Nữ đảng viên 60 năm tuổi Đảng vẹn tròn một niềm tin son sắt với Đảng

Ở tuổi 85, khi nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, bà Nguyễn Thị Lan vẫn vẹn nguyên niềm tự hào như ngày đầu tuyên thệ. Ảnh do địa phương cung cấp

Lửa thử vàng từ những ngày “đỏ lửa”

Năm 1966, ở tuổi 26, cô gái trẻ Nguyễn Thị Lan vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng nhờ những nỗ lực xuất sắc trong công tác Đoàn.

Trở thành đảng viên, bà lần lượt đảm nhiệm các vị trí đội phó, đội trưởng đội sản xuất hợp tác xã và phụ trách công tác phụ nữ. Những nhiệm vụ này giúp bà gắn bó sát sao với đời sống nhân dân, đồng thời đặt lên vai người phụ nữ trẻ nhiều trọng trách, nhất là trong những năm tháng chiến tranh.

Bà Lan nâng niu xem lại Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, ghi dấu chặng đường cống hiến của mình. Ảnh: THÚY HIỀN

Nhớ lại ký ức không thể nào quên, bà Lan nghẹn ngào: “Sau khi vào Đảng được mấy năm, trận bom bi của Mỹ dội xuống làng tôi ngày ấy làm cháy 36 nếp nhà, chết trên dưới trăm người.

Làng xóm xơ xác, ai nấy đều sợ hãi. Là đảng viên, tôi phải đứng ra, đi từng nhà, gõ từng cửa, vận động từng người chôn cất, mai táng cho các nạn nhân. Khó khăn vô cùng, nhưng đã là đảng viên thì phải làm gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm”.

Người mẹ 60 năm tuổi Đảng và "gia tài" trao truyền cho con cháu. Ảnh: THÚY HIỀN

Năm 1981, sau ngày đất nước thống nhất, bà theo chồng - một người lính tập kết ra Bắc, trở về sinh sống tại Quảng Nam (nay thuộc thành phố Đà Nẵng).

Hơn 45 năm gắn bó với quê hương thứ hai, dù đảm nhiệm cương vị Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Tam Thái, phụ trách chăn nuôi hay công tác phụ nữ, bà vẫn giữ trọn nếp sống gần gũi, hòa đồng với bà con thôn làng, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết của người đảng viên.

[VIDEO] - Bà Nguyễn Thị Lan chia sẻ cảm xúc khi nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng:

Trao truyền ngọn lửa của Đảng cho thế hệ sau

Không chỉ tận tụy với công tác xã hội, gia đình bà Lan còn là một tấm gương cách mạng tiêu biểu.

Gia đình bà và gia đình chồng đều có công với cách mạng; 4 người con trai cùng con rể của bà Lan đều tòng quân, trở thành những sĩ quan, chiến sĩ quân đội. Trong đó, 3 người con trai tiếp tục phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ở tuổi 85, bà Lan lặng lẽ nhóm lửa trong căn nhà nhỏ tại thôn Trường Mỹ, như cách bà âm thầm giữ "ngọn lửa đỏ" suốt sáu thập kỷ qua. Ảnh: THÚY HIỀN

Bà Lan tự hào: “Năm 25, 26 tuổi đứng vào hàng ngũ của Đảng, đến nay nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, tôi thấy đó là quyết định đúng đắn nhất đời mình. Vợ chồng tôi luôn dạy các con phải giữ gìn truyền thống gia đình: Đất nước có yên thì nhà mới ấm, vào bộ đội là để bảo vệ Tổ quốc, phụng sự nhân dân”.

[VIDEO] - Ông Võ Đức Vũ, Bí thư Chi bộ thôn Trường Mỹ chia sẻ về đảng viên lão thành:

Đánh giá về hành trình cống hiến của người đảng viên lão thành, ông Võ Đức Vũ, Bí thư Chi bộ thôn Trường Mỹ, chia sẻ: “Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng là cột mốc quan trọng, là niềm tự hào to lớn của chi bộ chúng tôi. Trải qua 60 năm, dù ở cương vị nào hay khi đã tuổi cao sức yếu, đồng chí Nguyễn Thị Lan vẫn giữ vững phẩm chất chính trị, là tấm gương sáng cho các cán bộ, đảng viên trẻ và con cháu noi theo”.

Ông Võ Đức Vũ, Bí thư Chi bộ thôn Trường Mỹ ân cần thăm hỏi, trò chuyện cùng bà Nguyễn Thị Lan tại gia đình. Ảnh: THÚY HIỀN

Hiện nay, dù thuộc diện miễn sinh hoạt Đảng vì lý do sức khỏe, cụ bà 85 tuổi ấy vẫn hằng ngày dõi theo bước đường trưởng thành của con cháu, những người đang tiếp tục viết tiếp truyền thống vẻ vang của gia đình dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng.