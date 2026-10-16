Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành và 22 đồng phạm sắp hầu tòa

Ngày 2/11, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Thị Thành, SN 1960, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (viết tắt là Tập đoàn Thiên Minh Đức) về hai tội: “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Cùng hầu tòa với Chu Thị Thành có 22 bị cáo khác bị xét xử về một trong ba tội: “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” hoặc “Trốn thuế”.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành.

Thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa phiên tòa. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001 với hai cổ đông chính là Chu Thị Thành (77,15%) và con trai là Chu Đăng Khoa (còn gọi là “Khoa kim cương”, “Khoa Nam Phi” (22,77%).

Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Tập đoàn Thiên Minh Đức dùng các tài khoản tại ngân hàng để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của tập đoàn.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức Mai Anh Tuyên.

Đầu năm 2020, do việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn, qua đó vừa thu được tiền ngay đầu tư cho các dự án của tập đoàn, vừa không phải trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu tại thời điểm có mức trích quỹ cao.

Sau đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức sẽ tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu, hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ Quỹ Bình ổn xăng dầu sử dụng. Hành vi này còn giúp thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống từ 300-500 đồng một lít xăng dầu.

Các bị cáo thuộc Tập đoàn Thiên Minh Đức (từ trên xuống): Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Phó Tổng Giám đốc Lê Thanh An; Kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Liên; Trưởng phòng kinh doanh Chu Đức Mạnh.

Số tiền người mua xăng dầu không hóa đơn chuyển vào Tập đoàn Thiên Minh Đức sẽ được hợp thức bằng nội dung: “Chu Thị Thành bổ sung vốn” hoặc “Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.

Theo quy định, hàng tháng, Tập đoàn Thiên Minh Đức phải báo cáo Bộ Tài chính (thông qua Cục Quản lý giá) và Bộ Công thương (thông qua Vụ Thị trường trong nước) về việc trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu xăng dầu của tháng trước liền kề.

Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ Bình ổn xăng dầu, Chu Thị Thành và đồng phạm soạn thảo báo cáo định kỳ hằng tháng của Quỹ Bình ổn xăng dầu tại Tập đoàn Thiên Minh Đức thể hiện, số liệu không đúng sản lượng bán hàng thực tế.

Cáo trạng xác định, bằng các thủ đoạn trên, Chu Thị Thành chủ mưu, cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn xăng dầu. Các bị cáo còn thực hiện bán khống 153 hóa đơn, thu lợi bất hợp pháp số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Chu Thị Thành và đồng phạm đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng Chu Thị Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.

Được biết, sau hơn 20 năm thành lập, Tập đoàn Thiên Minh Đức kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng. Doanh nghiệp này cũng là chủ sở hữu thương hiệu vận tải biển DKC Shipping, các công ty con khác tham gia sản xuất giấy, bao bì.

Ngoài ra, Tập đoàn Thiên Minh Đức còn kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi, bất động sản.