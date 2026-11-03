Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị đề nghị từ 16 đến 18 năm tù

Sau hai ngày TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Thị Thành, SN 1960, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (viết tắt là Tập đoàn Thiên Minh Đức) và 22 bị cáo khác trong vụ án “Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”, ngày 3/11, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết và đề nghị mức án đối với với 23 bị cáo.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh, cựu Kế toán Công ty Xăng dầu-Dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng) bị đề nghị hình phạt cao nhất là tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Bị cáo Vinh bị cáo buộc tham ô 5,1 triệu lít xăng, bán được 94 tỷ đồng.

Bị cáo Chu Thị Thành.

Viện kiểm sát đánh giá, bị cáo Vinh phạm tội với thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn nhưng khắc phục không đáng kể, mới khắc phục được 3,5 tỷ đồng nên cần nhận mức án nghiêm khắc.

Về hành vi đánh bạc của bị cáo Hà Ngọc Vinh liên quan đến số tiền tham ô 94 tỷ đồng, Viện kiểm sát cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tách vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý bị cáo Vinh theo pháp luật.

Bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức bị Viện kiểm sát đề nghị từ 14-15 năm tù về tội “Tham ô tài sản” và từ 2-3 năm tù về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, tổng hợp hình phạt cả hai tội danh từ 16-18 năm tù, đồng thời đề nghị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh.

Viện kiểm sát đánh giá, bị cáo Thành có vai trò chủ mưu cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các sai phạm tại Tập đoàn Thiên Minh Đức trong giai đoạn từ 2020-2022. Hậu quả từ hành vi phạm tội đặc biệt lớn, trong đó tham ô tài sản từ Quỹ bình ổn xăng dầu với số tiền hơn 79 tỷ đồng và bán khống hóa đơn, thu lợi bất hợp pháp hơn 20 tỷ đồng.

Bị cáo Thành bị đề nghị mức án cao thứ hai (chỉ sau bị cáo Hà Ngọc Vinh), dù bị cáo Thành đã nộp gần 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Các bị cáo còn lại, gồm một số giám đốc doanh nghiệp xăng dầu mua hóa đơn khống của bị cáo Chu Thị Thành tùy giá trị hóa đơn và tiền nộp lại mà bị Viện kiểm sát đề nghị phạt tù, phạt tù cho hưởng án treo hoặc phạt tiền thay vì án tù.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Bản luận tội của Viện kiểm sát nêu rõ, Tập đoàn Thiên Minh Đức được lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là Chu Thị Thành (77,15%) và con trai Chu Đăng Khoa (tức “Khoa kim cương” hoặc “Khoa Nam Phi” (22,77%).

Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Tập đoàn Thiên Minh Đức dùng các tài khoản tại Vietcombank và ngân hàng khác để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của tập đoàn.

Đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, bị cáo Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn để vừa thu được tiền ngay đầu tư cho các Dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau đó, Tập đoàn Thiên Minh Đức sẽ tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ Quỹ BOG sử dụng. Việc này còn giúp thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống từ 300-500 đồng một lít xăng dầu.

Số tiền người mua xăng dầu không hóa đơn chuyển vào Tập đoàn Thiên Minh Đức sẽ được hợp thức bằng nội dung “Chu Thị Thành bổ sung vốn” hoặc “Chu Đăng Khoa bổ sung vốn”.

Theo quy định, hàng tháng, Tập đoàn Thiên Minh Đức phải báo cáo Bộ Tài chính (thông qua Cục Quản lý giá) và Bộ Công thương (thông qua Vụ Thị trường trong nước) về việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của tháng trước liền kề.

Để che giấu việc chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG, bị cáo Chu Thị Thành và đồng phạm soạn thảo báo cáo định kỳ hằng tháng của Quỹ BOG tại Tập đoàn Thiên Minh Đức, thể hiện số liệu không đúng sản lượng bán hàng thực tế.

Bằng các thủ đoạn trên, bị cáo Chu Thị Thành cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG. Ngoài ra, các bị cáo còn thực hiện bán khống 153 hóa đơn, thu lợi bất hợp pháp hơn 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, bị cáo Chu Thị Thành và các bị cáo khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bị cáo Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.

Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với 23 bị cáo:

-Tội “Tham ô tài sản” và tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”:

Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Minh Đức: 16-18 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Lê Thanh An, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức: 7 năm 3 tháng đến 8 năm 6 tháng tù.

Mai Anh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức: 8 năm 3 tháng đến 9 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Thị Bích Liên, Kế toán trưởng Tập đoàn Thiên Minh Đức: 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù.

Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức: 5 năm đến 6 năm 3 tháng tù.

-Tội “Tham ô tài sản”:

Hà Ngọc Vinh, Kế toán PVoil Vũng Áng: chung thân.

Nguyễn Thị Thanh Hải, Kế toán Tập đoàn Thiên Minh Đức: 30-36 tháng tù treo.

-Tội “Tham ô tài sản” và tội “Trốn thuế”:

Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung: 9 năm 6 tháng đến 11 năm tù.

-Tội “Trốn thuế”:

Mai Thị Kim, Giám đốc Công ty Hoàng Kim: 30-36 tháng tù.

Trương Đình Hải, Chủ tịch HĐTV Công ty Ngân Tín: 24-30 tháng tù.

Phạm Đức Tiệp, Giám đốc Công ty Ngân Tín-Chi nhánh Hà Nội: 18-24 tháng tù.

Đỗ Thế Năng, Tổng Giám đốc Công ty BMT: phạt tiền từ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng.

Lê Mai Tú, Giám đốc Công ty Hải An: Phạt tiền từ 1 đến 1,2 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty Hợp Mạnh: Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng.

Trần Quốc Lộc, Giám đốc Công ty Duy Ngọc: 3-6 tháng tù.

Lê Văn Đồng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh: 3-6 tháng tù.

Đào Đăng Khải, Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc: phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

-Tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách Nhà nước”:

Lê Thị Ngọc Lan, Thủ quỹ Tập đoàn Thiên Minh Đức: 12-15 tháng tù treo.

Phạm Thị Quỳnh Trang, Thủ quỹ Tập đoàn Thiên Minh Đức: 10-12 tháng tù treo.

Nguyễn Trường Sơn, nhân viên Tập đoàn Thiên Minh Đức: 10-12 tháng tù treo.

Chu Việt Hùng: nhân viên Tập đoàn Thiên Minh Đức: 10-12 tháng tù treo.

Dương Thị Thanh Hương, Kế toán Tập đoàn Thiên Minh Đức: 6-9 tháng tù treo.

Lê Khắc Duẩn, nhân viên kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức: 6-9 tháng tù treo.