'Nữ đại gia xăng dầu' Chu Thị Thành bị tuyên phạt 18 năm tù

Bị cáo Chu Thị Thành tại phiên tòa ngày 3/11. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, chiều 5/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức - Công ty Thiên Minh Đức) cùng 22 bị cáo trong vụ án “Tham ô tài sản; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, 12 bị cáo thuộc Công ty Thiên Minh Đức gồm Chu Thị Thành (sinh năm 1960, Chủ tịch Hội đồng quản trị) bị phạt 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản,” 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước,” tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Thành là 18 năm tù. Năm bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 1979, kế toán trưởng) bị phạt 10 năm 6 tháng tù, Mai Anh Tuyên (sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc) 9 năm 6 tháng tù, Lê Thanh An (sinh năm 1968, Phó Tổng Giám đốc) 8 năm 6 tháng tù, Chu Đức Mạnh (sinh năm 1980, Trưởng phòng Kinh doanh) 7 năm 3 tháng tù về cùng 2 tội “Tham ô tài sản,” “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.”

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hải (sinh năm 1989, nhân viên kế toán) bị phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tham ô tài sản.”

Các bị cáo được hưởng án treo gồm Lê Thị Ngọc Lan (sinh năm 1980, thủ quỹ) 12 tháng tù; 2 nhân viên kế toán Phạm Thị Quỳnh Trang (sinh năm 1993) 9 tháng tù, Dương Thị Thanh Hương (sinh năm 1983) 8 tháng tù; 3 nhân viên Lê Khắc Duẩn (sinh năm 1992) 8 tháng tù, Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1991) và Chu Việt Hùng (sinh năm 1986) cùng bị 10 tháng tù về cùng tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

11 bị cáo còn lại gồm Cao Bảo Ngọc (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty Việt Trung) 11 năm tù về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Trốn thuế.”

Hà Ngọc Vinh (sinh năm 1986, nhân viên Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng) bị phạt Tù chung thân về tội “Tham ô tài sản.”

Chín bị cáo bị phạt về tội “Trốn thuế” gồm Nguyễn Văn Công (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty Hợp Mạnh) bị phạt 1 tỷ đồng, Mai Thị Kim (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty Hoàng Kim) 30 tháng tù, Trương Đình Hải (sinh năm 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội) 24 tháng tù, Phạm Đức Tiệp (sinh năm 1992, Giám đốc Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội) 18 tháng tù, Đỗ Thế Năng (sinh năm 1979, Giám đốc Công ty BMT) bị phạt 1,5 tỷ đồng, Lê Mai Tú (sinh năm 1988, Giám đốc Công ty Hải An Phát) bị phạt 1,2 tỷ đồng, Đào Đăng Khải (sinh năm 1969, Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc) bị phạt 200 triệu đồng; Lê Văn Đồng (sinh năm 1964, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh) và Trần Quốc Lộc (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty Duy Ngọc) cùng bị phạt 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều bị cáo, thực hiện nhiều hành vi phạm tội độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm mục đích trục lợi bất chính gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Tòa nêu rõ, Quỹ Bình ổn giá là công cụ tài chính quốc gia được hình thành từ sự đóng góp của người tiêu dùng để phục vụ chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô và an ninh năng lượng, bắt buộc phải được sử dụng vì mục đích chung.

Việc các bị cáo lợi dụng quyền hạn được giao để chiếm đoạt tiền từ Quỹ làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối được Nhà nước tin tưởng, làm mất đi tính minh bạch và hiệu quả trong việc thực hiện chính sách công.

Tất cả các bị cáo trong vụ án đều là những người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ vụ lợi cá nhân hoặc làm theo chỉ đạo mà vẫn cố ý thực hiện.

Trong đó, bị cáo Thành đã lợi dụng chức Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc bán hàng không xuất hóa đơn, sau đó bán hóa đơn khống và báo cáo sai sự thật với cơ quan nhà nước nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn là 79 tỷ đồng.

Đồng thời bị cáo Chu Thị Thành còn trục lợi số tiền hơn 20 tỷ đồng từ việc bán hóa đơn khống.

Hành vi tham ô tài sản của các bị cáo tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước và hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức trong hoạt động quản lý kinh tế, làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.../.