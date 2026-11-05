'Nữ đại gia xăng dầu' bị tuyên phạt 18 năm tù

Hội đồng xét xử đánh giá, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều bị cáo, thực hiện nhiều hành vi phạm tội độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm mục đích trục lợi bất chính gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Bị cáo Chu Thị Thành tại phiên tòa. Ảnh: N.M

Chu Thị Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch hội đồng Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức để chỉ đạo cấp dưới bán hàng không xuất hóa đơn cho khách, sau đó bán hóa đơn khống,... để chiếm đoạt số tiền 79 tỷ đồng. Bị cáo Chu Thị Thành còn trục lợi số tiền hơn 20 tỷ đồng từ việc bán hóa đơn khống.

Hành vi tham ô tài sản của các bị cáo tại Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước và hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức trong hoạt động quản lý kinh tế, làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu,...

Từ những phân tích, nhận định trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành mức án 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản”, 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”; tổng hợp hình phạt là 18 năm tù kèm phạt bổ sung 250 triệu đồng.

Cùng về tội “Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị báo Lê Thanh An, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù. Bị cáo Mai Anh Tuyên, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức 9 năm 6 tháng tù về các tội “Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, cựu kế toán trưởng Công ty CP Thiên Minh Đức lĩnh án 8 năm 6 tháng tù về tội “Tham ô tài sản” và 2 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, tổng hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên toà. Ảnh: N.M

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hà Ngọc Vinh (cựu kế toán PVOil Vũng Áng) án tù chung thân về tội “Tham ô tài sản”. Tòa xác định bị cáo Vinh "không còn khả năng thi hành án" nên không phạt tiền bổ sung.

Đối với nhóm bị cáo là chủ doanh nghiệp bị đưa ra xét xử về tội “Trốn thuế”, Hội đồng xét xử tuyên phạt: Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty Hợp Mạnh) phạt 1 tỷ đồng; Mai Thị Kim (Giám đốc Công ty Hoàng Kim) 30 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Trương Đình Hải (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội) 24 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng; Phạm Đức Tiệp (Giám đốc Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội) 18 tháng tù, phạt bổ sung 40 triệu đồng.

Đỗ Thế Năng (Giám đốc Công ty BMT) phạt tiền 1,5 tỷ đồng; Lê Mai Tú (Giám đốc Công ty Hải An Phát) phạt tiền 1,2 tỷ đồng; Đào Đăng Khải (Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc) phạt tiền 200 triệu đồng; Lê Văn Đồng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh) và Trần Quốc Lộc (Giám đốc Công ty Duy Ngọc cùng bị tuyên phạt 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 36 tháng tù treo đến 11 năm tù đối với các bị cáo còn lại.

Các cơ quan tố tụng xác định, từ năm 2020 - 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Thanh Hải đã thực hiện hành vi giúp Chu Thị Thành tham ô chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá (Quỹ BOG) của Công ty Thiên Minh Đức số tiền gần 80 tỷ đồng; bị cáo Liên, An và Lê Thị Ngọc Lan còn thực hiện hành vi xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Chu Đức Mạnh, Lê Khắc Duẩn, Dương Thị Thanh Hương bị cáo buộc, bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 6,2 tỷ đồng.

Mai Anh Tuyên, Chu Việt Hùng, Nguyễn Trường Sơn, Phạm Thị Quỳnh Trang bị Viện Kiểm sát xác định đã bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Chu Đức Mạnh và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty CP Thiên Minh Đức nhưng Chu Đức Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng. Riêng, Tuyên còn thực hiện hành vi giúp Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ việc bị cáo Hà Ngọc Vinh thực hiện chiếm đoạt của PVOil Vũng Áng số lượng 5.095.035 lít xăng dầu trị giá hơn 94 tỷ đồng. Cao Bảo Ngọc đã giúp sức cho Vinh thực hiện và che giấu việc chiếm đoạt này.