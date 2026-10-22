Nữ 'đại gia' liên tục bị nhân viên lái xe đánh cắp túi xách 'hàng hiệu', trị giá tiền tỷ

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Son (SN 1996, ở xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên) về tội “Trộm cắp tài sản”, theo khoản 4, Điều 173 – Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất lến đến 20 năm tù.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội cũng phân công Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 – Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Son là lái xe của chị Nguyễn Tuyết Nhung (SN 1976), ở khu đô thị thành phố Giao Lưu, Hà Nội. Do không có tiền chi tiêu cá nhân nên khi biết chị Nhung có nhiều túi xách “hàng hiệu” giá trị cao như Hermes, Dior, Luivuiton... nhưng không thường xuyên sử dụng, cất trong phòng ngủ nên Son nảy sinh ý định trộm cắp đem bán.

Thực hiện ý đồ xấu, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9-2025, bị can Son đã lợi dụng sơ hở, lén lút vào phòng ngủ của chị Nhung để trộm cắp tài sản. Số túi xách trộm cắp được, Son sau đó vào các hội nhóm mua đồ trên mạng xã hội để bán.

Lần thứ nhất là khoảng tháng 1-2025, lợi dụng sở hở không ai trông giữ tài sản, Son vào phòng của con gái chị Nhung trộm cắp chiếc túi xách nhãn hiệu Dior, giấu vào túi để quà rồi mang ra ngoài.

Bị can sau đó chụp ảnh, tìm người mua và liên hệ được tài khoản “Mạnh Authentic” (chưa xác định được nhân thân) để thỏa thuận bán túi. Do Mạnh là người sinh sống tại TP.HCM nên đã nhờ bạn đến xem và mua với giá 40 triệu đồng.

Lần 2, khoảng tháng 2-2025, Son lại vào phòng ngủ của gia đình chị Nhung trộm cắp một chiếc khăn nhãn hiệu Louis Vuiton, rồi mang xuống xe ô tô cất giấu. Anh ta sau đó quay lại trộm thêm một túi xách Hermes. Lần này, “Mạnh Authentic” mua lại chiếc khăn với giá 5 triệu đồng và một người khác mua túi với giá 400 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, trong năm 2025, Nguyễn Đức Son đã lợi dụng sơ hở để lén lút vào phòng ngủ của chị Nhung trộm cắp tổng cộng 31 chiếc túi sách mang những thương hiệu lớn như Hermes, Dior và Luivuiton; một chiếc vòng vàng thương hiệu Cartier và một khăn thương hiệu Louisvuiton.

Kết luận định giá tài sản 4 túi xách và 1 vòng vàng trị giá là gần 1,3 tỷ đồng. Đối với một khăn quàng cổ nhãn hiệu Luivuiton và 27 túi xách chưa thu giữ được, Nguyễn Đức Son khai đã bán cho 3 người thu được hơn 7,2 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng, tổng trị giá tài sản của chị Lê Tuyến Nhung bị chiếm đoạt là hơn 8,5 tỷ đồng. Phía bị hại yêu cầu phải bồi thường hơn 7,2 tỷ đồng nhưng đến nay bị can chưa thực hiện.

* Tên người bị hại đã thay đổi.