Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị phạt 18 năm tù

Sau bốn ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 5/11, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với bị cáo Chu Thị Thành, SN 1960, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (viết tắt là Tập đoàn Thiên Minh Đức) và 22 bị cáo khác trong vụ án “Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hà Ngọc Vinh, cựu Kế toán Công ty Xăng dầu-Dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng) tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Bị cáo Vinh bị cáo buộc tham ô 5,1 triệu lít xăng, bán được 94 tỷ đồng.

Ngoài án tù, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Vinh phải nộp lại 90% tổng số tiền đã tham ô là 84,6 tỷ đồng/94 tỷ đồng (do trước đó số tiền Vinh đã trả lại và bị tịch thu là 6 tỷ đồng); chủ doanh nghiệp đã mua xăng giảm giá từ Vinh phải bồi thường 10% còn lại (9,4 tỷ đồng).

Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Vinh không còn khả năng thi hành án nên không tuyên hình phạt bổ sung.

Bị cáo Chu Thị Thành tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo Vinh phạm tội với thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn nhưng khắc phục không đáng kể, mới khắc phục được 3,5 tỷ đồng nên cần nhận mức án nghiêm khắc.

Về hành vi đánh bạc của bị cáo Vinh liên quan đến số tiền tham ô 94 tỷ đồng, Hội đồng xét xử cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tách vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý bị cáo Vinh theo pháp luật.

Bị cáo Chu Thị Thành bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và 3 năm tù về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, tổng hợp hình phạt cả hai tội danh là 18 năm tù, đồng thời tuyên phạt bổ sung 250 triệu đồng.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh (áo xanh).

Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo Thành có vai trò chủ mưu cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các sai phạm tại Tập đoàn Thiên Minh Đức trong giai đoạn từ 2020-2022. Hậu quả từ hành vi phạm tội đặc biệt lớn, trong đó tham ô tài sản từ Quỹ bình ổn xăng dầu với số tiền hơn 79 tỷ đồng và bán khống hóa đơn, thu lợi bất hợp pháp hơn 20 tỷ đồng.

Bị cáo Thành bị tuyên mức án cao thứ hai (chỉ sau bị cáo Hà Ngọc Vinh), dù bị cáo Thành đã nộp gần 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Bị cáo Mai Anh Tuyên (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị tuyên phạt 9 năm tù về hai tội "Tham ô tài sản" và "“In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Bị cáo Lê Thanh An (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị tuyên phạt 8 năm tù về hai tội "Tham ô tài sản" và "“In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên (cựu Kế toán trưởng Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị tuyên phạt 10 năm tù về hai tội "Tham ô tài sản" và "“In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Các bị cáo còn lại gồm một số giám đốc doanh nghiệp xăng dầu mua hóa đơn khống của bị cáo Chu Thị Thành, tùy giá trị hóa đơn và tiền nộp lại mà bị tuyên phạt từ 6 tháng tù đến 11 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, Tập đoàn Thiên Minh Đức được lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là Chu Thị Thành (77,15%) và con trai Chu Đăng Khoa (tức “Khoa kim cương” hoặc “Khoa Nam Phi” (22,77%).

Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Tập đoàn Thiên Minh Đức dùng các tài khoản tại Vietcombank và ngân hàng khác để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của tập đoàn.

Đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bị cáo Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn để vừa thu được tiền ngay đầu tư cho các Dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.

Hội đồng xét xử.

Sau đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức sẽ tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ Quỹ BOG sử dụng. Việc này còn giúp thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống từ 300-500 đồng một lít xăng dầu.

Số tiền người mua xăng dầu không hóa đơn chuyển vào Tập đoàn Thiên Minh Đức sẽ được hợp thức bằng nội dung “Chu Thị Thành bổ sung vốn” hoặc “Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.

Theo quy định, hàng tháng, Tập đoàn Thiên Minh Đức phải báo cáo Bộ Tài chính (thông qua Cục Quản lý giá) và Bộ Công thương (thông qua Vụ Thị trường trong nước) về việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của tháng trước liền kề.

Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG, bị cáo Chu Thị Thành và đồng phạm soạn thảo báo cáo định kỳ hằng tháng của Quỹ BOG tại Tập đoàn Thiên Minh Đức, thể hiện số liệu không đúng sản lượng bán hàng thực tế.

Bằng các thủ đoạn trên, bị cáo Chu Thị Thành cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG. Ngoài ra, các bị cáo còn thực hiện bán khống 153 hóa đơn, thu lợi bất hợp pháp hơn 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Chu Thị Thành và các bị cáo khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bị cáo Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.