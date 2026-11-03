Nữ 'đại gia' xăng dầu Chu Thị Thành bị đề nghị mức án 16 -18 năm tù

Đại diện VKS nêu quan điểm luận tội với các bị cáo.

Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức): 14-15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”; từ 2-3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Tổng hợp mức đề nghị là 16 -18 năm tù.

Bị cáo Hà Ngọc Vinh (nhân viên Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng): bị đề nghị án tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”;

Đối với các bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt hình phạt tiền và các mức án từ 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 11 năm tù.

Trong vụ án này, các bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội “Tham ô tài sản”; “In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế”. Vụ án đang được xét xử tại TAND TP.Hà Nội.

Các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải

Theo đó, VKS xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo phạm tội “Tham ô tài sản” là vô cùng nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản của Nhà nước, phạm tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước số lượng hóa đơn rất lớn , thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, nên cần xét xử nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe, có tác dụng phòng ngừa chung.

Bị cáo Chu Thị Thành tại phiên tòa.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo khác đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và đồng phạm; lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với tài liệu, chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án.

Theo VKS, quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với các cơ quan tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án; tự nguyện nộp lại hoặc vận động người thân nộp lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt, hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả vụ án.

Trong vụ án này, VKS cho biết bị cáo Chu Thị Thành với vai trò là Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, trực tiếp chỉ đạo các bị cáo dưới quyền thực hiện bán hàng không xuất hóa đơn và xuất hóa đơn khống nhằm chiếm đoạt tiền Quỹ BOG và thu lợi bất chính số tiền mua bán hóa đơn trái phép đặc biệt lớn. Bị cáo Thành bị xác định với vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc hơn so với các bị cáo khác…

Xét nguyên nhân, điều kiện phạm tội, VKS nhận thấy còn có sơ hở, thiếu sót trong một số văn bản quy phạm pháp luật, trong công tác quản lý Nhà nước về việc kiểm tra, giám sát việc trích lập, chi sử dụng Quỹ BOG của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc Công ty Thiên Minh Đức.

Các bị cáo đứng nghe VKS luận tội đối với mình.

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, 3 bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Thanh Hải đã thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành tham ô chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) của Công ty Thiên Minh Đức số tiền gần 80 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, bị cáo Liên, An và Lê Thị Ngọc Lan còn thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Cùng liên quan đến vụ án, các bị cáo Chu Đức Mạnh, Lê Khắc Duẩn, Dương Thị Thanh Hương bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 6,2 tỷ đồng.

Còn Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thị Quỳnh Trang bị Viện kiểm sát xác định đã bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Với hai bị cáo Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức nhưng Chu Đức Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Theo cơ quan tố tụng, riêng bị cáo Mai Anh Tuyên còn thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn cho rằng việc bị cáo Hà Ngọc Vinh thực hiện chiếm đoạt của PVOil Vũng Áng số lượng 5.095.035 lít xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng; Cao Bảo Ngọc đã giúp sức cho Vinh thực hiện và che giấu việc chiếm đoạt này...