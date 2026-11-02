Nữ đại gia Chu Thị Thành nộp lại hơn 99 tỷ đồng, bắt đầu hầu tòa vụ tham ô tài sản

Trong đó, Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức) hầu tòa về hai tội danh gồm: Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Cảnh sát dẫn giải các bị cáo, trong đó có bà Chu Thị Thành (bên phải) đến tòa án sáng 2/11.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001 gồm hai cổ đông chính là Chu Thị Thành và con trai là Chu Đăng Khoa.

Quá trình hoạt động, Thiên Minh Đức được cấp phép làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Sau đó, công ty này sử dụng tài khoản tại các ngân hàng để trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) của công ty.

Đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn.

Hình thức bán hàng theo cách này, như VKS cáo buộc, nhằm thu được tiền nhanh để đầu tư vào nhiều dự án của công ty; đồng thời, các bị can không phải trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Vụ án có 23 bị cáo, trong đó có nhiều người bị tạm giam.

Giai đoạn từ năm 2020 đến 2022, theo chỉ đạo của Chu Thị Thành, một số nhân viên dưới quyền tại Công ty Thiên Minh Đức tìm khách mua xăng dầu mà không lấy hóa đơn. Sau đó, các đối tượng xuất hàng tại nhiều kho ở Hải Phòng và Nghệ An.

Khi giao dịch, khách thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân, tiền sau đó được đưa về quỹ công ty. Qua đó, Công ty Thiên Minh Đức bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu (trị giá hơn 1.056 tỷ đồng) cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn.

Thiên Minh Đức còn bán hơn 28,7 triệu lít xăng dầu (trị giá khoảng 310 tỷ đồng) cho khách vãng lai, không xuất hóa đơn và không trích lập hơn 67,3 tỷ đồng vào quỹ bình ổn. Cơ quan tố tụng xác định, các bị can đã chiếm đoạt 79 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử dự kiến làm việc trong khoảng bốn ngày.

Cũng theo cáo trạng, Chu Thị Thành còn chỉ đạo cấp dưới xuất khống hóa đơn nhằm hợp thức lượng xăng dầu tồn trên sổ sách sau khi bán hàng không hóa đơn.

VKS nêu, doanh nghiệp xuất khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 công ty, tương đương trên 72 triệu lít xăng dầu với trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Trong giai đoạn điều tra, tổng số tiền bị can Chu Thị Thành và các bị can khác nộp khắc phục hậu quả là hơn 100 tỷ đồng. Trong đó, Chu Thị Thành nộp khắc phục hơn 99 tỷ đồng.