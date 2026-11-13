Nữ 'đại gia' vụ giao đất trái phép ở Đồng Nai trốn hàng chục tỷ đồng tiền thuế

Tại vụ án, Cơ quan điều tra (CQĐT) đề nghị truy tố bị can Vũ Minh Lý (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land) về 3 tội danh “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Trốn thuế”.

Liên quan, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) Đinh Quốc Thái, 4 cựu Phó Chủ tỉnh này cùng loạt cán bộ dưới quyền cũng bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái (bên trái) và bị can Cao Tiến Dũng.

Kết luận điều trac ho thấy, Công ty Free Land tiền thân là Công ty CP Ngũ Long Tân. Tháng 11-2016, doanh nghiệp này thay đổi đăng ký kinh doanh, đổi tên thành Công ty Free Land với vốn điều kệ 300 tỷ đồng.

Các cổ đông góp vốn gồm: Vũ Minh Lý góp 225 tỷ đồng (tỷ lệ 75%) và hai con gái bị can này là Trần Mai Linh và Trần Lý Linh, lần lượt góp 10 và 15%. Tháng 4-2025, Công ty Free Land thay đổi đăng ký lần thứ 3 với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng.

Tháng 9-2011, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án đường Vành đai 3, TP HCM, trong đó có đoạn qua huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai).

Khi đó, UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) có chủ trương xem xét cho đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất diện tích khoảng 125 ha tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch để có nguồn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Biết được chủ trương trên, năm 2012, nữ “đại gia” Vũ Minh Lý cùng ông Nguyễn Văn Dĩnh (Giám đốc Công ty Hamico) gặp ông Dương Tuấn Minh (Tổng giám đốc TCT Cửu Long) thỏa thuận thành lập liên danh Cửu Long- Hamico, rồi có văn bản đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai giao đất để thực hiện dự án.

Do có mối quan hệ quen biết với Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khi đó nên Vũ Minh Lý đến gặp và xin bị can Đinh Quốc Thái cho Liên danh thực hiện dự án trên và được lãnh đạo tỉnh Đồng Nai “gật đầu” đồng ý.

Dự án 125ha giao trái phép khiến loạt lãnh dạo, cán bộ tỉnh Đồng Nai (cũ) vướng lao lý.

Ngay sau đó, bị can Đinh Quốc Thái chỉ đạo bị can Phan Thị Mỹ Thanh (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) tạo điều kiện cho Liên danh Cửu Long- Hamico. Bị can Thái cũng chỉ đạo Võ Thanh Nhuận (cựu Phó Trưởng phòng Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai) tạo điều kiện giúp đỡ Vũ Minh Lý thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án.

CQĐT xác định, Vũ Minh Lý được Đinh Quốc Thái và cấp dưới thực hiện thủ tục, ký các văn bản chỉ định Liên danh Cửu Long- Hamico thực hiện dự án mà không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Đây là việc làm trái quy định, dẫn theo loạt hành vi sai phạm của cán bộ ở tỉnh.

Quá trình thực hiện thủ tục phê duyệt chủ đầu tư, giao đất, nữ “đại gia” đưa 800 triệu đồng cho bị can Trần Văn Vĩnh (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) vào các dịp lễ, tết; đưa 400 triệu đồng cho Võ Văn Chánh (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai), trong đó đưa 300 triệu đồng sau 3 lần ký quyết định giao đất và đưa 100 triệu đồng vào các dịp lễ, tết.

Bị can Vũ Minh Lý còn đưa 400 triệu đồng cho Cao Tiến Dũng (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) vào các dịp lễ, tết; đưa 200 triệu đồng cho Đặng Minh Đức (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) sau 5 lần ký tờ trình UBND tỉnh Đồng Nai giao đất cho Công ty Free Land…

Tài liệu điều tra cũng chỉ ra rằng, nữ “đại gia” Vũ Minh Lý còn chỉ đạo nhân viên thực hiện việc trốn thuế GTGT ở 3 công ty gồm: Công ty Free Land, Côg ty 3L Sài Gòn và Công ty LEO với số tiền hơn 14 tỷ đồng.

CQĐT xác định, tổng thiệt hại trong vụ án này là hơn 131 tỷ đồng, gồm thiệt hại của hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí là hơn 117 tỷ đồng và thiệt hại của hành vi trốn thuế là hơn 14 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, nữ “đại gia” Vũ Minh Lý đã khắc phục tổng cộng hơn 317 tỷ đồng/hơn 131 tỷ đồng (tổng thiệt hại). Trong đó, thu giữ khi khám xét tổng cộng hơn 20 tỷ đồng; gia đình bị can Lý nộp khắc phục 10 tỷ đồng; Công ty Refico (hiện sở hữu toàn bộ cổ phần Công ty Free Land) nộp hơn 287 tỷ đồng. Như vậy, hậu quả vật chất trong vụ án đã được khắc phục toàn bộ.

Cơ quan tố tụng còn làm rõ, nữ “đại gia” Vũ Minh Lý còn nhiều lần đưa tổng cộng 30 tỷ đồng cho bị can Phan Thị Mỹ Thanh thông qua cấp dưới. Sau đó, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chia cho Võ Thanh Nhuận 8 tỷ đồng. Hiện, cả 2 bị can này đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính.