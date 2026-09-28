Nữ Đại úy kịp thời đưa nam thanh niên bị tai nạn đi cấp cứu
Vào khoảng 20h ngày 26/9, trên đường thực hiện nhiệm vụ tại tuyến Tỉnh lộ 539, Đại úy Bùi Thị Thu Thủy, cán bộ Công an xã Đại Huệ (tỉnh Nghệ An) phát hiện một nam thanh niên không may bị tai nạn giao thông do tự ngã, nằm trên đường với nhiều vết thương, chảy máu vùng mặt và trên cơ thể.
Ngay sau đó, đồng chí Thủy cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu, hỏi thăm và được biết nam thanh niên tên là N.A.T. (SN 2008), trú tại xã Đại Huệ. Đồng chí báo cáo chỉ huy trực, đồng thời sử dụng ô tô cá nhân đưa anh T. đến trạm y tế xã sơ cứu và thông báo cho gia đình.
Sau khi xử lý các vết thương ban đầu, nhận thấy tay anh T. vẫn không cử động được, có khả năng chấn thương nặng, cần được băng bó và cố định, Đại úy Thủy trực tiếp đưa anh T. đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện 115. Tại đây, anh T. được kiểm tra, bó bột, nhập viện và điều trị.
Nguồn CAND: https://cand.vn/nu-dai-uy-kip-thoi-dua-nam-thanh-nien-bi-tai-nan-di-cap-cuu-post823381.html