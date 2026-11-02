Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành hầu tòa, đã khắc phục 99 tỷ đồng

Ngày 2/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) Chu Thị Thành và 22 bị cáo khác.

23 bị cáo hầu tòa về các tội Tham ô tài sản, In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế. Trong số các bị cáo có 6 người bị tạm giam, 17 người được tại ngoại.

Tại phiên tòa hôm nay, 15 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Riêng bà Chu Thị Thành có 3 luật sư bào chữa.

Các bị cáo bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: CTV

HĐXX triệu tập khoảng 60 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có hơn 10 công ty và nhiều cá nhân khác. Đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và 6 cơ quan thuế các tỉnh, thành phố cũng được triệu tập tới phiên tòa với tư cách là người tham gia tố tụng.

Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị đưa ra xét xử về tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Có nhiều chủ doanh nghiệp bị đưa ra xét xử về tội Trốn thuế gồm: Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty Hợp Mạnh), Mai Thị Kim (Giám đốc Công ty Hoàng Kim), Trương Đình Hải (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội), Phạm Đức Tiệp (Giám đốc Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội), Đỗ Thế Năng (Giám đốc Công ty BMT), Lê Mai Tú (Giám đốc Công ty Hải An Phát), Đào Đăng Khải (Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc), Lê Văn Đồng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh), Trần Quốc Lộc (Giám đốc Công ty Duy Ngọc).

Phiên tòa dự kiến kéo dài 4 ngày.

Các bị cáo bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: CTV

Chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Theo cáo buộc, sau khi được cấp phép làm đầu mối xăng dầu, Công ty Thiên Minh Đức dùng các tài khoản tại các ngân hàng BIDV, Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu của công ty. Sau đó, Công ty Thiên Minh Đức gặp khó khăn trong việc kinh doanh bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vì vậy, từ năm 2020-2022, theo chỉ đạo của bà Chu Thị Thành, các bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên (kế toán Công ty Thiên Minh Đức), Lê Thanh An (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức), Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán) giúp bà Thành chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của công ty hơn 79 tỷ đồng.

Làm theo chỉ đạo của bà Thành, bị cáo Liên, An và Lê Thị Ngọc Lan (thủ quỹ) xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.Nhung

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: T.Nhung

Cáo trạng xác định, các bị cáo Chu Đức Mạnh (cựu Trưởng phòng Kinh doanh), Lê Khắc Duẩn (nhân viên kinh doanh), Dương Thị Thanh Hương (kế toán) đã bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn GTGT để cân đối số liệu tồn trên sổ sách và giúp bà Thành thu lợi bất chính hơn 6,2 tỷ đồng.

Các bị cáo Mai Anh Tuyên (Phó Tổng Giám đốc), Chu Việt Hùng (nhân viên), Nguyễn Trường Sơn (nhân viên), Phạm Thị Quỳnh Trang (nhân viên kế toán) bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn GTGT để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp bà Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh) và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại các kho Nghi Thiết, Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức, nhưng Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp nữ đại gia xăng dầu và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Tuyên còn thực hiện hành vi giúp bà Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng.

Được biết, bà Thành và các bị cáo khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án, phần liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.