của các nền tảng công nghệ đa quốc gia.

Phạm vi nghiên cứu rộng, nhiều nội dung mới khiến nhóm phải dành thời gian đọc, chọn lọc tài liệu, đối chiếu quan điểm và hệ thống hóa thông tin. Quá trình này giúp Quỳnh rèn luyện khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra nhận định có cơ sở.

Năm 2026, cô trở thành đồng tác giả bài báo đăng trên Tạp chí Kinh tế - Tài chính. “Nghiên cứu khoa học không đơn thuần là tìm kiếm và tổng hợp tài liệu mà còn đòi hỏi khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra nhận định có cơ sở”, Quỳnh chia sẻ.

Quỳnh được khen thưởng vì những thành tích trong công tác Đoàn.

Bên cạnh nghiên cứu, năm 2025, Quỳnh cùng nhóm đoạt giải Khuyến khích cuộc thi khởi nghiệp “TLS-INNOVATION” với dự án “Sản xuất và kinh doanh sữa hạt xanh mộc”. Xuất phát từ xu hướng tiêu dùng lành mạnh, nhóm hướng đến sản phẩm có nguồn gốc thực vật, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng và có tiềm năng thương mại.

Để phát triển ý tưởng, Quỳnh cùng các thành viên nghiên cứu khách hàng, xác định thị trường mục tiêu và xây dựng phương án kinh doanh. Qua đó, cô nhận thấy một dự án khởi nghiệp cần có tính khả thi, sự phối hợp nhóm và tinh thần kiên trì, bên cạnh ý tưởng ban đầu.

Trưởng thành qua hoạt động tập thể

Không chỉ tập trung học tập, Quỳnh còn đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi đoàn và Phó Chủ nhiệm CLB Truyền thông và Sự kiện TLUS của Phân hiệu. Những vị trí này giúp cô rèn luyện khả năng giao tiếp, kết nối thành viên, phân công công việc và tổ chức chương trình. Với Quỳnh, kỷ niệm đáng nhớ nhất là những lần cùng tập thể chuẩn bị, triển khai hoạt động, qua đó học cách lắng nghe và phối hợp hiệu quả.

Nữ sinh còn tham gia chiến dịch “Hành trình Mầm xanh” và các hoạt động văn hóa, phong trào sinh viên. Đặc biệt, cuối tháng 10 vừa qua, Quỳnh vinh dự được kết nạp Đảng. Cô xem đây là dấu mốc trưởng thành, đồng thời nhắc nhở bản thân tiếp tục rèn luyện đạo đức, trách nhiệm và năng lực chuyên môn.

Quỳnh trong lễ kết nạp Đảng ngày 28/10/2026.

“Khoảnh khắc được kết nạp Đảng mang đến cho mình niềm tự hào và xúc động, nhưng trên hết là ý thức rõ hơn về trách nhiệm của một người đảng viên”, Quỳnh bày tỏ.

Song song với các hoạt động, Quỳnh làm cộng tác viên tại Phòng Truyền thông và Công tác sinh viên của Phân hiệu. Công việc giúp cô trực tiếp xây dựng nội dung, hỗ trợ tổ chức sự kiện và thực hiện sản phẩm truyền thông số. Từ trải nghiệm này, Quỳnh học cách tiếp nhận góp ý, cải thiện chất lượng công việc và vận dụng linh hoạt kiến thức chuyên ngành.

Nhìn lại hành trình đã qua, điều khiến Quỳnh tự hào không chỉ là những thành tích đạt được mà còn là sự trưởng thành qua từng trải nghiệm. Từ hành trình của bản thân, cô cho rằng, người trẻ cần mạnh dạn thử sức ở những lĩnh vực mới, chủ động nắm bắt cơ hội và kiên trì với mục tiêu đã chọn, bởi mỗi nỗ lực hôm nay đều góp phần tạo nên hành trang cho tương lai.

(Ảnh: NVCC)