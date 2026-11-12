Nữ đại gia Vũ Minh Lý bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan cựu Chủ tịch Đồng Nai

Liên quan vụ án hình sự xảy ra tại TP Đồng Nai, Công ty Free Land và các đơn vị, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận, đề nghị truy tố 14 bị can về nhóm các tội danh gồm: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Trốn thuế.

Cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái tại phiên tòa vụ AIC hồi đầu năm 2023.

Trong đó, Đinh Quốc Thái (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũ, đang thụ án tù vụ AIC xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Vũ Minh Lý (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land) bị cáo buộc về ba tội danh gồm: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Trốn thuế.

Phan Thị Mỹ Thanh (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũ) bị đề nghị truy tố tội "Nhận hối lộ".

Ba cựu Phó chủ tịch Đồng Nai gồm Trần Văn Vĩnh, Võ Văn Chánh, Nguyễn Quốc Hùng cùng Cao Tiến Dũng (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũ), Đặng Minh Đức (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũ); Lê Văn Thư (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính); Nguyễn Thị Giang Hương (cựu Phó chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cũ) cũng bị đề nghị truy tố tội danh như ông Thái.

Công ty Free Land tiền thân là Công ty CP Ngũ Long Tân. Tháng 11/2016, doanh nghiệp thay đổi đăng ký kinh doanh và đổi tên thành Công ty Free Land với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong đó, bà Lý góp 225 tỷ đồng (tỷ lệ 75%), hai con gái góp 10 và 15%.

Tháng 4/2025, Công ty Free Land thay đổi đăng ký lần thứ ba với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông có sự thay đổi.

Theo cơ quan điều tra, tháng 9/2011, quy hoạch chi tiết dự án đường Vành đai 3, TP.HCM trong đó có đoạn qua huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai) được phê duyệt.

Thời điểm đó, UBND tỉnh Đồng Nai cũ có chủ trương xem xét cho đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất diện tích khoảng 125ha tại xã Long Tân để có nguồn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Biết điều này, năm 2012, bà Vũ Minh Lý cùng ông Nguyễn Văn Dĩnh (Giám đốc Công ty Hamico) gặp ông Dương Tuấn Minh (Tổng giám đốc Tổng công ty Cửu Long) thỏa thuận thành lập liên danh Cửu Long - Hamico. Sau đó, họ gửi văn bản đề xuất UBND tỉnh giao đất để thực hiện dự án.

Cơ quan chức năng xác định, bà Lý có mối quan hệ quen biết với ông Đinh Quốc Thái nên đến gặp và xin ông Thái cho liên danh thực hiện dự án trên. Sau đó, ông Thái đồng ý.

Quá trình thực hiện, Đinh Quốc Thái chỉ đạo cựu Phó chủ tịch Phan Thị Mỹ Thanh tạo điều kiện cho Liên danh Cửu Long - Hamico; chỉ đạo Võ Thanh Nhuận (cựu Phó phòng Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh khi đó) tạo điều kiện giúp đỡ phía bà Lý thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án.

Theo cơ quan điều tra, Công ty Free Land đã được ông Thái và nhóm cựu quan chức ký các văn bản chỉ định Liên danh Cửu Long - Hamico thực hiện dự án song không qua đấu thầu theo quy định.

Trong quá trình thực hiện thủ tục phê duyệt chủ đầu tư và giao đất, bà Lý bị xác định đã đưa 800 triệu đồng cho ông Trần Văn Vĩnh; đưa 400 triệu đồng cho Võ Văn Chánh; đưa 400 triệu đồng cho Cao Tiến Dũng và 200 triệu đồng cho Đặng Minh Đức.

Cũng theo cáo buộc, đại gia Vũ Minh Lý còn chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi trốn thuế GTGT ở ba công ty (gồm Free Land, 3L Sài Gòn và LEO) với tổng số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Lý còn đưa 30 tỷ đồng cho bà Phan Thị Mỹ Thanh. Sau đó, bà Thanh sử dụng 22 tỷ đồng, chia cho Võ Thanh Nhuận 8 tỷ đồng.

Ở giai đoạn điều tra, bà Thanh đã nộp lại 22 tỷ đồng; Võ Thanh Nhuận nộp hơn 8,1 tỷ đồng và Trần Văn Vĩnh nộp 800 triệu đồng. Còn bị can Vũ Minh Lý nộp khắc phục tổng cộng hơn 317 tỷ đồng.