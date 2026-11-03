Nữ 'đại gia' xăng dầu Chu Thị Thành ân hận, mong HĐXX khoan hồng

Bị cáo Chu Thị Thành tại phiên tòa.

Chiều 3/11, phiên tòa xét xử sơ thẩm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành cùng 22 bị cáo trong vụ án “Tham ô tài sản; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế” đã khép phần tranh luận, HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi phiên tòa bước vào phần nghị án.

N

ữ đại gia xăng dầu xin được

giảm nhẹ hình phạt

Là người đầu tiên được lời sau cùng trước HĐXX, bị cáo Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức cho biết bị cáo đã nhận thức được hành vi sai phạm của mình và mong HĐXX xem xét cho các bị cáo nguyên là những cấp dưới của mình được hưởng mức án giảm nhẹ. Họ chỉ là những người làm công ăn lương, chỉ vì thực hiện theo sự chỉ đạo của bị cáo Thành mà vướng vòng lao lý.

“Ở tuổi 67, sức khỏe của bị cáo đã kém hơn trước, mong được HĐXX khoan hồng cho bị cáo, hưởng mức án phù hợp để sớm được trở về với gia đình, tiếp tục thực hiện công việc của Tập đoàn, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người”, bị cáo Thành nói.

Cùng trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức) mong Tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Chu Thị Thành do bị cáo Thành đã cao tuổi, đã có ý thức bồi thường, khắc phục hậu quả vụ án…

Với các bị cáo còn lại đều trình bày điều kiện hoàn cảnh và lý do phạm tội, đưa ra các tình tiết giảm nhẹ để mong HĐXX xem xét cho các bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật với mức án thấp nhất, cho các bị cáo có cơ hội trở về với gia đình, với xã hội và làm lại cuộc đời.

Do tính chất phức tạp của vụ án nên HĐXX đã quyết định nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào chiều ngày 5/11.

VKS

đề

nghị ghi nhận thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo

Trước đó, sau khi đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội, hầu hết các bị cáo và luật sư bào chữa đều đồng tình với tội danh mà VKS đã truy tố.

Đại diện VKS đối đáp với những quan điểm bào chữa của các luật sư, bị cáo trong phần tranh luận.

Các luật sư bào chữa đã đưa ra tổng số 10 vấn đề nhằm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho thân chủ. Tuy nhiên, đại diện VKS chỉ đồng ý với 5 vấn đề trong số này.

Trong đó, đại diện VKS đồng ý với quan điểm gỡ tội của các luật sư cho rằng các bị cáo trong vụ án đã đồng phạm với tính chất giản đơn, không phạm tội có tổ chức.

Nhiều bị cáo trong vụ án này có vai trò thứ yếu, thực hiện theo mệnh lệnh của cấp trên, chỉ là những người làm công ăn lương nên cần được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trên cơ sở đó, đại diện VKS cũng đồng tình đề nghị HĐXX ghi nhận thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo và đề nghị luật sư cùng các bị cáo cung cấp đầy đủ các tình tiết này cho HĐXX.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cũng với cùng lý do thời điểm phạm tội diễn ra trong bối cảnh bùng phát của dịch COVID-19, nhiều luật sư cho rằng hoàn cảnh khó khăn đó đã khiến doanh nghiệp phải thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, chiếm đoạt tiền từ quỹ BOG (Quỹ Bình ổn giá).

Không nhất trí với luận điểm này, đại diện VKS cho rằng phân tích này đã thừa nhận rằng các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội là lợi dụng trong hoàn cảnh dịch bệnh thiên tai và xã hội gặp nhiều khó khăn.

Theo đại diện VKS, không thể chấp nhận tư duy trong lúc dịch bệnh đang bùng phát, cả thế giới và người dân Việt Nam đang dùng mọi nguồn lực có thể để chống lại dịch, khuyến khích mọi người dân phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng dịch và đóng góp cho công tác phòng dịch, thì bị cáo Chu Thị Thành và đồng phạm lại lợi dụng hoàn cảnh đó để thực hiện hành vi phạm tội. Như vậy, vô hình chung, quan điểm bào chữa này đã làm xấu đi tình trạng của bị cáo.

Bên cạnh các ý kiến đồng tình về tội danh mà VKS đã truy tố, riêng luật sư bào chữa của bị cáo Thành cho rằng cần xem xét lại cho bị cáo Thành về tội tham ô tài sản, vì theo luật sư, bị cáo Thành không có ý thức chiếm đoạt cho cá nhân.

Toàn cảnh phiên tòa.

Về luận điểm này, đại diện VKS đặt câu hỏi: “Phải chăng luật sư đang cho rằng phải xem xét trách nhiệm của Tập đoàn Thiên Minh Đức chứ không phải là trách nhiệm của riêng cá nhân bị cáo Thành?”. Tại tập đoàn này, số vốn góp của bị cáo Thành là hơn 70%, số vốn góp của ông Chu Đăng Khoa là trên 20%.

Tuy nhiên, quá trình điều tra đã xác định, mặc dù là cổ đông góp vốn nhưng ông Chu Đăng Khoa không được tham gia trao đổi, bàn bạc và không được hưởng lợi từ hành vi phạm tội của bị cáo Thành và các đồng phạm. Do vậy, VKS không có căn cứ để xử lý với Chu Đăng Khoa.

Trong phần đối đáp, nhiều luật sư và bị cáo cho rằng mức hình phạt đề nghị của đại diện VKS là quá nặng và quá nghiêm khắc. Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng mức án đề nghị này đã được cân nhắc đầy đủ các tình tiết tặng nặng, giảm nhẹ và được đánh giá toàn diện, khách quan về tính chất, hành vi hậu quả của vụ án một cách nhân văn và có phân hóa vai trò phạm tội đối với từng bị cáo.

Đại diện VKS nêu dẫn chứng đối với bị cáo Thành, ở tội “Tham ô tài sản” bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt thấp nhất là 20 năm tù với vai trò chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhiên, VKS chỉ đề nghị mức án đối với bị cáo về tội danh này là từ 14 - 15 năm tù là đã cân nhắc đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, nhân văn cho bị cáo Thành. Các bị cáo còn lại, VKS đã đánh giá với vai trò là đồng phạm giúp sức và đề nghị ở mức hình phạt đã được giảm nhẹ.

Riêng đối với bị cáo Hà Ngọc Vinh (nhân viên Công ty CP xăng dầu dầu khí Vũng Áng) bị đề nghị tù Chung thân (mức án cao nhất) trong số các bị cáo bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”, VKS lý giải là do bị cáo Vinh đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOIL (trên 90 tỷ đồng), nhưng bị cáo mới chỉ khắc phục được 1 phần nhỏ (hơn 6 tỷ đồng), nên VKS không có căn cứ để chuyển mức hình phạt đề nghị cho bị cáo Vinh từ chung thân xuống còn tù có thời hạn.

Một số luật sư cho rằng trong vụ án này cũng có một phần lỗi của một số cá nhân tại PVOIL, đại diện VKS khẳng định quá trình điều tra đã đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện nội dung này và đã xác định một số cá nhân của PVOIL không có sai phạm trong vụ án.

Tuy nhiên, quá trình điều tra đã phát hiện thấy có một số sơ hở trong công tác quản lý về quy chế, quy định trong hoạt động... Do đó, PVOIL đã khắc phục thực hiện sau khi có kiến nghị của cơ quan chức năng.