Nữ Đại úy kịp thời đưa nam thanh niên bị tai nạn đi cấp cứu

Ngay sau đó, đồng chí Thủy cùng người dân nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu, hỏi thăm và được biết nam thanh niên tên là N.A.T. (SN 2008), trú tại xã Đại Huệ. Đồng chí báo cáo chỉ huy trực, đồng thời sử dụng ô tô cá nhân đưa anh T. đến trạm y tế xã sơ cứu và thông báo cho gia đình.

Đại úy Bùi Thị Thu Thủy kịp thời đưa nam thanh niên bị tai nạn đi cấp cứu.

Sau khi xử lý các vết thương ban đầu, nhận thấy tay anh T. vẫn không cử động được, có khả năng chấn thương nặng, cần được băng bó và cố định, Đại úy Thủy trực tiếp đưa anh T. đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện 115. Tại đây, anh T. được kiểm tra, bó bột, nhập viện và điều trị.