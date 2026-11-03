'Nữ đại gia xăng dầu' đóng vai trò chủ mưu

Nêu quan điểm luận tội tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, bị cáo Chu Thị Thành đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải có mức hình phạt nghiêm khắc hơn so với các bị cáo khác.

Theo đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, nữ “đại gia xăng dầu” đã trực tiếp chỉ đạo các bị cáo dưới quyền bán hàng không xuất hóa đơn và xuất hóa đơn khống, nhằm chiếm đoạt tiền Quỹ Bình ổn giá, đồng thời thu lợi bất chính số tiền mua bán hóa đơn trái phép đặc biệt lớn.

Bị cáo Chu Thị Thành tại phiên tòa. Ảnh: N.M

Đối với nhóm tội phạm xảy ra tại Công ty PVOil, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, bị cáo Hà Ngọc Vinh có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Bị cáo trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội với thủ đoạn chiếm đoạt tài sản tinh vi, số tiền hưởng lợi đặc biệt lớn, nhưng chỉ khắc phục được một phần nhỏ giá trị thiệt hại. Do đó, cần áp dụng hình phạt cao nhất đối với bị cáo để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Với các bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản”, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản của Nhà nước, nên cần xét xử nghiêm, đảm bảo tính răn đe, có tác dụng phòng ngừa chung.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Chu Thị Thành cùng các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án. Do đó, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề cập đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với các cơ quan tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án; tự nguyện nộp lại hoặc vận động người thân, gia đình nộp lại một phần hoặc toàn bộ số tiền chiếm đoạt, hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả vụ án...

Phân tích các tình tiết của vụ án, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) 14-15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; từ 2-3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; tổng hợp mức đề nghị là 16-18 năm tù.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh (nhân viên Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng) bị đề nghị án tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”; Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty Việt Trung) bị đề nghị mức án 7-8 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 30-36 tháng tù tội “Trốn thuế”.

Đối với nhóm bị cáo là chủ doanh nghiệp bị đưa ra xét xử về tội “Trốn thuế”, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị : Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty Hợp Mạnh) phạt 800 triệu - 1 tỷ đồng; Mai Thị Kim (Giám đốc Công ty Hoàng Kim) 30-26 tháng tù; Trương Đình Hải (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội) 24-30 tháng tù; Phạm Đức Tiệp (Giám đốc Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội) 18-24 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị hình phạt tiền, từ 200 - 300 triệu đồng đến 11 năm tù.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 - 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Thanh Hải đã thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành tham ô chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá (Quỹ BOG) của Công ty Thiên Minh Đức số tiền gần 80 tỷ đồng; bị cáo Liên, An và Lê Thị Ngọc Lan còn thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. Chu Đức Mạnh, Lê Khắc Duẩn, Dương Thị Thanh Hương bị cáo buộc, bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 6,2 tỷ đồng. Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thị Quỳnh Trang bị Viện Kiểm sát xác định đã bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng. Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên bị cáo buộc, biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức nhưng Chu Đức Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Riêng, Tuyên còn thực hiện hành vi giúp Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng.